+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute im TV – 6:0 – Wo kommt FC Bayern gegen Atalanta Bergamo live im Free-TV?

LIVEvon

Fußball heute im TV – Wo kommt FC Bayern gegen Atalanta Bergamo live im Free-TV? Die Achtelfinal-Partie in der Champions League des FC Bayern bei Atalanta Bergamo läuft nicht im Free‑TV, sondern exklusiv beim Streamingdienst Prime Video. Am Dienstag, 10. März 2026, ist Anstoß in der New Balance Arena in Bergamo um 21 Uhr; die Vorberichterstattung beginnt um 20 Uhr. Wer kein Prime‑Abo hat, kann das Spiel über unseren Live-Ticker verfolgen.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop

Spielbericht nach dem 6:1: Fußball heute Ergebnisse: Bayern gewinnen 6:1 & dürfen fürs Viertelfinale planen

Lennart Karl im FC Bayern Trikot mit der Rückennummer 42 (Foto Depositphotos.com)
Lennart Karl im FC Bayern Trikot mit der Rückennummer 42 (Foto Depositphotos.com)

Übertragung: Prime Video zeigt Atalanta gegen Bayern exklusiv

Die Übertragungsrechte liegen beim Streaminganbieter Prime Video. Zuschauer werden ab 20 Uhr von Moderator Jonas Friedrich durch die Vorberichte begleitet; im Expertenteam sitzt unter anderem Mats Hummels. Kurz vor Anpfiff übernehmen Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes die Kommentierung der Partie. Damit steht die Begegnung nicht im linearen Free‑TV, sondern nur im Live‑Stream des Dienstes zur Verfügung.

Champions League 2025-2026 - Achtelfinale |
| 10.3.2026-21:00
Atalanta
N S S N U
1 : 6
0.72
xG
4.56
Endergebnis
FC Bayern München
S S S S S
M. Pašalić
90'+3'
J. Stanišić
12'
Michael Olise
22'
Serge Gnabry
25'
Nicolas Jackson
52'
Michael Olise
64'
Jamal Musiala
67'
| Schiedsrichter: E. Eskas | Halbzeit: 0-3
29
M. Carnesecchi
47
L. Bernasconi
23
S. Kolašinac
4
I. Hien
77
D. Zappacosta
59
Nicola Zalewski
8
M. Pašalić
15
M. de Roon
7
K. Sulemana
9
G. Scamacca
90
Nikola Krstović
40
J. Urbig
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
11
Nicolas Jackson
field field
Tore
12'
Tor
J. Stanišić (Assist: Serge Gnabry)
22'
Tor
Michael Olise (Assist: Dayot Upamecano)
25'
Tor
Serge Gnabry (Assist: Michael Olise)
52'
Tor
Nicolas Jackson (Assist: Luis Díaz)
64'
Tor
Michael Olise (Assist: A. Davies)
67'
Tor
Jamal Musiala (Assist: Nicolas Jackson)
Tor
M. Pašalić
90'
+3

Wann und wo: Anstoß, Datum und Spielort

Partie: Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München – Champions League, Achtelfinale, Hinspiel. Die Begegnung findet am Dienstag, 10. März 2026, in der New Balance Arena in Bergamo statt; Anpfiff ist um 21 Uhr. Die deutsche Mannschaft reist nach Norditalien, wo die heimische Kulisse und die leidenschaftlichen Fans in der New Balance Arena für eine intensive Atmosphäre sorgen können.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Kontext zur Partie und Formkurven

Atalanta hatte sich über die Play‑offs für das Achtelfinale qualifiziert und schaltete dabei Borussia Dortmund nach einer spektakulären Aufholjagd im Rückspiel (4:1) aus. Bayern hingegen präsentierte sich zuletzt stabil und gewann unter anderem das Klassiker‑Duell gegen Dortmund mit 3:2; insgesamt steht der FCB vor der Partie bei sechs Pflichtspielsiegen in Folge. Dennoch bleibt die Aufgabe in Bergamo anspruchsvoll, zumal Trainer Raffaele Palladino und sein Team zuhause besonders mutig auftreten.

Liveticker Bayern gegen Atalanta

22:30 Uhr

6:0 für die Bayern durch Musiala

Er ist wiederda! Musiala trifft, nich sind 16 Minuten zu spielen hier in Bergamo!

22:20 Uhr

5:0 für die Bayern

Nicolas Jackson und Olise erhöhen zum 5:0. Noch sind 25 Minuten zu spielen!

21:25 Uhr

3:0 für die Bayern

Gnabry mit dem 3:0 kurz vor der Halbzeit!

21:25 Uhr

2:0 für die Bayern

1:0 druch Stanisic, 2:0 durch olise – Bayern hat hier alles im Griff

19:45 Uhr

Aufstellung ist da!

Mit dieser Elf geht Vincent Kompany ins Hinspiel gegen Bergamo: Urbig – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Jackson, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović. Auf der Bank sitzen zunächst: Ulreich, Prescott: Minjae, Goretzka, Kane, Musiala, Davies, Bischof, Guerreiro, Karl.

18:35 Uhr

Wer kommt ins CL Viertelfinale?

Am Dienstag Abend geht es los mit den ersten vier Hinspielen im Achtelfinale, am Mittwoch gibt es dann ebenfalls wieder vier Spiele. Die Woche darauf gibt es die Rückspiele.
18:30 Uhr

Die Bayern sind Tabellenführer der Bundesliga und haben elf Punkte Vorsprung auf Platz 2 Dortmund. Die Dreifachbelastung mit Liga, DFB-Pokal und Europapokal ist fordernd, man kann aber fast auf Spieler des Kaders zurückgreifen.

14:30 Uhr

Premiere in Bergamo

Wer die Übertragung auf Prime Video nicht sehen kann oder kein Abonnement besitzt, kann die Begegnung live bei uns im Ticker verfolgen. Der Ticker bietet laufende Spielstände, wichtige Szenen und Spielstatistiken und hält Fans auch ohne Bildübertragung ständig auf dem Laufenden: Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München – LIVE!-Ticker

14:30 Uhr

Premiere in Bergamo

Das Team von Atalanta musste im Gegensatz zum FC Bayern in den Play-offs der Königsklasse antreten, um sich ein Achtelfinalticket zu erspielen. Dabei schaltete man nach einer furiosen Aufholjagd im Rückspiel Borussia Dortmund aus.

14:00 Uhr

Premiere in Bergamo

Die Reise nach Bergamo führt die Bayern in unbekanntes Terrain: Es ist die erste Begegnung mit Atalanta in einem europäischen Wettbewerb.
18:30 Uhr

Die Bayern sind Tabellenführer der Bundesliga und haben elf Punkte Vorsprung auf Platz 2 Dortmund. Die Dreifachbelastung mit Liga, DFB-Pokal und Europapokal ist fordernd, man kann aber fast auf Spieler des Kaders zurückgreifen.

14:30 Uhr

Premiere in Bergamo

Wer die Übertragung auf Prime Video nicht sehen kann oder kein Abonnement besitzt, kann die Begegnung live bei uns im Ticker verfolgen. Der Ticker bietet laufende Spielstände, wichtige Szenen und Spielstatistiken und hält Fans auch ohne Bildübertragung ständig auf dem Laufenden: Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München – LIVE!-Ticker

14:30 Uhr

Premiere in Bergamo

Das Team von Atalanta musste im Gegensatz zum FC Bayern in den Play-offs der Königsklasse antreten, um sich ein Achtelfinalticket zu erspielen. Dabei schaltete man nach einer furiosen Aufholjagd im Rückspiel Borussia Dortmund aus.

14:00 Uhr

Premiere in Bergamo

Die Reise nach Bergamo führt die Bayern in unbekanntes Terrain: Es ist die erste Begegnung mit Atalanta in einem europäischen Wettbewerb.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++