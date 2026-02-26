Fußball heute im TV: Wer zeigt VfB Stuttgart gegen Celtic im Free-TV & Livestream?

Am heutigen Donnerstag, 26. Februar 2026 empfängt der VfB Stuttgart Celtic Glasgow in der MHPArena (Anpfiff: 18:45 Uhr). Für die Übertragung in Deutschland steht RTL zur Verfügung, ab 18:30 Uhr geht es im Free‑TV los. Alle anderen Europa-League-Partien laufen auf dem Streamingdienst RTL+, weshalb Zuschauer dort zuerst nach dem Live-Stream suchen sollten, benötigen aber ein kostenpflichtiges Abo. Nach dem 4:1 Auswärtssieg will Stuttgart heute ins Achtelfinale einziehen.

Wer zeigt VfB Stuttgart – Celtic Glasgow? Sendeübersicht und Stream

Stuttgart träumt, Tedesco hofft: Beim großen Europacup-Doubleheader im Free-TV! Der lange Europapokalabend bei RTL und NITRO beginnt am 26. Februar bereits um 18:30 Uhr auf beiden Sendern. Im frühen Top-Spiel geht der VfB Stuttgart nach einem 4:1 im Hinspiel mit ordentlichem Rückenwind in sein Play-off-Rückspiel gegen Celtic Glasgow. Reicht der Vorsprung für das Team von Sebastian Hoeneß oder macht es Celtic nochmal spannend? Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Wolff Fuss und Experte Lothar Matthäus melden sich live bei RTL und NITRO aus Stuttgart (Anstoß: 18:45 Uhr). Im Anschluss geht es nahtlos weiter mit dem zweiten Top-Spiel, ebenfalls simultan bei RTL und NITRO. Nottingham Forest, um den deutschen Keeper Stefan Ortega Moreno, trifft zuhause auf Fenerbahce Istanbul. Auch die englischen „Tricky Trees“ haben im Hinspiel mit 3:0 komfortabel vorgelegt. Gelingt dem ehemaligen Bundesliga-Coach Domenico Tedesco mit Fenerbahce dennoch die Überraschung? Cornelius Küpper und Felix Kroos begleiten die Live-Übertragung mit Anstoß um 21:00 Uhr.

Anstoß, Ort und Wettbewerb

Die Partie VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow findet am Donnerstag, 26.02.2026, um 18:45 Uhr statt. Austragungsort ist die MHPArena; es handelt sich um ein Duell im Rahmen der Europa League (2. Spieltag der Playoffs).

Aktuelle Form von VfB Stuttgart und Celtic Glasgow

Der VfB Stuttgart präsentiert sich in der Europa League stabil und steht nach Angaben in der Tabelle mit 15 Punkten auf dem 11. Tabellenplatz. Stuttgart gewann 5 von 8 Spielen und weist ein Torverhältnis von 15:9 auf; die Schwaben blieben bisher in Heimspielen ungeschlagen. Celtic Glasgow sammelte 11 Punkte und liegt demzufolge auf dem 21. Tabellenplatz; die Bilanz lautet 3 Siege, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen, wobei die Gäste in Auswärtsspielen nur eine Niederlage aus vier Partien hinnehmen mussten.

Direkter Vergleich

Die jüngsten Duelle sprechen klar für den VfB Stuttgart. Das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 4:1‑Auswärtssieg für Stuttgart gegen Celtic. Damit hat Stuttgart in den direkten Begegnungen die Oberhand behalten, ein Ergebnis, das auch für die Berichterstattung und das Interesse an der Partie relevant sein kann.

Liveticker ab 18:45 Uhr