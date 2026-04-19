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Fußball heute in England – Havertz trifft, City siegt: Titelrennen in England wieder offen

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🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Arsenal hat im englischen Titelrennen einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Trotz des Treffers von Kai Havertz unterlagen die Gunners im Premier-League-Spitzenspiel bei Manchester City mit 1:2 (1:1) und können die Meisterschaft vorerst nicht mehr aus eigener Kraft holen.

Kai Havertz vom FC Arsenal liefert sich im Premier-League-Spiel bei Manchester City am 19. April 2026 im Etihad Stadium ein Laufduell mit Bernardo Silva – der deutsche Nationalspieler setzt sich mit vollem Körpereinsatz gegen den City-Mittelfeldspieler durch. Carl Recine / Getty Images
Kai Havertz vom FC Arsenal liefert sich im Premier-League-Spiel bei Manchester City am 19. April 2026 im Etihad Stadium ein Laufduell mit Bernardo Silva – der deutsche Nationalspieler setzt sich mit vollem Körpereinsatz gegen den City-Mittelfeldspieler durch. Carl Recine / Getty Images

City verkürzt den Abstand im Duell an der Spitze

Die Mannschaft von Mikel Arteta führt die Tabelle nach dem 33. Spieltag zwar noch mit drei Punkten Vorsprung vor City an, die Skyblues haben allerdings noch eine Partie weniger absolviert. Durch das 1:2 ist das Rennen um den Titel in England damit wieder völlig offen. Für Arsenal, das zuletzt 2004 die Liga gewonnen hatte, gerät der lange ersehnte Meisterschaftstraum erneut ins Wanken.

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Premier League 2025/2026 | Spieltag 33
| Etihad Stadium | 19.4.2026-17:30
Manchester City
U N U N S
2 : 1
1.41
xG
1.52
Endergebnis
FC Arsenal
S S S N U
R. Cherki
16'
E. Haaland
65'
Kai Havertz
18'
| Schiedsrichter: A. Taylor | Halbzeit: 1-1
Tore
Tor
R. Cherki (Assist: Matheus Nunes)
16'
18'
Tor
Kai Havertz
Tor
E. Haaland
65'
25
Gianluigi Donnarumma
33
N. O'Reilly
15
Marc Guéhi
45
Abdukodir Khusanov
27
Matheus Nunes
16
Rodri
20
Bernardo Silva
11
Jérémy Doku
10
R. Cherki
42
Antoine Semenyo
9
E. Haaland
1
David Raya
5
P. Hincapié
6
Gabriel Magalhães
2
William Saliba
3
Cristhian Mosquera
41
Declan Rice
36
Martín Zubimendi
8
Martin Ødegaard
10
Eberechi Eze
29
Kai Havertz
20
N. Madueke
field field

Manchester City war mit viel Anspannung in die Begegnung gegangen. „Wenn wir verlieren, ist es vorbei“, hatte Teammanager Pep Guardiola vor dem Anpfiff betont. Seine Elf wirkte zunächst nervös, Arsenal begann stärker und kam früh in die Partie.

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Arsenal
FC Arsenal
S S S N N
>
33
21
6
6
62
26
36
69
2
Manchester City
Manchester City
S U U S S
>
32
20
7
5
65
29
36
67
3
Manchester United
Manchester United
N S U N S
>
33
16
10
7
58
45
13
58
4
Aston Villa
Aston Villa
N N S U S
>
33
17
7
9
47
41
6
58
5
FC Liverpool
FC Liverpool
N U N S S
>
33
16
7
10
54
43
11
55
Champions League (2026/2027 5 Plätze
Europa League 2 Plätze
Europa Conference League
3 Absteiger

Havertz trifft, Haaland entscheidet

Die Gastgeber gingen nach 16 Minuten durch Rayan Cherki in Führung, doch Havertz glich nur zwei Minuten später aus und erzielte damit seinen ersten Ligatreffer in dieser Saison. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, allerdings ohne allzu viele klare Torchancen.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Topspiel deutlich an Fahrt auf: Erling Haaland traf zunächst den Pfosten (48.), ehe Havertz, Gabriel Martinelli (60.) und Eberechi Eze (61.) das mögliche 2:1 für Arsenal verpassten. Kurz darauf schlug Haaland auf der anderen Seite per Linksschuss zu und stellte in der 65. Minute auf 2:1. Arsenal suchte in der Schlussphase noch den Ausgleich, doch bei Gabriels Chance in der 73. Minute verhinderte erneut der Pfosten einen weiteren Treffer der Londoner.

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