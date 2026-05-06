Fußball heute im Liveticker – 0:1 Spielstand – FC Bayern gegen PSG

Nach dem spektakulären 4:5 im Hinspiel in Paris steht der FC Bayern im Halbfinal-Rückspiel der Champions League unter enormem Druck. In der Allianz Arena geht es gegen Paris Saint-Germain um das Ticket fürs Finale, während die Fans die Partie bei uns im LIVETICKER begleiten, ansonsten ist das Spiel ab 21 Uhr auf Sky zu sehen.

Champions League FC Bayern München - - Paris Saint Germain (PSG)

Fußball heute im Liveticker

22:20 Uhr Noch 30 Minuten Eine halbe Stunde haben die Bayern hier noch Zeit für eine mögliche Verlängerung.



22:00 Uhr Halbzeit Die Bayern haben nun noch eine Halbzeit Zeit für 2 Tore – zumindest für die Verlängerung! PSG hatte mehr vom Spiel, aber alleine Musiala hatte in den letzten 10 Minuten drei Topchancen.



21:37 Uhr Schweres Spiel für die Bayern PSG hat hier mehr vom Spiel, Neuer rettet mehrmals, der Schiedsrichter spielt aber auch für die Franzosen.



21:16 Uhr 0:1 für Paris Schon wieder geht es hier los wie die Feuerwehr! 1:0 für Paris, Dembele eiskalt nach einem schnellen Konter!



20:36 Uhr Es wird spannend! Um 21 Uhr geht es hier los in der Allianz Arena! Generell ist die Allianz Arena in der Champions League ein Festung: Nur eines der vergangenen 29 Heimspiele in der Königsklasse ging verloren, die bislang sechs Partien in der laufenden Champions League-Saison in München gewann der FCB allesamt!



19:52 Uhr Aufstellung ist da! Offizielle Aufstellung Bayern

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović Paris SG Offizielle Aufstellung

Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha – João Neves, Fabián – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

19:43 Uhr Aufstellung Die Bayern Aufstellung gibt es gleich! Wir sind gespannt ob es in der Startelf Überraschungen geben wird. Trainer Kompany steht jedenfalls wieder an der Seitenlinie.



17:13 Uhr Auf Harry Kane ist verlass! FC Bayern Torjäger Harry Kane traf bereits 13-mal in dieser Königsklassen-Saison und ist nur noch zwei Tore vom Vereinsrekord in europäischen Wettbewerben entfernt.



15:13 Uhr Anpfiff Auch Paris weiß um die besondere Atmosphäre in der Allianz Arena, Trainer Luis Enrique behauptete aber, das würde vor allem sein Team motivieren: „Wir müssen zudem gegen die Stimmung anspielen, das ist eine Extramotivation für uns! Wir wollen einen starken Gegner schlagen, das reizt uns, das absolut Größte aus uns herauszuholen.“



14:09 Uhr Anpfiff Am Tag des Halbfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Paris Saint-Germain herrschte bereits früh Betrieb an der Säbener Straße: Luis Díaz, Michael Olise und ihre Teamkollegen absolvierten die letzte Einheit vor dem Showdown. Am Abend verwandelt sich die Allianz Arena in ein rotes Fußballtheater – unter Flutlicht und Champions League-Hymne geht es für den FC Bayern darum, mit maximalem Einsatz den Einzug ins Finale perfekt zu machen.



11:00 Uhr Rückblick Das erste Duell im Prinzenpark entwickelte sich zu einem der wildesten Spiele dieser Königsklassen-Saison. Neun Tore, zahlreiche Wendungen und zwei Mannschaften im Vollgasmodus machten das Hinspiel zu einem echten Europapokal-Klassiker, den PSG am Ende knapp mit 5:4 für sich entschied.



Für die Münchner bedeutet das im Rückspiel vor eigenem Publikum eine klare Aufgabe. Ein Sieg mit einem Tor Vorsprung würde die Verlängerung erzwingen, entsprechend groß ist die Hoffnung im Klub auf eine Aufholjagd in der heimischen Arena. Jonathan Tah zeigte sich vor dem Anpfiff kämpferisch und stellte klar: „Jetzt geht’s los. Jetzt ist Crunchtime angesagt. Es ist ein großes Spiel. Wir sind alle sehr heiß auf das Spiel und bereit, alles zu geben“.

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Bayern setzt auf Mut, Heimstärke und die eigene Linie

11:01 Uhr offensive Ausrichtung der Bayern Trotz der fünf Gegentreffer in Paris will der deutsche Rekordmeister an seiner offensiven Ausrichtung festhalten. Tah machte deutlich, dass der Ansatz nicht grundsätzlich verändert werden soll. „Grundsätzlich hat uns unsere Spielweise dahin gebracht, wo wir gerade sind. Deshalb glaube ich nicht, dass wir irgendwas daran ändern sollten“, sagte der Innenverteidiger auf der Pressekonferenz.



Gerade im Angriff zeigte sich der FC Bayern im Hinspiel über weite Strecken auf sehr hohem Niveau. Gleichzeitig wurden die Schwächen in der Defensive von der individuellen Klasse des Gegners konsequent bestraft. Genau darin liegt nun die Herausforderung für das Rückspiel, in dem die richtige Balance zwischen mutigem Offensivspiel und defensiver Stabilität den Ausschlag geben könnte.

Kompany zurück an der Linie, PSG mit hochkarätiger Offensive

11:02 Uhr FCB Trainer Kompany heute wieder an der Seitenlinie Anders als im Hinspiel kann Vincent Kompany diesmal wieder direkt eingreifen. Der Belgier ist nach abgesessener Sperre zurück auf der Trainerbank und soll dem Team zusätzliche Ordnung und Stabilität geben.



Auch im Umfeld des Spiels versucht der Klub, jede Kleinigkeit für sich zu nutzen. Jan-Christian Dreesen bezeichnete die Allianz Arena im Vorfeld als „Festung“, die PSG erst einmal erobern müsse. Zudem rief der Verein die Anhänger dazu auf, das Stadion in Rot und Weiß zu verwandeln.

Sportlich liegt der Fokus erneut auf den offensiven Schlüsselduellen. Paris reist mit enormer Qualität im Angriff nach München. Ousmane Dembélé und Khvicha Kvaratskhelia stellten die Bayern-Abwehr schon im Hinspiel immer wieder vor Probleme. Auf der anderen Seite müssen die Franzosen auf Achraf Hakimi verzichten, dessen Ausfall die rechte Seite spürbar beeinflussen dürfte.

Die Hoffnungen der Bayern ruhen erneut auf Harry Kane und Michael Olise. Beide deuteten bereits in Paris ihre Klasse an und sollen nun den Unterschied in einem Spiel machen, in dem es um alles geht.

Spannung vor dem Anpfiff auch abseits des Platzes

11:02 Uhr FC Bayern Hotel - ein kleines Psycho-Spiel Schon vor dem Spiel lieferten sich beide Vereine kleine Machtspiele. PSG wollte erneut im „Infinity“-Hotel in Unterschleißheim übernachten, jenem Haus, das bei den Franzosen intern inzwischen fast als Glücksbringer gilt.



Der FC Bayern kam dem Gegner jedoch zuvor. Das Hotel dient traditionell als Tagesquartier der Münchner bei Heimspielen, deshalb wollten die Verantwortlichen vor dem Halbfinale keine Änderung der gewohnten Abläufe zulassen. PSG musste kurzfristig auf eine andere Unterkunft ausweichen.

Im Umfeld der Partie wurde dieser Schritt durchaus als bewusstes Signal verstanden. Kompany formulierte es vor dem Anpfiff unmissverständlich: „Das ist unsere Stadt.“

Fußball-Europa blickt am Mittwochabend nach München, wo der FC Bayern einen magischen Abend braucht, um den Traum vom Finale am Leben zu halten.