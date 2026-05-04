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Fußball heute im Italien: Inter Mailand feiert vorzeitig Titelgewinn – Nationalspieler Yann Bisseck dabei

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🇮🇹

Inter Mailand hat den 21. Meistertitel in Italien perfekt gemacht und die Feier in der Stadt bis tief in die Nacht ausgelöst. Tausende Tifosi strömten nach dem vorzeitigen Scudetto-Gewinn auf den Domplatz, zündeten Pyrotechnik und verwandelten die Innenstadt in ein rot-blaues Fahnenmeer. Wegen der großen Menschenmengen sperrten die Behörden aus Sicherheitsgründen zeitweise den Zugang zur U-Bahn-Station am Dom.

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Die Spieler von FC Internazionale Milano bejubeln den Gewinn der Serie-A-Meisterschaft 2025/26 – den 21. Scudetto der Vereinsgeschichte – nach dem Sieg gegen Parma Calcio 1913 im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand am 3. Mai 2026. (Marco Luzzani / Getty Images)
Die Spieler von FC Internazionale Milano bejubeln den Gewinn der Serie-A-Meisterschaft 2025/26 – den 21. Scudetto der Vereinsgeschichte – nach dem Sieg gegen Parma Calcio 1913 im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand am 3. Mai 2026. (Marco Luzzani / Getty Images)

Scudetto nach dem 2:0 gegen Parma

Den Titel machte Inter am Sonntagabend mit einem 2:0-Sieg gegen Parma Calcio schon vorzeitig perfekt. Nach dem 1:0 zur Pause war die Entscheidung gefallen, drei Spieltage vor Schluss ist die Mannschaft an der Tabellenspitze nicht mehr einzuholen. Im Mittelpunkt stand dabei auch der Deutsche Yann Bisseck, der mit den Nerazzurri den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft ging.

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Inter Mailand
Inter Mailand
S S S U S
>
35
26
4
5
82
31
51
82
2
SSC Neapel
SSC Neapel
S U N S U
>
35
21
7
7
52
33
19
70
3
AC Milan
AC Milan
N N S U N
>
35
19
10
6
48
29
19
67
4
Juventus
Juventus
S S S U U
>
35
18
11
6
58
30
28
65
5
Como
Como
U N N S U
>
35
17
11
7
59
28
31
62

Feier mit Familien, Glückwünsche und offene Busfahrt

Nach dem Abpfiff feierten die Profis und der Betreuerstab in einem Hotel im Stadtteil San Siro gemeinsam mit ihren Familien. Gleichzeitig gingen zahlreiche Glückwünsche von Prominenten bei Inter ein. Die offizielle Meisterfeier mit einer Fahrt im offenen Bus durch die Stadt ist für den 17. Mai angesetzt.

Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand in Rom am 16.12.2024 (Foto Depositphotos.com)
Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand in Rom am 16.12.2024 (Foto Depositphotos.com)

Marotta stärkt Chivu den Rücken

Präsident Giuseppe Marotta sprach nach dem Titelgewinn dem rumänischen Chefcoach Cristian Chivu langfristig sein Vertrauen aus. Dieser Titel ist allein Chivu und der Mannschaft zu verdanken, sagte Marotta. Chivu hat große Fähigkeiten und kann und soll viele Jahre bei Inter bleiben. Mit Blick auf den künftigen Kader kündigte er zudem eine Mischung aus jungen italienischen Spielern und erfahrenen internationalen Profis an.

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