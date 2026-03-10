Fußball heute im TV 6:0 – Wer überträgt FC Bayern – Atalanta Bergamo live im TV?

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League steigt am 10. März 2026, wenn der deutsche Rekordmeister FC Bayern München im italienischen Bergamo antritt, die Borussia Dortmund in den Playoffs besiegten. Amazon Prime Video überträgt die Partie live und beginnt bereits vor dem Anpfiff mit ausführlicher Vorberichterstattung, Analysen, Hintergrundberichten und Interviews, Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes werden das CL-Spiel kommentieren. Anstoß in Italien ist um 21:00 Uhr, das Rückspiel in München folgt am 18. März 2026. Die Begegnung stellt für Bayern eine anspruchsvolle Aufgabe in einem der stimmungsvollsten Stadien Italiens dar. Hier die Bayern Aufstellung gegen Bergamo.

Spielbericht nach dem 6:1: Fußball heute Ergebnisse: Bayern gewinnen 6:1 & dürfen fürs Viertelfinale planen

TV-Übertragung: So seht Ihr Atalanta Bergamo – FC Bayern München live

Amazon Prime Video zeigt Atalanta Bergamo gegen FC Bayern live im TV und Livestream. Der Streamingdienst besitzt in der Champions-League-Saison 2025/26 das Erstwahlrecht und zeigt pro Spieltag ein Topspiel; diese Partie zählt zu den ausgewählten Begegnungen. Prime Video stellt die komplette Begegnung im Stream in voller Länge zur Verfügung und bietet neben dem Spiel Live-Analysen und Hintergrundformate.

Anstoß, Datum und Spielorte

Das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League findet am Dienstag, 10. März 2026, statt; Anstoß ist um 21:00 Uhr. Gastgeber ist Atalanta Bergamo, das Spiel steigt in Italien in einer der traditionell stimmungsvollsten Fußball-Arenen des Landes. Das Rückspiel mit dem FC Bayern in München ist für den 18. März 2026 terminiert.

Kommentatoren, Moderation und Experten

Hannes Herrmann übernimmt den Live-Kommentar der Partie, begleitet von Benedikt Höwedes als Co-Kommentator und Experte, der taktische Einordnungen liefert. Die Vor- und Nachberichterstattung moderiert Jonas Friedrich; außerdem analysieren Experten wie Mats Hummels das Geschehen. Zuschauer können somit auf eine umfangreiche redaktionelle Begleitung mit Fachanalysen und Expertenmeinungen zählen.

Liveticker Bayern gegen Atalanta

22:30 Uhr 6:0 für die Bayern durch Musiala Er ist wiederda! Musiala trifft, nich sind 16 Minuten zu spielen hier in Bergamo!

22:20 Uhr 5:0 für die Bayern Nicolas Jackson und Olise erhöhen zum 5:0. Noch sind 25 Minuten zu spielen!

21:25 Uhr 3:0 für die Bayern Gnabry mit dem 3:0 kurz vor der Halbzeit!

21:25 Uhr 2:0 für die Bayern 1:0 druch Stanisic, 2:0 durch olise – Bayern hat hier alles im Griff

19:45 Uhr Aufstellung ist da! Mit dieser Elf geht Vincent Kompany ins Hinspiel gegen Bergamo: Urbig – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Jackson, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović. Auf der Bank sitzen zunächst: Ulreich, Prescott: Minjae, Goretzka, Kane, Musiala, Davies, Bischof, Guerreiro, Karl.

18:35 Uhr Wer kommt ins CL Viertelfinale? Am Dienstag Abend geht es los mit den ersten vier Hinspielen im Achtelfinale, am Mittwoch gibt es dann ebenfalls wieder vier Spiele. Die Woche darauf gibt es die Rückspiele.

18:30 Uhr Die Bayern sind Tabellenführer der Bundesliga und haben elf Punkte Vorsprung auf Platz 2 Dortmund. Die Dreifachbelastung mit Liga, DFB-Pokal und Europapokal ist fordernd, man kann aber fast auf Spieler des Kaders zurückgreifen.

14:30 Uhr Premiere in Bergamo Wer die Übertragung auf Prime Video nicht sehen kann oder kein Abonnement besitzt, kann die Begegnung live bei uns im Ticker verfolgen. Der Ticker bietet laufende Spielstände, wichtige Szenen und Spielstatistiken und hält Fans auch ohne Bildübertragung ständig auf dem Laufenden: Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München – LIVE!-Ticker

14:30 Uhr Premiere in Bergamo Das Team von Atalanta musste im Gegensatz zum FC Bayern in den Play-offs der Königsklasse antreten, um sich ein Achtelfinalticket zu erspielen. Dabei schaltete man nach einer furiosen Aufholjagd im Rückspiel Borussia Dortmund aus.

14:00 Uhr Premiere in Bergamo Die Reise nach Bergamo führt die Bayern in unbekanntes Terrain: Es ist die erste Begegnung mit Atalanta in einem europäischen Wettbewerb.

