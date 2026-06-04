Fußball heute in der Premiere League: Andoni Iraola wird neuer FC Liverpool-Coach

Andoni Iraola wechselt von AFC Bournemouth zum FC Liverpool und übernimmt damit auch die Rolle des Trainers von Nationalspieler Florian Wirtz beim englischen Rekordmeister. Fünf Tage nach der Trennung von Arne Slot machten die Reds den 43 Jahre alten Basken offiziell. Der zuvor auch bei Bayer Leverkusen gehandelte Spanier war am Ende nun der Wunschmann der Reds.

Liverpool setzt auf den Erfolgsmann aus Bournemouth

In einer Mitteilung des Klubs ließ sich Iraola mit großer Vorfreude zitieren: „Ich freue mich riesig. Liverpool ist einer der größten Vereine der Welt. Da braucht es nicht viel, damit man sich angezogen fühlt“, sagte er und ergänzte: „Liverpool ist Liverpool.“ Sein Abschied vom Premier-League-Konkurrenten AFC Bournemouth stand bereits fest, ehe der Schritt an die Anfield Road endgültig vollzogen wurde.

Slot hatte Liverpool im Sommer 2024 als Nachfolger von Jürgen Klopp übernommen und den Klub direkt zur 20. Meisterschaft geführt. Dennoch musste der Niederländer nach Platz fünf in seiner zweiten Saison wieder gehen. Auf die Vakanz reagierten die Verantwortlichen nun mit Iraola, der sich in England einen Namen gemacht hat.

Bayer lenkte rechtzeitig um

Auch Bayer Leverkusen hatte zwischenzeitlich Interesse an Iraola gezeigt. Doch angesichts des immer stärkeren Werbens aus Liverpool schwenkte der Bundesligist um und präsentierte am Donnerstag ebenfalls den Spanier Carles Martínez vom FC Toulouse als Nachfolger für Kasper Hjulmand.

Iraola selbst blickt auf eine starke Zeit in Bournemouth zurück. Trotz vergleichsweise geringer Mittel formte der Ex-Profi, der für Spanien zwei Länderspiele bestritt, ein Team mit schnellem und attraktivem Fußball. Der AFC schloss die Premier League auf Rang sechs ab und landete damit nur drei Punkte und einen Platz hinter Liverpool.