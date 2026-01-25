Fußball heute in England: FC Arsenal verliert spektakulär gegen United ohne Nationalspieler Havertz

Der FC Arsenal hat in der englischen Premier League einen weiteren Rückschlag erlitten. Im prestigeträchtigen Duell gegen Manchester United mussten die Gunners nach einer frühen Führung eine 2:3-Niederlage hinnehmen. Damit steht das Team von Mikel Arteta zum dritten Mal in Folge ohne Sieg da und sieht den Vorsprung auf Verfolger Manchester City auf nur noch vier Punkte schmelzen. Ein Eigentor von Lisandro Martinez brachte Arsenal zunächst in Front, doch die Gäste drehten das Spiel mit beeindruckenden Treffern.

Arsenal startet stark, doch gibt das Spiel aus der Hand

Der FC Arsenal dominierte den Spielverlauf in der ersten Halbzeit und ging durch ein Eigentor von United-Verteidiger Lisandro Martinez verdient in Führung. Nach einem abgefälschten Abschluss von Kapitän Martin Ödegaard (29.) schien alles auf einen Sieg für die Gunners hinauszulaufen. Doch die Freude währte nicht lange, denn ein folgenschwerer Fehler von Martin Zubimendi ließ die Gäste zurück ins Spiel kommen. Mit einem ungenauen Pass bediente Zubimendi Bryan Mbeumo, der den Ball gekonnt an Arsenal-Keeper David Raya vorbeischob und zum Ausgleich traf (37.).

Spektakuläre Treffer bringen Manchester United auf Kurs

Nach dem Seitenwechsel zeigte Patrick Dorgu seine Klasse und brachte Manchester United mit einem beeindruckenden Schuss aus 18 Metern in Führung (50.). Der Ball prallte an die Unterkante der Latte und fand seinen Weg ins Netz. Trotz einer engagierten Reaktion von Arsenal, die mehrere Wechsel vornahmen, blieben klare Torchancen Mangelware. Die Gunners waren zwar spielbestimmend, konnten jedoch die Defensive der Gäste nicht entscheidend überwinden.

Späte Tore entscheiden das Duell

In der 84. Minute meldeten sich die Gunners mit einem Standard zurück, als Mikel Merino nach einer Ecke den Ball über die Linie stocherte und den Ausgleich erzielte. Doch die Hoffnung auf einen Punktgewinn währte nur kurz. Matheus Cunha, der erst kurz zuvor eingewechselt wurde, stellte mit einem präzisen Schlenzer in der 87. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte Manchester United den zweiten Sieg unter dem neuen Coach Michael Carrick. Arsenal steht somit unter Druck, während der Premier-League-Riese aus Manchester den Sprung auf den vierten Platz geschafft hat.