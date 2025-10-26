Fußball heute in England: Arsenal baut Tabellenführung aus – ManCity patzt – Die Tabelle

Arsenal baut Tabellenführung aus – City und Liverpool patzen

Der FC Arsenal hat im Titelrennen der Premier League wichtige Punkte gesammelt – auch ohne den weiterhin verletzten Kai Havertz. Während die Konkurrenz schwächelt, zeigen die Gunners im London-Derby gegen Crystal Palace Effizienz und Nervenstärke. Der Vorsprung auf die Verfolger wächst – zumindest vorerst. Nationalspieler Nick Woltemade bleicht torlos beim 2:1 Sieg gegen Fulham, ebenso wie Florian Wirtz.

Arsenal mit Arbeitssieg gegen Palace

Mit einem knappen 1:0-Erfolg im Stadtduell gegen Crystal Palace hat sich Arsenal an der Tabellenspitze behauptet. Eberechi Eze erzielte in der 39. Minute das einzige Tor des Spiels und sicherte den sechsten ungeschlagenen Ligauftritt in Folge für die Mannschaft von Mikel Arteta. Die Partie war kein fußballerischer Leckerbissen, aber Arsenal präsentierte sich abgeklärt und nutzte seine Chance konsequent. Auch Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel verfolgte das Spiel von der Tribüne – eine mögliche Sichtung für kommende Länderspiele.

City lässt Punkte liegen – Haaland ohne Wirkung

Manchester City konnte dagegen den Schwung der letzten Wochen nicht mitnehmen. Nach drei Siegen in Serie unterlagen die Skyblues bei Aston Villa mit 0:1. Matty Cash erzielte bereits in der 19. Minute den sehenswerten Siegtreffer. Zwar erhöhte City in der Schlussphase den Druck, doch ein vermeintlicher Ausgleichstreffer von Erling Haaland wurde wegen Abseits aberkannt. Insgesamt fehlte es der Offensive der Guardiola-Elf an Präzision und Tempo – ein Rückschlag im Fernduell mit Arsenal.

Bournemouth und Sunderland überraschen

Während die Topteams schwächeln, mischen zwei Außenseiter oben mit. Der AFC Bournemouth setzte sich souverän mit 2:0 gegen Nottingham Forest durch und kletterte auf Rang zwei. Noch überraschender: Der AFC Sunderland liegt mit 17 Punkten aktuell auf dem dritten Platz. Beide Teams profitieren von der Formschwäche der Favoriten und könnten sich länger als gedacht in der oberen Tabellenhälfte halten.

Liverpool in der Krise – Wirtz bleibt torlos

Beim FC Liverpool spitzt sich die Lage weiter zu. Nach der vierten Niederlage in Folge – ein 2:3 beim FC Brentford – verliert das Team um den torlosen Neuzugang Florian Wirtz den Anschluss an die Spitzengruppe. Mit sieben Punkten Rückstand auf Arsenal wird die Lage nicht einfacher. Offensiv fehlt die Durchschlagskraft, defensiv wirkt das Team fehleranfällig – keine gute Mischung im engen Titelkampf der Premier League.