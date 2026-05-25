Fußball Relegation heute live im TV – 1:1 Verlängerung – Wer zeigt die Bundesliga-Relegationsspiele 2026 im Free-TV?

Update 22:50 Uhr: Fußball heute Ergebnis der Relegation 2026: Traumfreistoß lässt Essen gegen Fürth jubeln

SAT.1 überträgt alle vier Spiele der Bundesliga-Relegation und der 2. Bundesliga-Relegation 2026 live und kostenlos. Am Donnerstag und Freitag Abend ging es heiß her bei den ersten beiden Spielen, am heutigen Montag und Dienstag geht es in die Rückspiele. Matthias Opdenhövel moderiert, Sendebeginn ist jeweils um 19:50 Uhr. Parallel ist jedes Spiel als kostenloser Livestream auf Joyn (ran.joyn.de) abrufbar. Sky überträgt alle Partien ebenfalls im Pay-TV.

Bundesliga-Relegation 2026: Wolfsburg gegen Paderborn

Der VfL Wolfsburg (Platz 16 der Bundesliga, 29 Punkte) musste in der Relegation gegen den SC Paderborn 07 (Platz 3 der 2. Bundesliga, 62 Punkte) um den Bundesliga-Verbleib kämpfen, nach dem Hinspiel steht es nur 0:0. Für die Wölfe ist es die dritte Relegation der Vereinsgeschichte. 2017 gegen Braunschweig und 2018 gegen Holstein Kiel überstand Wolfsburg die Zitterpartie jeweils erfolgreich. Für Paderborn ist es die erste Relegation um den Bundesliga-Aufstieg in der Vereinsgeschichte. Heute geht es am Pfingstmontag um alles für den VfL Wolfsburg – diese haben viel zu verlieren.

Bundesliga VfL Wolfsburg 0 0 SC Paderborn 07 Bundesliga SC Paderborn 07 2 1 VfL Wolfsburg

Wolfsburg beendete die Saison 2025/26 mit der schwächsten Punkteausbeute der Vereinsgeschichte. Die Abwehr der Niedersachsen kassierte über 57 Gegentore. Paderborn hingegen sicherte sich seinen Relegationsplatz am letzten Spieltag dramatisch: Ein 2:0-Sieg in Darmstadt, kombiniert mit der gleichzeitigen Niederlage von Hannover 96, brachte die Ostwestfalen auf Rang 3.

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2. Bundesliga-Relegation 2026: RW Essen gegen Greuther Fürth

Rot-Weiss Essen (Platz 3 der 3. Liga) trifft auf die SpVgg Greuther Fürth (Platz 16 der 2. Bundesliga, 37 Punkte). Fürth rettete sich am letzten Spieltag mit einem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf gerade noch. RWE sicherte sich seinen Platz durch einen Last-Minute-Sieg gegen SSV Ulm 1846. Für Essen wäre der Aufstieg die Rückkehr in die 2. Bundesliga nach fast 20 Jahren: Zuletzt spielte der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet 2006/07 in der Zweitklassigkeit.

2.Liga Rot-weiss Essen 1 0 SpVgg Greuther Fürth 2.Liga SpVgg Greuther Fürth - - Rot-weiss Essen

Relegation 2026 live auf SAT.1: Alle Infos zur Übertragung

SAT.1 hält die Free-TV-Rechte an der Bundesliga-Relegation und zeigt alle vier Spiele live. Der Sender gehört zur ProSiebenSat.1-Gruppe, die Übertragung läuft unter dem Markennamen ran. Wer kein TV-Gerät zur Hand hat, kann die Spiele kostenlos im Livestream auf Joyn (ran.joyn.de) verfolgen. Sky-Abonnenten sehen die Relegation zusätzlich im Pay-TV.

SAT.1 : Free-TV, alle 4 Spiele live, Sendebeginn jeweils 19:50 Uhr

: Free-TV, alle 4 Spiele live, Sendebeginn jeweils 19:50 Uhr Joyn / ran.joyn.de : Kostenloser Livestream

: Kostenloser Livestream Sky: Pay-TV, alle 4 Spiele live

Historisch betrachtet hat der Bundesligist in der Relegation einen klaren Vorteil: Seit der Wiedereinführung 2009 behauptete sich der Erstligist in elf von 14 Duellen. Wolfsburg kennt diesen Druck aus 2017 und 2018. Paderborn und RWE als Aufsteiger-Kandidaten kommen hingegen mit dem Rückenwind ihrer starken Abschlussspielzeuge.

Liveticker heute

22:27 Uhr Verlängerung! Es wird nervenaufreibend! Nochmals 30 Minuten!



22:20 Uhr Kurz vor Ende steht es 1:1 So wie es aussieht, geht es hier in eine nervenaufreibende Verlängerung!



20:44 Uhr Rot für Wolfsburg 14.Minute – Rot für Mæhle!



20:36 Uhr 1:0 für den VfL Pejčinović mit dem frühen Tor in der 3.Spielminute!



20:13 Uhr Anpfiff Vorab-Schema: SC Paderborn – VfL Wolfsburg Paderborn: Seimen – Hansen, Scheller, Brackelmann – Curda, Baur, Castaneda, Klaas – Müller, Bilbija – Marino. – Trainer: Kettemann Wolfsburg: Grabara – Belocian, Vavro, Koulierakis – Kumbedi Nseke, Souza, Maehle – Svanberg, Eriksen – Daghim, Pejčinović. – Trainer: Hecking Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin) Zuschauer: 14.500