Fußball heute im TV – 2:3 – Wer überträgt FC Bayern gegen Heidenheim live im TV?

Der FC Bayern trifft am Samstagmittag auf den 1. FC Heidenheim, doch im Free-TV ist das Bundesliga-Duell nicht zu sehen. Wer die Partie verfolgen will, muss auf Sky oder einen der kostenpflichtigen Livestreams ausweichen.

Am 32. Spieltag empfängt der Deutsche Meister den abstiegsbedrohten Klub aus Heidenheim in der Allianz Arena. Der Anpfiff in München erfolgt am Samstag, den 2. Mai 2026, um 15.30 Uhr.

Bundesliga FC Bayern München - - 1. FC Heidenheim

So läuft Bayern gegen Heidenheim im TV

Für die Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Heidenheim gibt es keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen. Die exklusiven TV-Rechte liegen an diesem Samstagnachmittag bei Sky.

Der Pay-TV-Sender steigt ab 15.00 Uhr mit den Vorberichten ein, ehe um 15.30 Uhr der Ball rollt. Auch im Livestream bleibt Sky die erste Adresse.

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Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 32 | Allianz Arena | - 15:30 FC Bayern München S S S S N - : - 1. FC Heidenheim U U S N S 40 J. Urbig 21 H. Ito 4 Jonathan Tah 3 Min-jae Kim 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 39 Bara Ndiaye 10 Jamal Musiala 8 Leon Goretzka 27 Konrad Laimer 11 Nicolas Jackson 41 D. Ramaj 19 J. Föhrenbach 6 P. Mainka 3 J. Schöppner 26 Hennes Behrens 8 E. Dinkçi 30 Niklas Dorsch 2 M. Busch 22 A. Ibrahimović 11 B. Zivzivadze 18 M. Pieringer

Livestream, Ausgangslage und weitere Infos

Sky-Abonnenten können das Spiel über Sky Go live mitverfolgen. Zudem zeigt WOW die Partie ebenfalls im Stream, allerdings ebenfalls nur mit kostenpflichtigem Zugang.

Sportlich gehen die Münchner als frisch gekrönter Meister in die Partie. Nach dem 4:2 gegen den VfB Stuttgart stand der 35. Titel der Vereinsgeschichte fest. Dazu kommt das spektakuläre 4:3-Comeback in Mainz, das die starke Form der Mannschaft von Vincent Kompany unterstreicht.

Heidenheim reist dagegen mit großem Druck an. Das Team von Frank Schmidt steckt tief im Abstiegskampf und liegt nach 31 Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz. Der jüngste Sieg gegen St. Pauli hat zwar neue Hoffnung geweckt, dennoch soll auch gegen den Rekordmeister gepunktet werden.

Übertragung im Überblick

Begegnung: FC Bayern gegen 1. FC Heidenheim

Wettbewerb: Bundesliga, 32. Spieltag

Datum: Samstag, 2. Mai 2026

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

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