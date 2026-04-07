Fußball heute im TV live – 2:1 – Wer überträgt Real Madrid – Bayern im Free-TV?

Real Madrid und Bayern München stehen am Dienstag, 07.04.2026, im Estadio Bernabéu im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegenüber. Anstoß ist um 21:00 Uhr, in Deutschland läuft die Partie exklusiv bei Prime Video. Free-TV gibt es für dieses Spiel leider nicht. Bei uns verpasst ihr im Bayern-Liveticker nichts!

Fußball heute Ergebnis: Auch Kane trifft – FC Bayern stürmen das Bernabéu

Wer zeigt die TV Übertragung FC Bayern gegen Real Madrid?

Wer Fußball heute im TV sucht, landet bei diesem Topspiel also bei Amazon: Prime Video (Prime Video (DE)) überträgt Real Madrid gegen Bayern München live in Deutschland. Damit ist die Antwort auf die Frage, wer die Begegnung im Free-TV zeigt, klar: niemand.

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Champions League Real Madrid 1.85 xG 3.00 1 2 FC Bayern München

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Real Madrid S S S S N 1 : 2 1.85 xG 3.00 Endergebnis FC Bayern München S U S S S Kylian Mbappé 74' Luis Díaz 41' Harry Kane 46' Tore 41' Tor Luis Díaz Assist: Serge Gnabry) 46' Tor Harry Kane Assist: Michael Olise) Tor Kylian Mbappé Assist : Trent Alexander-Arnold) 74' 13 Andriy Lunin 18 Álvaro Fernández 24 D. Huijsen 22 Antonio Rüdiger 12 Trent Alexander-Arnold 15 Arda Güler 14 Aurélien Tchouaméni 45 Thiago Pitarch 8 Federico Valverde 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 6 Joshua Kimmich 45 Aleksandar Pavlović 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Liveticker heute 2:1 Bayern gegen Real Madrid

22:40 Uhr Noch 10 Minuten Real Madrid drängt! Noch 10 Minuten zu spielen! Immer wieder rettet Manuel Neuer.

22:30 Uhr 2:1 Anschluß durch Kylian Mbappé Nun ist Manu Neuer doch geschlagen – Mbappé mit dem Anschluß – sehenswert und in der 2.Halbzeit nicht unverdient.

22:10 Uhr 2:0 durch Harry Kane Kaum ist die 2.Hälfte angepfiffen, scheppert es durch Harry Kane. 2:0!

21:40 Uhr 1:0 durch Luis Díaz Der FC Bayern führt durch ein tolles Tor von Luis Díaz nach Zuspiel von Kane und Gnabry! Gleich ist Halbzeite!

21:30 Uhr 0:0 nach 30 Minuten So viele Chancen auf beiden Seiten! Mbappé als auch Gnabry mit Chancen. Neuer rettet einige Male. Die Bayern haben etwas mehr vom Spiel, 60% Ballbesitz.

20:40 Uhr Gleich geht es los! In Madrid geht es gleich los!

20:00 Uhr TV-Übertragung bei Amazon geht los Präsentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich und seinen Gästen Mats Hummels, Chris Kramer und Josephine Henning.

Moderatoren & Kommentatoren heute Abend

Der Prime-Stream ist die einzige legale Live-Option im deutschen Markt. Präsentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich und seinen Gästen Mats Hummels, Chris Kramer und Josephine Henning.

Das Duell verspricht jede Menge Taktik, Tempo und individuelle Klasse, schließlich treffen zwei Schwergewichte der Königsklasse mit viel Selbstvertrauen aufeinander. Beide Teams haben sich in der K.o.-Phase bereits gegen namhafte Gegner durchgesetzt und gehen mit reichlich Rückenwind in dieses Hinspiel.

Formcheck: Real mit Comeback-Qualitäten, Bayern in bestechender Verfassung

Real Madrid hat sich zunächst über die Playoffs gegen SL Benfica in die K.o.-Runde gespielt und dann im Achtelfinale Manchester City ausgeschaltet – mit einem 3:0 zuhause und einem 2:1 auswärts. In der laufenden Champions-League-Saison stehen für die Königlichen zuletzt 4 Siege, 0 Unentschieden und 1 Niederlage zu Buche. In der Liga war die Ausbeute dagegen durchwachsen, am Ende sprang nur Platz 9 heraus. Zuletzt unterlagen Álvaro Arbelos Männer in LaLiga knapp mit 1:2 bei RCD Mallorca.

Bayern München präsentierte sich schon in der Ligaphase stark und belegte Platz 2. In der K.o.-Runde setzte sich der deutsche Rekordmeister zunächst im Playoff gegen Celtic durch und ließ im Achtelfinale Atalanta Bergamo mit zwei deutlichen Erfolgen keine Chance: 6:1 und 4:1. Die aktuelle Champions-League-Bilanz der Münchner liest sich makellos: 5 Siege aus den letzten 5 Partien. Auch über alle Wettbewerbe hinweg läuft es stabil, mit 4 Siegen und 1 Unentschieden. Vincent Kompany hat eine Mannschaft geformt, die offensiv permanent Druck erzeugt. Das letzte Bundesliga-Spiel gewann Bayern auswärts 3:2 beim SC Freiburg.

Auch die bisherige K.o.-Phase unterstreicht die Qualität beider Teams: Real schaltete Benfica und Manchester City aus, Bayern nahm es mit Celtic und Atalanta auf. Beide Klubs haben also bereits schwere Aufgaben souverän gemeistert.

Direkter Vergleich und Schlüsselspieler: Mbappé gegen Kane

Die jüngsten Duelle zwischen beiden Klubs waren eng umkämpft. In den letzten fünf Begegnungen gab es 2 Siege für Real Madrid, 2 Unentschieden und 1 Erfolg für Bayern München. Das letzte direkte Aufeinandertreffen gewann Real mit 2:1 vor eigenem Publikum. Solche Werte deuten auf ein Spiel hin, in dem Kleinigkeiten und Standards den Ausschlag geben können.

Im Fokus steht auf Real-Seite Kylian Mbappé, der in dieser Champions-League-Saison bereits 13 Treffer erzielt hat. Vinícius Junior kommt auf 5 Tore und 6 Assists, Federico Valverde steuerte 3 Treffer und 4 Vorlagen bei. Auch Thibaut Courtois ist mehr als nur Rückhalt: Der Torhüter brachte es in dieser CL-Saison sogar auf 2 Assists.

Bei Bayern München ist Harry Kane mit 10 Toren der erfolgreichste Angreifer in der Königsklasse. Luis Díaz brachte es auf 4 Treffer und 3 Vorlagen, während Michael Olise mit 3 Toren und starken 6 Assists als kreativer Taktgeber auf der linken Seite hervorsticht. Seine Spielgestaltung dürfte für die Münchner Offensive ein zentraler Hebel sein.

Wett-Tipps und die wichtigsten Fragen zum Spiel

Im 1/X/2-System liegt der Tipp auf einen Auswärtssieg von Bayern München. Die Begründung: Die Münchner wirken in der Champions League derzeit stabiler, dazu sprechen Formkurve und Torquote um Kane für die Gäste. Die beste Quote für Tipp 2 liegt aktuell bei Interwetten bei 2.25.

Als zweite Option bietet sich „Beide Teams treffen: Ja“ an. Beide Mannschaften agieren mutig nach vorn, zudem erhöhen Standardsituationen und Umschaltmomente die Wahrscheinlichkeit für Tore auf beiden Seiten. Die Quote dafür liegt bei ODDSET bei 1.43. Wer tiefer einsteigen möchte, kann bei uns die besten Wettanbieter vergleichen.

Wer ist der Favorit bei Real Madrid gegen Bayern München?

Bayern München gelten bei den Buchmachern leicht als Favorit, vor allem wegen ihrer konstanten Form in der Champions League und der starken Offensivreihe um Harry Kane. Real Madrid ist zuhause aber immer gefährlich, sodass das Spiel sehr ausgeglichen erwartet wird.

Wo bekomme ich die besten Quoten zur Begegnung?

Für einen Bayern-Auswärtssieg führt aktuell Interwetten mit der besten Quote (ca. 2.25), für ein Remis hat Merkur Bets attraktive Angebote, und ODDSET bietet gute Quoten auf Heimsiege und Torwetten. Vergleiche am besten mehrere Sportwetten Anbieter, um die besten Quoten und Bonusangebote zu finden.

Wann und wo wird Real Madrid gegen Bayern München übertragen?

Das Spiel findet am Dienstag, 07.04.2026 um 21:00 Uhr im Estadio Bernabéu statt und wird in Deutschland live bei Prime Video (Prime Video (DE)) übertragen. Fans können die Partie über den Prime-Stream verfolgen.

Wer überträgt heute live Fußball? Beim Champions-League-Kracher Real Madrid gegen Bayern München ist es in Deutschland Prime Video.