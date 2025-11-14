Fußball heute Länderspiel live im TV – Wer überträgt Deutschland gegen Slowakei?

WM-Showdown in Leipzig: Die deutsche Nationalmannschaft trifft auf die Slowakei – es geht um den Gruppensieg in der WM-Qualifikation. Nur der Erste der Gruppe fährt direkt zur WM 2026 nach Nordamerika. Wer das Spiel live sehen will, wird im ZDF fündig. Hier alle Infos zu Uhrzeit, Übertragung, Experten und Kommentator. Außerdem spielt die deutsche Nationalmannschaft das erste Mal im neuen WM Trikot 2026 von adidas.

Wann spielt Deutschland heute gegen die Slowakei?

Die Partie findet am Montag, 17. November 2025, statt. Anstoß ist um 20:45 Uhr in der Red Bull Arena Leipzig. Beide Teams gehen punktgleich in das letzte Gruppenspiel, Deutschland hat nach dem 0:2 im Hinspiel aber den direkten Vergleich gegen sich – ein Sieg ist Pflicht.

WM 2026 Qualifikation in Europa | Spieltag 10 | - 20:45 Deutschland N N S S S - : - Slowakei N S S N S Tage Stunden Minuten Sekunden

Wo wird das Spiel live übertragen? Wer sind die Kommentatoren & Moderatoren?

Das ZDF überträgt das Gruppenfinale live im Free-TV. Die Sendung beginnt bereits um 20:15 Uhr im Rahmen eines dreieinhalbstündigen „sportstudio live“-Abends. Katrin Müller-Hohenstein moderiert, an ihrer Seite: die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker. Das Spiel kommentiert Oliver Schmidt, Stimmen vom Spielfeldrand liefern Amelie Stiefvatter und Boris Büchler.

Ausgangslage: Nur ein Sieg zählt

Nach dem souveränen Sieg gegen Luxemburg steht Deutschland vor dem entscheidenden Schritt. Doch die Slowakei ist ein Gegner auf Augenhöhe – das Hinspiel zeigte die Schwächen der DFB-Elf gnadenlos auf. In Leipzig muss das Team von Julian Nagelsmann nicht nur liefern, sondern auch mit dem Druck umgehen können. Nur der Gruppensieg garantiert die direkte WM-Teilnahme – der Zweite muss in die Playoffs im März.

Deutschland wieder im neuen DFB-Trikot

Auch im Gruppenfinale läuft das Nationalteam im neuen Deutschland-Trikot für die WM 2026 auf. Nach der Premiere gegen Luxemburg kommt es nun im Heimspiel vor großer Kulisse erneut zum Einsatz – ein zusätzlicher Hingucker an diesem Abend mit Finalcharakter.