Fußball heute in England: Manager City verkürzt Rückstand auf FC Arsenal

City verkürzt Rückstand auf Arsenal: Manchester City gewann ohne den angeschlagenen Torjäger Erling Haaland auswärts bei Aufsteiger Leeds United mit 1:0 und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal auf zwei Punkte. Die Partie entschied Antoine Semenyo in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) mit dem einzigen Treffer. Pep Guardiolas Mannschaft benötigte eine lange Anlaufzeit, die Anfangsphase gehörte jedoch Leeds unter dem deutschen Teammanager Daniel Farke. Manchester bleibt damit weiter in Schlagdistanz zum Titelrennen.

Spielverlauf: Startschwierigkeiten und späte Führung

City tat sich in der Anfangsphase schwer und kassierte Druck vom Aufsteiger, der die besseren Aktionen hatte. Dennoch löste sich das Spiel zugunsten der Gäste, die lange nach einer klaren Lösung suchten. Die Führung kurz vor der Halbzeit sorgte für eine Wendung im Spielverlauf und gab Guardiola Kontrolle über die zweite Hälfte.

Tore und Großchancen

Die einzige Torannäherung, die sich in Zählbares verwandelte, erzielte Antoine Semenyo in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2). Zuvor vergab Dominic Calvert-Lewin für Leeds zwei Großchancen (4., 17.) und ließ damit eine mögliche Führung ungenutzt. Erling Haaland fehlte angeschlagen im City-Angriff, Semenyo sprang für ihn ein und erzielte das Tor des Tages.

Tabellenkonsequenzen: Zwei Punkte Rückstand

Mit dem Sieg steht Manchester City nun bei 59 Punkten und liegt nur noch zwei Zähler hinter Spitzenreiter FC Arsenal (61). Arsenal hat am Sonntag im Londoner Derby gegen den FC Chelsea eine weitere Aufgabe (17.30 Uhr/Sky) und besitzt nach diesem Spielplan ein Spiel mehr als City. Der Ausgang dieses Derbys bleibt somit ein Faktor im engen Titelrennen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Form und Statistik: Ungeschlagenserie hält

Manchester bleibt seit neun Pflichtspielen ungeschlagen und sammelte dabei acht Siege. Die Serie unterstreicht die Konstanz Guardiolas Team im Saisonverlauf. Gleichzeitig zeigt Leeds mit Daniel Farke weiter kämpferische Ansätze, konnte die Chancen aber nicht in Tore ummünzen.