Fußball heute im TV – 6:0 – Wo kommt FC Bayern gegen Atalanta Bergamo live im Free-TV?

Fußball heute im TV – Wo kommt FC Bayern gegen Atalanta Bergamo live im Free-TV? Die Achtelfinal-Partie in der Champions League des FC Bayern bei Atalanta Bergamo läuft nicht im Free‑TV, sondern exklusiv beim Streamingdienst Prime Video. Am Dienstag, 10. März 2026, ist Anstoß in der New Balance Arena in Bergamo um 21 Uhr; die Vorberichterstattung beginnt um 20 Uhr. Wer kein Prime‑Abo hat, kann das Spiel über unseren Live-Ticker verfolgen.

Spielbericht nach dem 6:1: Fußball heute Ergebnisse: Bayern gewinnen 6:1 & dürfen fürs Viertelfinale planen

Übertragung: Prime Video zeigt Atalanta gegen Bayern exklusiv

Die Übertragungsrechte liegen beim Streaminganbieter Prime Video. Zuschauer werden ab 20 Uhr von Moderator Jonas Friedrich durch die Vorberichte begleitet; im Expertenteam sitzt unter anderem Mats Hummels. Kurz vor Anpfiff übernehmen Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes die Kommentierung der Partie. Damit steht die Begegnung nicht im linearen Free‑TV, sondern nur im Live‑Stream des Dienstes zur Verfügung.

Wann und wo: Anstoß, Datum und Spielort

Partie: Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München – Champions League, Achtelfinale, Hinspiel. Die Begegnung findet am Dienstag, 10. März 2026, in der New Balance Arena in Bergamo statt; Anpfiff ist um 21 Uhr. Die deutsche Mannschaft reist nach Norditalien, wo die heimische Kulisse und die leidenschaftlichen Fans in der New Balance Arena für eine intensive Atmosphäre sorgen können.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Kontext zur Partie und Formkurven

Atalanta hatte sich über die Play‑offs für das Achtelfinale qualifiziert und schaltete dabei Borussia Dortmund nach einer spektakulären Aufholjagd im Rückspiel (4:1) aus. Bayern hingegen präsentierte sich zuletzt stabil und gewann unter anderem das Klassiker‑Duell gegen Dortmund mit 3:2; insgesamt steht der FCB vor der Partie bei sechs Pflichtspielsiegen in Folge. Dennoch bleibt die Aufgabe in Bergamo anspruchsvoll, zumal Trainer Raffaele Palladino und sein Team zuhause besonders mutig auftreten.

Liveticker Bayern gegen Atalanta

22:30 Uhr 6:0 für die Bayern durch Musiala Er ist wiederda! Musiala trifft, nich sind 16 Minuten zu spielen hier in Bergamo!

22:20 Uhr 5:0 für die Bayern Nicolas Jackson und Olise erhöhen zum 5:0. Noch sind 25 Minuten zu spielen!

21:25 Uhr 3:0 für die Bayern Gnabry mit dem 3:0 kurz vor der Halbzeit!

21:25 Uhr 2:0 für die Bayern 1:0 druch Stanisic, 2:0 durch olise – Bayern hat hier alles im Griff

19:45 Uhr Aufstellung ist da! Mit dieser Elf geht Vincent Kompany ins Hinspiel gegen Bergamo: Urbig – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Jackson, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović. Auf der Bank sitzen zunächst: Ulreich, Prescott: Minjae, Goretzka, Kane, Musiala, Davies, Bischof, Guerreiro, Karl.

18:35 Uhr Wer kommt ins CL Viertelfinale? Am Dienstag Abend geht es los mit den ersten vier Hinspielen im Achtelfinale, am Mittwoch gibt es dann ebenfalls wieder vier Spiele. Die Woche darauf gibt es die Rückspiele.

18:30 Uhr Die Bayern sind Tabellenführer der Bundesliga und haben elf Punkte Vorsprung auf Platz 2 Dortmund. Die Dreifachbelastung mit Liga, DFB-Pokal und Europapokal ist fordernd, man kann aber fast auf Spieler des Kaders zurückgreifen.

14:30 Uhr Premiere in Bergamo Wer die Übertragung auf Prime Video nicht sehen kann oder kein Abonnement besitzt, kann die Begegnung live bei uns im Ticker verfolgen. Der Ticker bietet laufende Spielstände, wichtige Szenen und Spielstatistiken und hält Fans auch ohne Bildübertragung ständig auf dem Laufenden: Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München – LIVE!-Ticker

14:30 Uhr Premiere in Bergamo Das Team von Atalanta musste im Gegensatz zum FC Bayern in den Play-offs der Königsklasse antreten, um sich ein Achtelfinalticket zu erspielen. Dabei schaltete man nach einer furiosen Aufholjagd im Rückspiel Borussia Dortmund aus.

14:00 Uhr Premiere in Bergamo Die Reise nach Bergamo führt die Bayern in unbekanntes Terrain: Es ist die erste Begegnung mit Atalanta in einem europäischen Wettbewerb.

18:30 Uhr Die Bayern sind Tabellenführer der Bundesliga und haben elf Punkte Vorsprung auf Platz 2 Dortmund. Die Dreifachbelastung mit Liga, DFB-Pokal und Europapokal ist fordernd, man kann aber fast auf Spieler des Kaders zurückgreifen.

14:30 Uhr Premiere in Bergamo Wer die Übertragung auf Prime Video nicht sehen kann oder kein Abonnement besitzt, kann die Begegnung live bei uns im Ticker verfolgen. Der Ticker bietet laufende Spielstände, wichtige Szenen und Spielstatistiken und hält Fans auch ohne Bildübertragung ständig auf dem Laufenden: Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München – LIVE!-Ticker

14:30 Uhr Premiere in Bergamo Das Team von Atalanta musste im Gegensatz zum FC Bayern in den Play-offs der Königsklasse antreten, um sich ein Achtelfinalticket zu erspielen. Dabei schaltete man nach einer furiosen Aufholjagd im Rückspiel Borussia Dortmund aus.