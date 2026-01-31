Fußball heute in der Premier League – Arsenal legt im Meisterkampf vor – Havertz glänzt

Im Meisterkampf der Premier League hat der FC Arsenal mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg gegen Leeds United vorgelegt. Nationalspieler Kai Havertz feierte sein Startelf-Comeback und zeigte eine starke Leistung. Die Gunners rehabilitierten sich für die erste Heimniederlage der Saison und bauen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze vorübergehend auf sieben Punkte aus.

Arsenal rehabilitiert sich eindrucksvoll

Nach der 2:3-Niederlage gegen Manchester United am vergangenen Spieltag benötigten die Gunners einen klaren Sieg, um im Titelrennen wieder auf Kurs zu kommen. Mit einem souveränen Auftritt in Leeds demonstrierten sie ihre Ambitionen. Bereits in der ersten Halbzeit legte Arsenal den Grundstein für den Erfolg. Martin Zubimendi eröffnete das Tor nach einer Ecke in der 24. Minute, bevor Leeds-Torhüter Karl Darlow kurz vor der Pause das Leder ins eigene Netz faustete.

Havertz überzeugt als Schlüsselspieler

Kai Havertz, der in der Champions League gegen Qairat Almaty (3:2) bereits eine starke Vorstellung zeigte, erhielt erneut das Vertrauen von Chefcoach Mikel Arteta. Der Nationalspieler stand 61 Minuten auf dem Platz und trug wesentlich zur Stabilität im Mittelfeld bei. Seine Präsenz war spürbar, und die Gunners profitierten von ihrer gewohnten Standardstärke.

Endstand durch späte Tore

In der zweiten Halbzeit legten die Londoner nach. Viktor Gyökeres erhöhte in der 69. Minute auf 3:0, bevor Gabriel Jesus in der 86. Minute den Schlusspunkt setzte. Mit diesem deutlichen Ergebnis festigen die Gunners ihren Platz an der Tabellenspitze und können sich auf die kommenden Herausforderungen freuen. Sowohl Manchester City als auch Aston Villa haben am Sonntag die Möglichkeit, den Rückstand auf vier Punkte zu verkürzen.

Leeds United bleibt unter Druck

Für Leeds United war dies eine bittere Niederlage, die die Mannschaft von Ex-Gladbach-Trainer Daniel Farke weiter unter Druck setzt. Der Club benötigt dringend Punkte, um nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Die Defensive zeigte Schwächen, die Arsenal konsequent ausnutzte. Die Fans in Elland Road mussten eine weitere Enttäuschung hinnehmen, während die Gunners jubelten.