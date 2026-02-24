Fußball heute im TV bei Amazon prime – Wer zeigt Leverkusen vs. Olympiakos im Free-TV & Stream?

Am Dienstag, 24. Februar 2026, um 21:00 Uhr empfängt Bayer Leverkusen in der BayArena Olympiakos Piraeus zum 2. Spieltag der Champions-League-Playoffs. Die Übertragung läuft live und exklusiv bei Prime Video als nationale Ausstrahlung und ist für alle Prime-Abonnenten zugänglich. Ein Free-TV-Angebot gibt es für diese Partie nicht. räsentiert wird das Spiel von Jonas Freidrich und seinen Experten Christoph Kramer, Matthias Sammer und Josephine Henning. Kommentar: Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes. Das ZDF zeigt am Mittwoch Abend Zusammenfassungen der Spiele.

TV/Stream: Wo läuft Leverkusen gegen Olympiakos live?

Die Partie Bayer Leverkusen gegen Olympiakos Piraeus wird am 24. Februar 2026 ab 21:00 Uhr live bei Prime Video gezeigt. Es handelt sich um eine nationale Übertragung, die im Prime-Video-Stream für alle registrierten Abonnenten verfügbar ist. Fans ohne Prime-Abo können das Spiel somit nicht im klassischen Free-TV verfolgen; alternative Live-Übersichten und Streaming-Infos finden sich auf unserer Übersichtsseite für Live-Übertragungen.

Formkurve und aktuelle Bilanz

Bayer Leverkusen weist in der Champions League laut Vorlage eine Bilanz von 12 Punkten aus drei Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf bei einem Torverhältnis von 13:14; die Heimstatistik nennt einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. In allen Wettbewerben zeigt die Werkself zuletzt drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, zuletzt verlor Leverkusen in der Bundesliga mit 0:1 gegen den 1. FC Union Berlin. Olympiakos Piraeus steht in der vorliegenden Aufstellung auf dem 18. Platz mit 11 Punkten (drei Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen) und einem Torverhältnis von 10:14; auswärts gab es zwei Siege und zwei Niederlagen.

Direkte Duelle: Bilanz und jüngste Begegnung

Die jüngste Begegnung endete mit einem 2:0-Auswärtssieg für Bayer Leverkusen in Griechenland. Insgesamt zeigen die letzten beiden Duelle zwischen beiden Teams jeweils einen Sieg für Leverkusen und einen für Olympiakos, ohne Unentschieden. Vor dem Rückspiel in der BayArena spricht die aktuelle direkte Bilanz für ein enges Aufeinandertreffen, das vor allem durch das Spieltempo und Standardsituationen entschieden werden könnte.

Wett-Tipps und Quoten

Als erster Wett-Tipp wird ein Heimsieg für Bayer Leverkusen genannt (Tipp 1); dafür listet ODDSET die beste Quote mit 1.80. Ein weiterer gängiger Tipp lautet „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1.67 bei Bet365. Wer konkrete Angebote sucht, findet auf unserer Quotenboost-Seite aktuell gebündelte Specials und erhöhte Quoten für dieses Champions-League-Spiel.

18:00 Uhr Nach dem 2:0 gute Chancen für ein Weiterkommen Zum neunten Mal könnte Bayer 04 am Dienstagabend, 24. Februar (Anstoß: 21 Uhr), der Einzug ins Achtelfinale der UEFA Champions League und damit in die Top 16 Europas gelingen.