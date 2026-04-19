Fußball heute in England – Havertz trifft, City siegt: Titelrennen in England wieder offen

Arsenal hat im englischen Titelrennen einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Trotz des Treffers von Kai Havertz unterlagen die Gunners im Premier-League-Spitzenspiel bei Manchester City mit 1:2 (1:1) und können die Meisterschaft vorerst nicht mehr aus eigener Kraft holen.

City verkürzt den Abstand im Duell an der Spitze

Die Mannschaft von Mikel Arteta führt die Tabelle nach dem 33. Spieltag zwar noch mit drei Punkten Vorsprung vor City an, die Skyblues haben allerdings noch eine Partie weniger absolviert. Durch das 1:2 ist das Rennen um den Titel in England damit wieder völlig offen. Für Arsenal, das zuletzt 2004 die Liga gewonnen hatte, gerät der lange ersehnte Meisterschaftstraum erneut ins Wanken.

Premier League 2025/2026 | Spieltag 33 | Etihad Stadium | - 17:30 Manchester City U N U N S 2 : 1 1.41 xG 1.52 Endergebnis FC Arsenal S S S N U R. Cherki 16' E. Haaland 65' Kai Havertz 18' Tore Tor R. Cherki Assist : Matheus Nunes) 16' 18' Tor Kai Havertz Tor E. Haaland 65' 25 Gianluigi Donnarumma 33 N. O'Reilly 15 Marc Guéhi 45 Abdukodir Khusanov 27 Matheus Nunes 16 Rodri 20 Bernardo Silva 11 Jérémy Doku 10 R. Cherki 42 Antoine Semenyo 9 E. Haaland 1 David Raya 5 P. Hincapié 6 Gabriel Magalhães 2 William Saliba 3 Cristhian Mosquera 41 Declan Rice 36 Martín Zubimendi 8 Martin Ødegaard 10 Eberechi Eze 29 Kai Havertz 20 N. Madueke

Manchester City war mit viel Anspannung in die Begegnung gegangen. „Wenn wir verlieren, ist es vorbei“, hatte Teammanager Pep Guardiola vor dem Anpfiff betont. Seine Elf wirkte zunächst nervös, Arsenal begann stärker und kam früh in die Partie.

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Arsenal S S S N N > 33 21 6 6 62 26 36 69 2 Manchester City S U U S S > 32 20 7 5 65 29 36 67 3 Manchester United N S U N S > 33 16 10 7 58 45 13 58 4 Aston Villa N N S U S > 33 17 7 9 47 41 6 58 5 FC Liverpool N U N S S > 33 16 7 10 54 43 11 55 Champions League (2026/2027 5 Plätze

Europa League 2 Plätze

Europa Conference League

3 Absteiger

Havertz trifft, Haaland entscheidet

Die Gastgeber gingen nach 16 Minuten durch Rayan Cherki in Führung, doch Havertz glich nur zwei Minuten später aus und erzielte damit seinen ersten Ligatreffer in dieser Saison. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, allerdings ohne allzu viele klare Torchancen.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Topspiel deutlich an Fahrt auf: Erling Haaland traf zunächst den Pfosten (48.), ehe Havertz, Gabriel Martinelli (60.) und Eberechi Eze (61.) das mögliche 2:1 für Arsenal verpassten. Kurz darauf schlug Haaland auf der anderen Seite per Linksschuss zu und stellte in der 65. Minute auf 2:1. Arsenal suchte in der Schlussphase noch den Ausgleich, doch bei Gabriels Chance in der 73. Minute verhinderte erneut der Pfosten einen weiteren Treffer der Londoner.