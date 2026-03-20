Fußball heute im TV: Wer übertragt RB Leipzig – Hoffenheim im Free-TV/Stream?

Fußball heute im TV: Wer überträgt RB Leipzig – Hoffenheim im Free-TV/Stream? Die Partie am Freitag, 20. März 2026 (20:30 Uhr) in der Red Bull Arena läuft live bei Sky. Das Duell gehört zum 27. Spieltag der Bundesliga und wird auf den Sky-Kanälen Sky Bundesliga 1, Sky Bundesliga 3 sowie in UHD auf Sky Bundesliga UHD übertragen. Im Free-TV läuft die Begegnung nicht. Informationen zu einem Live-Stream wurden in der Quelle nicht gesondert genannt.

Übertragung: Sky zeigt RB Leipzig – Hoffenheim

Sky übernimmt die TV-Übertragung des Spiels zwischen RB Leipzig und 1899 Hoffenheim. Zuschauer finden die Partie auf Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga 3; zusätzlich ist eine Ausstrahlung in UHD auf Sky Bundesliga UHD angekündigt. Damit steht fest: Für Fans außerhalb des Pay-TV-Bereichs gibt es keine Free-TV-Option für diese Begegnung. Genauere Hinweise zu ergänzenden Livestream-Angeboten wurden in der vorliegenden Meldung nicht genannt.

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Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 27 | Red Bull Arena | - 20:30 RB Leipzig U U S S N - : - TSG 1899 Hoffenheim S U N S U Tage Stunden Minuten Sekunden

Spieltermin, Stadion und Spieltag

Die Partie steigt am Freitag, den 20. März 2026, um 20:30 Uhr in der Red Bull Arena. Es handelt sich um den 27. Spieltag der Bundesliga-Saison, ein wichtiger Abschnitt im Saison-Endspurt. Beide Klubs wollen Punkte sammeln: Leipzig als Gastgeber mit Heimvorteil, Hoffenheim als Auswärtsmannschaft mit Blick auf die obere Tabellenregion. Die Anstoßzeit und die Kanalangaben bleiben die relevanten Hinweise für Zuschauer, die die Begegnung live verfolgen wollen.

Tabellenlage und Formkurven vor dem Anpfiff

RB Leipzig belegt vor dem Spiel den 5. Platz mit 47 Punkten (14 Siege, 5 Unentschieden, 7 Niederlagen) und einem Torverhältnis von 48:35. Die Leipziger kassierten zuletzt eine 0:1-Auswärtsniederlage beim VfB Stuttgart und weisen in den letzten fünf Bundesligaspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. 1899 Hoffenheim rangiert aktuell auf Platz 3 mit 50 Punkten (15 Siege, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen) und einem Torverhältnis von 54:34; zuletzt spielte Hoffenheim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg. Beide Teams zeigen in den jüngsten Partien vergleichbare Formkurven, sodass Spannung in Sachen Spielverlauf, Ballbesitz und Großchancen zu erwarten ist.

Direkter Vergleich: jüngste Begegnungen

Die direkten Duelle zwischen RB Leipzig und Hoffenheim gestalteten sich zuletzt ausgeglichen. In den letzten fünf Begegnungen gewann Leipzig zweimal, Hoffenheim holte ebenfalls zwei Siege, und ein Spiel endete unentschieden. Das zuletzt gespielte Aufeinandertreffen entschied Hoffenheim mit 3:1 für sich. Diese Bilanz deutet auf ein offenes Spiel hin, in dem beide Mannschaften Offensivqualitäten und Chancenaufbau zeigen können.