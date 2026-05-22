Fußball heute live im Free-TV Sat1 – Wer zeigt die Bundesliga Relegation heute live im Free-TV?

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Update 22:30 Uhr: Fußball heute Ergebnis: 0:0 gegen Paderborn – VfL in der Relegation unter Druck
SAT.1 überträgt alle vier Spiele der Bundesliga-Relegation und der 2. Bundesliga-Relegation 2026 live und kostenlos. Am Donnerstag und Freitag Abend geht es heiß her. Matthias Opdenhövel moderiert, Sendebeginn ist jeweils um 19:50 Uhr. Parallel ist jedes Spiel als kostenloser Livestream auf Joyn (ran.joyn.de) abrufbar. Sky überträgt alle Partien ebenfalls im Pay-TV.
Bundesliga-Relegation 2026: Wolfsburg gegen Paderborn
Der VfL Wolfsburg (Platz 16 der Bundesliga, 29 Punkte) musste in der Relegation gegen den SC Paderborn 07 (Platz 3 der 2. Bundesliga, 62 Punkte) um den Bundesliga-Verbleib kämpfen, nach dem Hinspiel steht es nur 0:0. Für die Wölfe ist es die dritte Relegation der Vereinsgeschichte. 2017 gegen Braunschweig und 2018 gegen Holstein Kiel überstand Wolfsburg die Zitterpartie jeweils erfolgreich. Für Paderborn ist es die erste Relegation um den Bundesliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte.
|Spiel
|Datum
|Uhrzeit
|TV
|Hinspiel 0:0 Wolfsburg gegen Paderborn
|21. Mai 2026
|20:30 Uhr
|SAT.1, Joyn, Sky
|Rückspiel: Paderborn gegen Wolfsburg
|25. Mai 2026
|20:30 Uhr
|SAT.1, Joyn, Sky
Wolfsburg beendete die Saison 2025/26 mit der schwächsten Punkteausbeute der Vereinsgeschichte. Die Abwehr der Niedersachsen kassierte über 57 Gegentore. Paderborn hingegen sicherte sich seinen Relegationsplatz am letzten Spieltag dramatisch: Ein 2:0-Sieg in Darmstadt, kombiniert mit der gleichzeitigen Niederlage von Hannover 96, brachte die Ostwestfalen auf Rang 3.
2. Bundesliga-Relegation 2026: RW Essen gegen Greuther Fürth
Rot-Weiss Essen (Platz 3 der 3. Liga) trifft auf die SpVgg Greuther Fürth (Platz 16 der 2. Bundesliga, 37 Punkte). Fürth rettete sich am letzten Spieltag mit einem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf gerade noch. RWE sicherte sich seinen Platz durch einen Last-Minute-Sieg gegen SSV Ulm 1846. Für Essen wäre der Aufstieg die Rückkehr in die 2. Bundesliga nach fast 20 Jahren: Zuletzt spielte der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet 2006/07 in der Zweitklassigkeit.
|Spiel
|Datum
|Uhrzeit
|TV
|Hinspiel: RW Essen gegen Greuther Fürth
|22. Mai 2026
|20:30 Uhr
|SAT.1, Joyn, Sky
|Rückspiel: Greuther Fürth gegen RW Essen
|26. Mai 2026
|20:30 Uhr
|SAT.1, Joyn, Sky
Relegation 2026 live auf SAT.1: Alle Infos zur Übertragung
SAT.1 hält die Free-TV-Rechte an der Bundesliga-Relegation und zeigt alle vier Spiele live. Der Sender gehört zur ProSiebenSat.1-Gruppe, die Übertragung läuft unter dem Markennamen ran. Wer kein TV-Gerät zur Hand hat, kann die Spiele kostenlos im Livestream auf Joyn (ran.joyn.de) verfolgen. Sky-Abonnenten sehen die Relegation zusätzlich im Pay-TV.
- SAT.1: Free-TV, alle 4 Spiele live, Sendebeginn jeweils 19:50 Uhr
- Joyn / ran.joyn.de: Kostenloser Livestream
- Sky: Pay-TV, alle 4 Spiele live
Historisch betrachtet hat der Bundesligist in der Relegation einen klaren Vorteil: Seit der Wiedereinführung 2009 behauptete sich der Erstligist in elf von 14 Duellen. Wolfsburg kennt diesen Druck aus 2017 und 2018. Paderborn und RWE als Aufsteiger-Kandidaten kommen hingegen mit dem Rückenwind ihrer starken Abschlussspielzeuge.
Liveticker heute
Halbe Stunde vorbei
Nach einer halben Stunde steht es noch 0:0, Ballbesitz ist fast 50-50, Wolfsburg hatte aber drei Torschüsse.
Anpfiff um 20:30 Uhr
Sat1 zeigt das 1.Relegationsspiel zwischen Wolfsburg gegen Paderborn heute live imFree-TV!