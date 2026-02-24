Fußball heute im TV: Wer zeigt Atalanta – Dortmund im Free-TV & Stream?

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, um 18:45 Uhr steigt in der New Balance Arena das Champions-League-Duell zwischen Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund. Die Partie am 2. Spieltag der Playoffs pfeift José Sánchez Martínez, Fußballfans in Deutschland sehen das Spiel live bei DAZN. Ein Free‑TV-Angebot gibt es nicht, sodass die Übertragung ausschließlich im Stream verfügbar ist. Für Zuschauer ist damit die Champions League live nur über DAZN empfangbar. Das ZDF zeigt am Mittwoch Abend Zusammenfassungen der Spiele.

Übertragung und Empfang

Das Spiel Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund wird in Deutschland live auf DAZN übertragen. DAZN bietet eine nationale Berichterstattung zur Champions League an und überträgt damit das Duell der beiden Teams zum Anstoßzeitpunkt 18:45 Uhr. Zuschauer benötigen ein DAZN‑Abo, da das Spiel nicht im Free‑TV läuft; freie Sender zeigen die Partie demnach nicht. Für Fans bleibt der Livestream die einzige legale deutsche Option.

Spielinfos: Datum, Anstoß, Stadion und Unparteiischer

Die Partie findet am Mittwoch, den 25.02.2026, um 18:45 Uhr in der New Balance Arena in Bergamo statt und gehört zum 2. Spieltag der Champions-League-Playoffs, die insgesamt acht Spieltage umfasst. Als Unparteiischer ist José Sánchez Martínez angesetzt, er leitet das Spielgeschehen und trifft die Entscheidungen auf dem Feld. Diese formalen Eckdaten sind wichtig für Zuschauer und Wettende, die Anstoßzeit und Spielort im Blick behalten müssen.

Form und Tabellenstand vor dem Duell

Atalanta Bergamo reist mit einer starken Form in die Begegnung: In den letzten fünf Pflichtspielen sammelte Atalanta vier Siege bei nur einer Niederlage. In der Champions-League-Tabelle weist der Klub laut Quelle ungewöhnlicherweise Platz 15 mit 13 Punkten auf (vier Siege, ein Remis, drei Niederlagen). Ihr jüngstes Champions-League-Spiel endete mit einer 0:2-Auswärtsniederlage gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund selbst zeigt ebenfalls gute Ergebnisse: Vier Siege und ein Unentschieden in den letzten fünf Partien in allen Wettbewerben sprechen für eine stabile Verfassung. In der CL-Tabelle steht Dortmund demnach auf Platz 17 mit 11 Punkten (drei Siege, zwei Remis, drei Niederlagen) und kommt mit dem 2:0‑Heimsieg gegen Atalanta in das Auswärtsspiel.

Direkter Vergleich und Wett-Tipps

Im direkten Vergleich hatten die Dortmunder zuletzt die Nase vorn: Von den letzten vier Duellen entschied Borussia Dortmund zwei Partien für sich, Atalanta gewann einmal, ein Spiel endete unentschieden. Das zuletzt gespielte Aufeinandertreffen endete 2:0 für Dortmund. Für Wettinteressierte nennt die Quelle einen Tipp auf einen Heimsieg von Atalanta bei Tipico mit einer Quote von 2.15 sowie eine Wette „Beide Teams treffen – Ja“ bei Merkur Bets mit 1.63. Wenn du prüfen willst, ob es Quotenboosts oder spezielle Angebote zur Begegnung gibt, weist die Redaktion auf eine separate Quotenboost‑Seite hin.

