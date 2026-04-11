Fußball heute in England – FC Arsenal & Kai Havertz patzen im Titelrennen

Der FC Arsenal hat im Titelrennen der Premier League einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Tabellenführer verlor mit Kai Havertz in der Startelf 1:2 (1:1) beim AFC Bournemouth und verpasste damit die Chance, sich im Kampf um die erste Meisterschaft seit 22 Jahren weiter abzusetzen.

Bournemouth dreht die Partie

Für die Gastgeber traf zunächst Eli Junior Kroupi in der 17. Minute, ehe Viktor Gyökeres Arsenal mit einem verwandelten Handelfmeter in der 35. Minute wieder zurückbrachte. Nach zuletzt acht Ligaspielen ohne Niederlage reichte dem Spitzenreiter dieser Ausgleich aber nicht, weil Alex Scott in der 74. Minute den Siegtreffer für Bournemouth erzielte.

Havertz ohne Glück, City bleibt dran

Havertz selbst hatte in der 20. Minute eine Kopfballchance, die ungenutzt blieb, und wurde in der 54. Minute ausgewechselt. Durch die Niederlage verpassten die Gunners auch einen weiteren Schritt im Titelrennen mit Blick auf Verfolger Manchester City, der zwar neun Punkte zurückliegt, aber zwei Spiele weniger absolviert hat. Beide Teams treffen am 19. April in Manchester direkt aufeinander.

Rückschlag vor dem Champions-League-Duell

Für Arsenal kam der Patzer zudem zur Unzeit, denn am Mittwoch steht das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Sporting Lissabon an. Das Hinspiel in Portugal hatten die Gunners durch ein spätes Tor von Havertz noch etwas glücklich mit 1:0 für sich entschieden.