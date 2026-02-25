+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute im TV live * 4:1 * Wer zeigt Atalanta – Dortmund im Free-TV & Stream?

LIVEvon

Am heutigen Mittwoch, 25. Februar 2026, um 18:45 Uhr steigt in der New Balance Arena das Champions-League-Duell zwischen Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund. Die Partie am 2. Spieltag der Playoffs pfeift José Sánchez Martínez, Fußballfans in Deutschland sehen das Spiel live bei DAZN. Ein Free‑TV-Angebot gibt es nicht, sodass die Übertragung ausschließlich im Stream verfügbar ist. Für Zuschauer ist damit die Champions League live nur über DAZN empfangbar. Das ZDF zeigt am Mittwoch Abend Zusammenfassungen der Spiele.

Jetzt live: 1:4 Dortmund gegen Atalanta im Liveticker

Borussia Dortmund feiert in der Champions League gegen Villarreal CF im Signal Iduna Park. (Foto Depositphotos.com)

Übertragung und Empfang

Das Spiel Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund wird in Deutschland live auf DAZN übertragen. DAZN bietet eine nationale Berichterstattung zur Champions League an und überträgt damit das Duell der beiden Teams zum Anstoßzeitpunkt 18:45 Uhr. Zuschauer benötigen ein DAZN‑Abo, da das Spiel nicht im Free‑TV läuft; freie Sender zeigen die Partie demnach nicht. Für Fans bleibt der Livestream die einzige legale deutsche Option.

Champions League 2025-2026 - Playoffs | Spieltag 32
| 25.2.2026-18:45
Atalanta
U S S N S
4 : 1
1.70
xG
0.93
Endergebnis
Borussia Dortmund
S S S S U
G. Scamacca
5'
D. Zappacosta
45'
M. Pašalić
57'
Lazar Samardžić
90'+8'
Karim Adeyemi
75'
| Schiedsrichter: J. Maria Sanchez Martinez | Halbzeit: 2-0
29
M. Carnesecchi
23
S. Kolašinac
4
I. Hien
42
G. Scalvini
47
L. Bernasconi
8
M. Pašalić
15
M. de Roon
77
D. Zappacosta
59
Nicola Zalewski
10
Lazar Samardžić
9
G. Scamacca
1
G. Kobel
5
R. Bensebaïni
3
W. Anton
23
E. Can
24
D. Svensson
8
Felix Nmecha
7
Jode Bellingham
26
J. Ryerson
10
Julian Brandt
14
Maximilian Beier
9
S. Guirassy
field field
Tore
Tor
G. Scamacca
5'
Tor
D. Zappacosta
45'
Tor
M. Pašalić (Assist: M. de Roon)
57'
75'
Tor
Karim Adeyemi (Assist: Carney Chukwuemeka)
Elfmetertor
Lazar Samardžić
90'
+8

Spielinfos: Datum, Anstoß, Stadion und Unparteiischer

Die Partie findet am Mittwoch, den 25.02.2026, um 18:45 Uhr in der New Balance Arena in Bergamo statt und gehört zum 2. Spieltag der Champions-League-Playoffs, die insgesamt acht Spieltage umfasst. Als Unparteiischer ist José Sánchez Martínez angesetzt, er leitet das Spielgeschehen und trifft die Entscheidungen auf dem Feld. Diese formalen Eckdaten sind wichtig für Zuschauer und Wettende, die Anstoßzeit und Spielort im Blick behalten müssen.

Form und Tabellenstand vor dem Duell

Atalanta Bergamo reist mit einer starken Form in die Begegnung: In den letzten fünf Pflichtspielen sammelte Atalanta vier Siege bei nur einer Niederlage. In der Champions-League-Tabelle weist der Klub laut Quelle ungewöhnlicherweise Platz 15 mit 13 Punkten auf (vier Siege, ein Remis, drei Niederlagen). Ihr jüngstes Champions-League-Spiel endete mit einer 0:2-Auswärtsniederlage gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund selbst zeigt ebenfalls gute Ergebnisse: Vier Siege und ein Unentschieden in den letzten fünf Partien in allen Wettbewerben sprechen für eine stabile Verfassung. In der CL-Tabelle steht Dortmund demnach auf Platz 17 mit 11 Punkten (drei Siege, zwei Remis, drei Niederlagen) und kommt mit dem 2:0‑Heimsieg gegen Atalanta in das Auswärtsspiel.

Direkter Vergleich und Wett-Tipps

Im direkten Vergleich hatten die Dortmunder zuletzt die Nase vorn: Von den letzten vier Duellen entschied Borussia Dortmund zwei Partien für sich, Atalanta gewann einmal, ein Spiel endete unentschieden. Das zuletzt gespielte Aufeinandertreffen endete 2:0 für Dortmund. Für Wettinteressierte nennt die Quelle einen Tipp auf einen Heimsieg von Atalanta bei Tipico mit einer Quote von 2.15 sowie eine Wette „Beide Teams treffen – Ja“ bei Merkur Bets mit 1.63. Wenn du prüfen willst, ob es Quotenboosts oder spezielle Angebote zur Begegnung gibt, weist die Redaktion auf eine separate Quotenboost‑Seite hin.

Liveticker heute ab 18:45 Uhr

20:45 Uhr

AUS und Vorbei 4:1

Dortmund verliert in allerletzten Sekunde – 1:4 in der 8.Minute der Nachspielzeit. Fußball heute Ergebnis: Drama in der Nachspielzeit – BVB scheitert in den Playoffs
20:00 Uhr

Anschluß durch Adeyemi - 1:3

Adeyemi mit einem Traumtor, nun ist wieder alles offen, noch 15 Minuten zu spielen!
20:00 Uhr

3:0 für Bergamo

Nun ist dortmund gefordert – 2:3 nach beiden Spielen.
19:33 Uhr

2:0 für Bergamo

Kurz vor der Pause noch das 2:0 für Bergamo – Nübel mit schlechter Abwehr, Bensebaini fälscht noch ab. Nun sthet es insgesamt 2:2
19:30 Uhr

Immer noch 1:0 für Bergamo

Der BVB bemüht sich, beide Teams haben Torchancen.
18:50 Uhr

1:0 für Bergamo

G. Scamacca erzielt schon nach 5 Minuten das 1:0
18:45 Uhr

Anstoß

Es geht los in Bergamo!
18:30 Uhr

Live im TV

Live im TV zu sehen ist die Partie bei DAZN. Die Vorberichterstattung startet um 18 Uhr mit Laura Wontorra (Moderatorin) und Nils Petersen (Experte). Jan Platte kommentiert das Spiel.
17:40 Uhr

Die Aufstellung

Im Vergleich zum Spiel am Samstag gibt es zwei Wechsel: Kapitän Emre Can kehrt nach einer Verletzung zurück in die Startelf und ersetzt Luca Reggiani. Für Marcel Sabitzer ist Julian Brandt neu dabei. Der zweite Rückkehrer Nico Schlotterbeck sitzt zunächst auf der Bank. Das ist die Startelf des BVB: Kobel, Can, Bensebaini, Anton, Svensson, Ryerson, Bellingham, Brandt, Beier, Nmecha, Guirassy
12:00 Uhr

Nach dem 2:0 gute Chancen für ein Weiterkommen

Nach dem 2:0. Heimsieg geht es heute auswärts um den Einzug ins Achtelfinale.

