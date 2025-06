Fußball heute in der WM 2026 Qualifikation – Wer spielt heute?

Während die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erst im September in die WM 2026 Qualifikation einsteigt, spielen Europa, Asien und Südamerika in diesen Tagen um weitere WM-Teilnehmerplätze bzw. Punkte. In Europa steht für einige Gruppen die Spieltag 3 und 4 an, z.b. mit dem Spiel Norwegen gegen Italien. Auch Belgien, England und die Niederlande greifen in das Geschehen ein. In Asien steht die 3.Runde an, so dass wir nun die nächsten WM-Teilnehmer kennen werden, hier kommen die Tabellenersten und -zweiten direkt weiter. In Südamerika stehen die nächsten Spiele an, der 15. und 16.Spieltag steht an.

Die nächsten Spiele in der WM Qualifikation Europa im Juni 2025

6.6.2025 Weltmeisterschaften Quali Europa Norwegen - - Italien Weltmeisterschaften Quali Europa Gibraltar - - Kroatien Weltmeisterschaften Quali Europa Wales - - Liechtenstein Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien - - Montenegro Weltmeisterschaften Quali Europa Estland - - Israel Weltmeisterschaften Quali Europa Mazedonien - - Belgien 7.6.2025 Weltmeisterschaften Quali Europa Bosnien & Herzegovina - - San Marino Weltmeisterschaften Quali Europa Andorra - - England Weltmeisterschaften Quali Europa Malta - - Litauen Weltmeisterschaften Quali Europa Finnland - - Niederlande Weltmeisterschaften Quali Europa Österreich - - Rumänien Weltmeisterschaften Quali Europa Albanien - - Serbien

Die nächsten Spiele in der WM Qualifikation Asien im Juni 2025

5.6.2025 Weltmeisterschaften Quali Asien Australien - - Japan Weltmeisterschaften Quali Asien Indonesien - - China Weltmeisterschaften Quali Asien United Arab Emirates - - Uzbekistan Weltmeisterschaften Quali Asien Oman - - Jordan Weltmeisterschaften Quali Asien Bahrain - - Saudi Arabia Weltmeisterschaften Quali Asien Nordkorea - - Kyrgyzstan Weltmeisterschaften Quali Asien Qatar - - Iran Weltmeisterschaften Quali Asien Kuwait - - Palästina Weltmeisterschaften Quali Asien Irak - - Südkorea

Die nächsten Spiele in der WM Qualifikation Conmebol Südamerika im Juni 2025