Fußball heute im Pay-TV: Wer überträgt FC Bayern – Atalanta Bergamo live im TV?

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League steigt am 10. März 2026, wenn der deutsche Rekordmeister FC Bayern München im italienischen Bergamo antritt, die Borussia Dortmund in den Playoffs besiegten. Amazon Prime Video überträgt die Partie live und beginnt bereits vor dem Anpfiff mit ausführlicher Vorberichterstattung, Analysen, Hintergrundberichten und Interviews, Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes werden das CL-Spiel kommentieren. Anstoß in Italien ist um 21:00 Uhr, das Rückspiel in München folgt am 18. März 2026. Die Begegnung stellt für Bayern eine anspruchsvolle Aufgabe in einem der stimmungsvollsten Stadien Italiens dar. Hier die Bayern Aufstellung gegen Bergamo.

TV-Übertragung: So seht Ihr Atalanta Bergamo – FC Bayern München live

Amazon Prime Video zeigt Atalanta Bergamo gegen FC Bayern live im TV und Livestream. Der Streamingdienst besitzt in der Champions-League-Saison 2025/26 das Erstwahlrecht und zeigt pro Spieltag ein Topspiel; diese Partie zählt zu den ausgewählten Begegnungen. Prime Video stellt die komplette Begegnung im Stream in voller Länge zur Verfügung und bietet neben dem Spiel Live-Analysen und Hintergrundformate.

Champions League 2025-2026 - Achtelfinale | | - 21:00 Atalanta N S S N U - : - FC Bayern München S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Anstoß, Datum und Spielorte

Das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League findet am Dienstag, 10. März 2026, statt; Anstoß ist um 21:00 Uhr. Gastgeber ist Atalanta Bergamo, das Spiel steigt in Italien in einer der traditionell stimmungsvollsten Fußball-Arenen des Landes. Das Rückspiel mit dem FC Bayern in München ist für den 18. März 2026 terminiert.

Kommentatoren, Moderation und Experten

Hannes Herrmann übernimmt den Live-Kommentar der Partie, begleitet von Benedikt Höwedes als Co-Kommentator und Experte, der taktische Einordnungen liefert. Die Vor- und Nachberichterstattung moderiert Jonas Friedrich; außerdem analysieren Experten wie Mats Hummels das Geschehen. Zuschauer können somit auf eine umfangreiche redaktionelle Begleitung mit Fachanalysen und Expertenmeinungen zählen.

