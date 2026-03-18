Fußball heute TV Liveticker – 4:1 – Wer überträgt FC Bayern vs. Atalanta im Free-TV/Stream?

Fußball heute im TV: Wer überträgt Bayern – Atalanta im Free-TV/Stream? Die Champions-League-Partie FC Bayern gegen Atalanta Bergamo steigt heute am Mittwoch, 18.03.2026 um 21:00 in der Allianz Arena. In Deutschland zeigt DAZN die Live-Übertragung des Achtelfinal-Rückspiels – eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht. Alternativ bieten fcbayern.com und die FC Bayern App einen Liveticker sowie ein kostenfreies Webradio an. Nach dem 6:1-Hinspiel gehen die Münchner als klarer Favorit in die Partie.

Spielbericht: Kane trifft traumhaft: Starke Bayern fordern Real im Viertelfinale

Übertragung: Sender, Stream und Free-TV

Das Rückspiel zwischen Bayern München und Atalanta Bergamo wird in Deutschland live bei DAZN gestreamt. Zuschauer, die keinen DAZN-Zugang haben, können die Begegnung nicht im Free-TV sehen – die Partie läuft nicht frei empfangbar. Fans vor Ort oder unterwegs haben zusätzlich Zugriff auf den offiziellen Liveticker und das kostenfreie Webradio auf fcbayern.com sowie in der FC Bayern App. Spielbeginn in der Allianz Arena ist um 21:00 Uhr, Anstoßdatum: Mittwoch, 18. März 2026.

Champions League Atalanta 0.72 xG 4.56 1 6 FC Bayern München Champions League FC Bayern München 3.61 xG 2.24 4 1 Atalanta

Liveticker 3:0 Bayern gegen Atalanta

22:18 Uhr §:;0 für die Bayern Kane und Karl erhöhen auf 3:0! Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

21:54 Uhr 77% Ballbesitz Bayern hat hier alles im Griff!

21:28 Uhr Harry Kane mit dem 1:0 Elfmetertor duch Kane! Vorausgegangen ein Handspiel. Kane braucht 2 Versuche, der erste Elfer wird abgepfiffen, der Torhüter Sportiello hält im rechten Eck, aber zu früh bewegt!

21:00 Uhr Es geht los! Ein 6:1 nach dem Hinspiel – das wird reichen für das Viertelfinale, wo dann dann Real Madrid wartet.

19:20 Uhr Urbig – Minjae, Tah, Goretzka, Kane, Luis Díaz, Bischof, Guerreiro, Karl, Stanišić, Pavlović.

19:20 Uhr Wer steht heute in der Startaufstellung der Bayern? Wir sind gespannt auf die Aufstellung: Torwart Jonas Urbig scheint dabei zu sein, Musiala nicht? Wird Trainer Company nur die 2.Garde ranlassen, da ein 6:1 Vorsprung ziemlich uneinholbar klingt? Um 19:45 Uhr wissen wir es!

Ausgangslage: Formkurve und Kontext

Bayern reist mit hoher CL-Form ins Rückspiel: Acht Siege aus neun Champions-League-Partien und 28 Tore (Schnitt 3,1 pro Spiel) dokumentieren die Offensive der Münchner. Das 6:1 im Hinspiel in Bergamo verschafft dem Rekordmeister eine komfortable Ausgangsposition. Dennoch mahnt Trainer Vincent Kompany zur Konzentration und verweist auf die Gefährlichkeit des Gegners; Kompany betonte, dass Atalanta zuletzt ein schweres Spiel in Mailand hatte und dort stabil auftrat.

Atalanta dagegen steckt sportlich in einer schwierigen Phase: In der Liga liegt das Team nur auf Platz 15, für das Achtelfinale qualifizierte sich Bergamo über die Playoffs gegen Borussia Dortmund (Hinspiel 0:2, Rückspiel 4:1). In der Champions League ist die Bilanz der letzten fünf Spiele schwach (1 Sieg, 4 Niederlagen); in den jüngsten fünf Pflichtspielen gelang Atalanta kein Sieg (0 Siege, 3 Remis, 2 Niederlagen), zuletzt spielte das Team 1:1 bei Inter Mailand. Vor dem Rückspiel gilt Atalanta als Außenseiter und braucht Effizienz und große Moral, um das Halbfinal-Ticket noch realistisch zu verfolgen.

Schlüsselspieler und Statistiken

Offensiv stellt Bayern mehrere Schlüsselfiguren: Harry Kane führt die interne Torschützenliste in der Königsklasse mit acht Treffern an. Michael Olise ist der wichtigste Vorbereiter und sammelte bislang sechs Assists; Konrad Laimer und Serge Gnabry steuerten jeweils drei Vorlagen bei. Diese Mischung aus Torjägerqualitäten und Kreativität macht Bayern in der Champions League besonders gefährlich.

Atalanta setzt auf ein kollektives Angriffsensemble: Mario Pašalić, Gianluca Scamacca und Lazar Samardžić teilen sich mit jeweils drei CL-Toren die Rolle der besten Torschützen. Als wichtigste Vorbereiter treten Charles De Ketelaere und Marten de Roon mit jeweils zwei Assists hervor. Für Atalanta wird es entscheidend sein, Abschlussstärke und defensive Stabilität zu verbinden, um gegen die Bayern eine Chance zu haben.

Wettquoten, Tipp und Übertragungsdetails

Bei den Buchmachern gilt Bayern als klarer Favorit: Für einen Heimsieg (Tipp 1) liegt die beste Quote derzeit bei Interwetten (1.40). Ein Unentschieden (Tipp X) bietet Tipico mit 6.00 am attraktivsten, ein Auswärtssieg Atalantas (Tipp 2) wird bei NEO.bet mit 8.20 gehandelt. Bei der Frage „Beide Teams treffen?“ notieren ODDSET für Ja eine Quote von 1.58, Merkur Bets für Nein eine Quote von 2.42.

Aus Sicht der Berichterstattung: Wer die Partie live sehen will, benötigt ein DAZN-Abo. Alternativ liefern fcbayern.com und die FC Bayern App einen Liveticker und ein kostenfreies Webradio als Begleitung zur Live-Übertragung aus der Allianz Arena.