Fußball heute im TV – 2:3 – Wer überträgt FC Bayern gegen Heidenheim live im TV?

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Der FC Bayern trifft am Samstagmittag auf den 1. FC Heidenheim, doch im Free-TV ist das Bundesliga-Duell nicht zu sehen. Wer die Partie verfolgen will, muss auf Sky oder einen der kostenpflichtigen Livestreams ausweichen.
Am 32. Spieltag empfängt der Deutsche Meister den abstiegsbedrohten Klub aus Heidenheim in der Allianz Arena. Der Anpfiff in München erfolgt am Samstag, den 2. Mai 2026, um 15.30 Uhr.
So läuft Bayern gegen Heidenheim im TV
Für die Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Heidenheim gibt es keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen. Die exklusiven TV-Rechte liegen an diesem Samstagnachmittag bei Sky.
Der Pay-TV-Sender steigt ab 15.00 Uhr mit den Vorberichten ein, ehe um 15.30 Uhr der Ball rollt. Auch im Livestream bleibt Sky die erste Adresse.
Livestream, Ausgangslage und weitere Infos
Sky-Abonnenten können das Spiel über Sky Go live mitverfolgen. Zudem zeigt WOW die Partie ebenfalls im Stream, allerdings ebenfalls nur mit kostenpflichtigem Zugang.
Sportlich gehen die Münchner als frisch gekrönter Meister in die Partie. Nach dem 4:2 gegen den VfB Stuttgart stand der 35. Titel der Vereinsgeschichte fest. Dazu kommt das spektakuläre 4:3-Comeback in Mainz, das die starke Form der Mannschaft von Vincent Kompany unterstreicht.
Heidenheim reist dagegen mit großem Druck an. Das Team von Frank Schmidt steckt tief im Abstiegskampf und liegt nach 31 Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz. Der jüngste Sieg gegen St. Pauli hat zwar neue Hoffnung geweckt, dennoch soll auch gegen den Rekordmeister gepunktet werden.
Übertragung im Überblick
Begegnung: FC Bayern gegen 1. FC Heidenheim
Wettbewerb: Bundesliga, 32. Spieltag
Datum: Samstag, 2. Mai 2026
Uhrzeit: 15.30 Uhr
Ort: Allianz Arena, München
TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW
Liveticker heute
Mit klarem Auftrag und voller Entschlossenheit
Zwischen den beiden Halbfinal-Duellen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain steht für den FC Bayern am Wochenende wieder Bundesliga-Alltag auf dem Programm. „Das Spiel gegen PSG war natürlich sehr intensiv und die Vorfreude auf das Rückspiel ist in ganz München sehr groß“, erklärte der Chefcoach des FC Bayern am Freitag im Pressetalk der Bayern.