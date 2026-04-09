Fußball heute im Free-TV jetzt – 2:0 – Wer überträgt Mainz 05 gegen Strasbourg in der TV-Übertragung?

Am Donnerstagabend steigt in der MEWA ARENA das Viertelfinal-Hinspiel der Europa Conference League zwischen Mainz 05 und Racing Straßburg. Anstoß ist am 09.04.2026 um 21:00 Uhr, in Deutschland läuft die Partie exklusiv bei RTL+ im Stream. Ein Free-TV-Angebot gibt es nicht.

Liveticker heute Abend

Europa League SC Freiburg 1.56 xG 0.58 3 0 Celta Vigo UEFA Europa Conference League 1. FSV Mainz 05 1.52 xG 1.00 2 0 Strasbourg

21:45 Uhr Halbzeit! 2:0 für Mainz Hochverdient führt Mainz hier gegen bisher ungeschlagene Franzosen! Doch hätten die Mainzer sogar noch mehr Tore schießen können!

21:35 Uhr 2:0 für Mainz Wie auch Freiburg im anderen Spiel, führt Mainz 2:0 kurz vor der Halbzeit!

20:15 Uhr RTL beginnt seine TV-Berichterstattung RTL meldet sich dafür bereits um 20:15 Uhr live aus Freiburg, Moderatorin Laura Papendick führt durch den Abend, Marco Hagemann kommentiert, Lothar Matthäus ordnet als Experte ein. Das Topspiel läuft im Free-TV exklusiv bei RTL; ab 22:40 Uhr übernimmt NITRO und zeigt nach dem Abpfiff exklusiv die Highlights der übrigen Europacup-Partien im Free-TV. Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

19:15 Uhr Anstoß um 21 Uhr Im Halbfinale müsste Freiburg gegen Braga oder Betis spielen, Mainz müsste gegen Rayo oder AK spielen.

10:00 Uhr Die deutschen Teams in Europa Heute spielen der SC Freiburg in der Europa League und Maniz 05 in der Europa Conference League. Wichtig sind diese Spiele, um weitere Punkte für die UEFA Wertung zu sammeln – Deutschland hat zumindest noch eine kleine Chance einen 5.Champions League Platz zu erkämpfen.

So lief der Weg ins Viertelfinale

Mainz reist mit Rückenwind aus Liga und Europapokal an. In den vergangenen fünf Pflichtspielen holten die Rheinhessen wettbewerbsübergreifend vier Siege und ein Unentschieden; in der Conference League stehen in den letzten fünf Partien zwei Erfolge, zwei Remis und eine Niederlage zu Buche. Im Achtelfinale setzte sich das Team von Urs Fischer gegen Sigma Olomouc durch: Nach dem 0:0 im Hinspiel in Tschechien folgte zu Hause ein 2:0-Erfolg.

Auch Racing Straßburg hat sich seinen Platz unter den letzten acht verdient. Der Tabellenführer der Ligaphase blieb in den vergangenen fünf Conference-League-Spielen mit vier Siegen und einem Unentschieden sehr stabil, in allen Wettbewerben stehen zuletzt drei Siege und zwei Remis. Im Achtelfinale gegen HNK Rijeka gewann Straßburg auswärts mit 2:1 und sicherte sich mit einem 1:1 im Rückspiel vor eigenem Publikum das Weiterkommen.

Die Ausgangslage verspricht daher ein enges Duell: Mainz bringt Heimvorteil und ordentliche Bundesligaform mit, Straßburg kommt mit internationaler Erfahrung und einer guten Auswärtsbilanz nach Deutschland. Auf der Bank sitzen sich dabei Urs Fischer und Gary O’Neil gegenüber.

Direkter Vergleich und Wettmarkt

Der jüngste direkte Vergleich beider Teams endete 0:0. Auch die Bilanz aus der letzten Serie spricht für maximale Ausgeglichenheit: kein Sieg für Mainz, ein Remis, kein Sieg für Straßburg. Genau deshalb gilt das Hinspiel als offen, zumal beide Mannschaften defensiv zuletzt solide aufgetreten sind und Fehler schnell bestraft werden dürften.

Auch die Quoten spiegeln kein klares Kräfteverhältnis wider. Für einen Heimsieg von Mainz liegt die beste Quote bei Interwetten bei 2.10. Das Unentschieden ist bei Winamax mit 3.70 interessant, den Auswärtssieg von Straßburg bietet Bet365 mit 3.90 an. Beim Markt „Beide Teams treffen“ ist die Ja-Option bei Betano mit 1.72 am attraktivsten, während „Nein“ unter anderem bei Tipico mit 2.15 notiert ist.

Aus Wettsicht spricht Tipp 1 für einen Heimsieg von Mainz 05. Die Argumente: Heimrecht, die starke Form mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen und der klare 2:0-Erfolg im Achtelfinal-Rückspiel gegen Sigma Olomouc. Wer bei „Beide Mannschaften treffen“ auf Ja setzt, findet mit der Quote von 1.72 bei Betano ebenfalls eine interessante Option.

Die wichtigsten Fragen zum Spiel

Wer ist Favorit bei Mainz 05 gegen Racing Straßburg?

Die Buchmacher sehen Mainz als leichten Favoriten, was sich unter anderem an der Quote von 2.10 bei Interwetten für einen Heimsieg zeigt. Sportlich ist die Partie jedoch ausgeglichen, weil Straßburg ebenfalls in sehr guter Form ist und Mainz vor allem offensiv wie defensiv fordern kann.

Wo gibt es die besten Quoten zur Begegnung?

Die attraktivsten Einzelquoten verteilen sich auf verschiedene Anbieter: Interwetten für Mainz, Winamax für das Remis und Bet365 für Straßburg. Wer vergleichen will, sollte die Wettanbieter gegenüberstellen, um passende Quoten und Bonusangebote zu finden.

Wann und wo wird Mainz 05 gegen Racing Straßburg übertragen?

Das Hinspiel im Viertelfinale der Europa Conference League beginnt am Donnerstag, 09.04.2026, um 21:00 Uhr in der MEWA ARENA. In Deutschland zeigt RTL+ die Partie live im Stream, im Free-TV ist sie nicht zu sehen.

Weitere Ausgangslage vor dem Anpfiff

Mainz kann sich auf eine starke Bundesligaform stützen und ging mit dem 2:0 gegen Sigma Olomouc mit Selbstvertrauen in diese Runde. Straßburg reiste als Spitzenreiter der Ligaphase und mit einer zuletzt sehr ordentlichen Bilanz in die KO-Phase. Damit treffen zwei Teams aufeinander, die in der K.-o.-Runde bislang wenig zulassen und ihre Chancen konsequent nutzen mussten.

Die Partie ist zudem aus sportstrategischer Sicht reizvoll, weil beide Mannschaften ihre Stabilität aus den vergangenen Wochen mitbringen. Mainz vertraut auf den Heimvorteil, Straßburg auf internationale Reife und die gute Serie aus der Ligaphase. In Deutschland ist RTL+ die Anlaufstelle für alle, die das Spiel live verfolgen wollen.