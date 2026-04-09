Fußball heute im TV – Wer überträgt SC Freiburg gegen Celta de Vigo im Free-TV?

Das Viertelfinal-Hinspiel der Europa League zwischen dem SC Freiburg und Celta de Vigo findet am Donnerstag, 09.04.2026, um 21:00 Uhr im Europa-Park Stadion statt. In Deutschland läuft die Partie live im Free-TV bei RTL, zusätzlich gibt es sie im Stream bei RTL+.

Europa League SC Freiburg - - Celta Vigo UEFA Europa Conference League 1. FSV Mainz 05 - - Strasbourg

Übertragung: RTL zeigt Freiburg gegen Celta live

Wer heute Fußball live verfolgen möchte, bekommt die Begegnung damit gleich doppelt angeboten: linear im Fernsehen bei RTL und parallel per Stream über RTL+ abspielbar. Die Antwort auf die zentrale Frage lautet also klar: Ja, das Spiel läuft im Free-TV. Damit ist die Partie für ein breites Publikum zugänglich, das die Europa-League-Begegnung am Donnerstagabend nicht verpassen will.

Begegnung: SC Freiburg gegen Celta de Vigo

Datum: Donnerstag, 09.04.2026, 21:00 Uhr

Europa League, Viertelfinal-Hinspiel

Wer überträgt das Spiel? RTL (Free-TV) und RTL+ (Stream)

Läuft das Spiel im Free TV? Ja

Formcheck: Freiburg mit Licht und Schatten, Celta stabil

Sportlich reist der SC Freiburg mit einer wechselhaften Gesamtbilanz in dieses Duell. In der Europa League überzeugten die Breisgauer zuletzt mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen KRC Genk im Achtelfinale, über die gesamte Saison stehen in dem Wettbewerb bislang 3 Siege und 2 Niederlagen zu Buche. In allen Pflichtspielen der letzten fünf Partien kam Freiburg dagegen nur auf 2 Siege und 3 Niederlagen; das jüngste Ergebnis war ein 2:3 vor heimischer Kulisse gegen Bayern München. Der höchste Sieg in dieser Phase bleibt damit das 5:1 gegen Genk, die deutlichste Niederlage das knappe 2:3 gegen Bayern.

Celta de Vigo bringt dagegen eine stabile Serie aus der K.o.-Phase mit nach Freiburg. Nach Erfolgen in den Playoffs gegen PAOK und dem Achtelfinale gegen Olympique Lyon – 1:1 zuhause und 2:0 auswärts – reist der spanische Klub mit ordentlich Selbstvertrauen an. In den letzten fünf Europa-League-Spielen ist Celta mit 3 Siegen und 2 Unentschieden ungeschlagen geblieben. Auch in der Liga präsentiert sich das Team ordentlich: In den jüngsten fünf Spielen stehen 2 Siege, 2 Unentschieden und 1 Niederlage, zuletzt gab es ein 3:2-Auswärtssieg beim FC Valencia.

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Direkter Vergleich und Wettmarkt

Eine besondere Note hat das Duell auch deshalb, weil beide Vereine bislang noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen sind. Es gibt also keine direkte europäische Historie, die als Referenz für den Vergleich dienen könnte – dieses Viertelfinal-Hinspiel ist das erste Aufeinandertreffen von SC Freiburg und Celta de Vigo.

Auf dem Wettmarkt geht Freiburg dennoch als leichter Favorit ins Rennen, auch wenn Celta mit seiner Form und Erfahrung keineswegs zu unterschätzen ist. Für einen Heimsieg der Breisgauer wird aktuell bei Interwetten eine Quote von 2.35 angeboten. Ein Remis ist bei Tipico mit 3.30 quotiert, der Auswärtssieg findet sich bei Bet365 mit 3.25.

Unsere Wett-Tipps für das Spiel: Tipp 1 auf einen Heimsieg des SC Freiburg – die Heimstärke und das 5:1 gegen Genk sprechen für einen knappen Erfolg, die Quote bei Interwetten ist dafür attraktiv. Tipp 2: Beide Mannschaften treffen – Ja. Dafür spricht die Torproduktion beider Teams in den jüngsten Ligaspielen, zudem bringt Celta offensive Qualität mit; die beste Quote für „Beide Teams treffen – Ja“ liegt bei Betway bei 1.83.

Wer vor einer Wette verschiedene Anbieter vergleichen möchte, findet dort die passenden Quoten und Bonusangebote.

Die wichtigsten Fragen zur Partie

Wer ist der Favorit bei SC Freiburg gegen Celta de Vigo?

SC Freiburg geht als leichter Favorit in das Spiel, vor allem wegen der guten Auftritte in der Europa League und des Heimvorteils. Celta de Vigo ist aber in starker Verfassung, weshalb ein enges Spiel zu erwarten ist.

Wo bekomme ich die besten Quoten zur Begegnung?

Die besten Einzelquoten unterscheiden sich je nach Markt: Interwetten bietet derzeit die beste Quote auf Freiburgs Heimsieg, Tipico die beste auf ein Unentschieden und Bet365 den attraktivsten Wert für einen Auswärtssieg. Ein kurzer Quotenvergleich der großen Anbieter lohnt sich vor der Wette.

Wann und wo wird SC Freiburg gegen Celta de Vigo übertragen?

Das Viertelfinal-Hinspiel steigt am Donnerstag, 09.04.2026, um 21:00 Uhr im Europa-Park Stadion. In Deutschland zeigt RTL die Partie im Free-TV, parallel läuft sie auf RTL+ im Stream.

Freiburg will nach dem klaren Achtelfinal-Erfolg gegen KRC Genk auch gegen den stabilen Gegner aus Vigo ein Zeichen setzen, während Celta mit den Erfolgen gegen PAOK und Olympique Lyon im Rücken anreist. Für Zuschauer in Deutschland ist die Übertragung klar geregelt: RTL übernimmt das Free-TV, RTL+ liefert die Streaming-Option.

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