Fußball heute im TV live * Wer zeigt Elversberg gegen Heidenheim im TV live? Moderatoren & Kommentatoren

Am heutigen Montagabend steht das Rückspiel der Bundesliga-Relegation zwischen dem SV Elversberg und dem 1. FC Heidenheim an. Nach dem 2:2-Unentschieden im Hinspiel ist die Ausgangslage offen. Anpfiff ist um 20:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg. Die Partie wird live im Free-TV auf Sat.1 übertragen, zudem gibt es Livestreams auf Joyn, ran.de und in der ran-App.

Das Relegationsduell zwischen dem 1. FC Heidenheim und der SV Elversberg verspricht Spannung bis zur letzten Minute. Nach einem offenen Schlagabtausch im Hinspiel ist vor dem entscheidenden Rückspiel in Elversberg noch alles offen. Beide Teams haben klare Ziele – der eine will oben bleiben, der andere endlich hoch.

Spannung vor dem Showdown

Das Hinspiel am vergangenen Donnerstag endete mit einem 2:2-Unentschieden. Elversberg ging durch Tore von Lukas Petkov (18.) und Fisnik Asllani (42.) mit 2:0 in Führung. Heidenheim kämpfte sich jedoch zurück und glich durch Treffer von Tim Siersleben (62.) und Mathias Honsak (64.) aus.

Beide Teams zeigten eine offensive Spielweise, die für Unterhaltung sorgte. Elversbergs Trainer Horst Steffen zeigte sich trotz der verspielten Führung zufrieden und betonte die Chancen seines Teams im Rückspiel. Heidenheims Coach Frank Schmidt lobte die Moral seiner Mannschaft und kündigte ein neues Spiel für das Rückspiel an.

Übertragung im TV und Livestream

Das entscheidende Rückspiel wird heute um 20:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg angepfiffen. Die Partie wird live im Free-TV auf Sat.1 übertragen, die Vorberichterstattung beginnt um 19:50 Uhr. Zudem ist das Spiel im kostenlosen Livestream auf Joyn, ran.de und in der ran-App verfügbar. Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung live ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event. Livestreams sind über die Sky-Go-App und WOW abrufbar.

Die Moderatoren und Kommentatoren im Livestream und TV

Das Spiel wird am Montagabend von Sky übertragen. Kommentator Wolff Fuss, Reporterin Andrea Kaiser und Moderator Markus Herwig führen durch den Abend. Unterstützung erhalten sie von den Experten Markus Babbel, Europameister von 1996, und Lars Stindl, langjähriger Kapitän von Borussia Mönchengladbach.

Heidenheim: Vom Sensationsaufsteiger zum Relegationsteilnehmer

Nach einer bemerkenswerten ersten Bundesliga-Saison mit dem Sprung in die UEFA Conference League, verlief das zweite Jahr für Heidenheim durchwachsener. Platz 16 am Saisonende reichte jedoch, um sich zumindest die Relegation zu sichern. Im Schlussspurt ließ das Team Holstein Kiel und den VfL Bochum hinter sich – ein kleiner, aber entscheidender Erfolg. Nun wollen die Baden-Württemberger das Bundesliga-Ticket für ein drittes Jahr in Folge lösen und ein weiteres Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte schreiben.

Elversberg auf dem Weg zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte

Die SV Elversberg schnuppert an der Sensation. Noch nie spielte der Klub aus dem Saarland in der Bundesliga – nun fehlt nur noch ein Sieg im Rückspiel. Bereits das Erreichen der Relegation ist ein historischer Erfolg. In der Ursapharm-Arena wird das Team alles in die Waagschale werfen, um den Favoriten aus Heidenheim zu stürzen. Erinnerungen an das Duell 2014 werden wach: Damals sicherte sich der FCH durch ein Remis gegen Elversberg den Aufstieg in die 2. Liga. Nun könnte sich das Blatt wenden.