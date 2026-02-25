Fußball heute im Free-TV Übertragung: Wann zeigt das ZDF die UEFA-Champions-League-Playoffs?

UEFA-Champions-League-Playoffs: Zweimal mittwochs im ZDF – das steht für Fußballfans fest. Das ZDF zeigt die Highlights aller acht Playoff-Paarungen in kompakten Zusammenfassungen am Mittwoch, 25. Februar 2026 (ab 23.00 Uhr). Gezeigt werden alle Tore der Hin- und Rückspiele sowie Interviews und taktische Analysen im „sportstudio UEFA Champions League“, zusätzlich verfügbar auf sportstudio.de und im ZDF-Streamingportal. Aus deutscher Sicht kämpfen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen um die letzten Plätze im Achtelfinale der Königsklasse.

Jetzt live: 1:3 Dortmund gegen Atalanta im Liveticker

ZDF zeigt UEFA-Champions-League-Playoffs im Überblick

Das ZDF bündelt die Playoff-Highlights der UEFA Champions League in zwei zentralen Ausgaben des „sportstudio UEFA Champions League“. Am 18. Februar folgt die erste 60-minütige Zusammenfassung unmittelbar nach dem Olympia-Programm; die zweite Ausgabe mit den Rückspiel-Highlights läuft am 25. Februar. Beide Sendungen liefern die wichtigsten Szenen der Hin- und Rückspiele, inklusive aller Tore, Interviews mit Beteiligten und taktischer Einordnung durch Studio-Experten. Parallel dazu stehen die Beiträge auf sportstudio.de sowie im ZDF-Streamingportal zum Abruf bereit.

Gezeigte Playoff-Paarungen und Studioformat

In den Zusammenfassungen stellt das ZDF die folgenden Hin- und Rückspiel-Paarungen in den Mittelpunkt: Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo, Olympiakos Piräus – Bayer 04 Leverkusen, Benfica Lissabon – Real Madrid, FK Bodö/Glimt – Inter Mailand, AS Monaco – Paris Saint-Germain, Qarabag FK – Newcastle United, Galatasaray Istanbul – Juventus Turin und FC Brügge – Atlético Madrid. Die Berichterstattung konzentriert sich auf Spielverlauf, Schlüsselszenen und taktische Aspekte der Begegnungen, um Zuschauern ein kompaktes Bild der Playoffs zu geben.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Moderation und Experten

Die erste Playoff-Ausgabe moderiert Sven Voss; als Studio-Experte analysiert der ehemalige Nationaltorhüter René Adler die Partien. Die Zusammenfassungen der Rückspiele am 25. Februar führt Jochen Breyer; die Expertin im Studio ist Martina Voss-Tecklenburg. Die Live-Moderation und die fachliche Einordnung durch ehemalige Profis und Trainer sorgen für Hintergrundwissen zu Taktik, Offensivaktionen und Standardsituationen.

Achtelfinale und Auslosung: Termine und Übertragungen

Die Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen findet am Freitag, 27. Februar 2026, ab 12.00 Uhr statt und wird im Livestream auf sportstudio.de sowie im ZDF-Streamingportal übertragen. Sollte sich sowohl Borussia Dortmund (Westfalenstadion) als auch Bayer 04 Leverkusen in den Playoffs durchsetzen, könnte eines der beiden Teams auf den bereits qualifizierten Rekordmeister FC Bayern München treffen. Die Berichterstattung zu den Hin- und Rückspielen im Achtelfinale sendet das „sportstudio UEFA Champions League“ am Mittwoch, 11. März 2026 (23.05 Uhr, Moderation: Katrin Müller-Hohenstein) sowie am Mittwoch, 18. März 2026 (23.00 Uhr, Moderation: Jochen Breyer; Experte im Studio: Hanno Balitsch).

Liveticker heute ab 18:45 Uhr

20:00 Uhr Anschluß durch Adeyemi - 1:3 Adeyemi mit einem Traumtor, nun ist wieder alles offen, noch 15 Minuten zu spielen!

20:00 Uhr 3:0 für Bergamo Nun ist dortmund gefordert – 2:3 nach beiden Spielen.

19:33 Uhr 2:0 für Bergamo Kurz vor der Pause noch das 2:0 für Bergamo – Nübel mit schlechter Abwehr, Bensebaini fälscht noch ab. Nun sthet es insgesamt 2:2

19:30 Uhr Immer noch 1:0 für Bergamo Der BVB bemüht sich, beide Teams haben Torchancen.

18:45 Uhr Anstoß Es geht los in Bergamo!

18:30 Uhr Live im TV Live im TV zu sehen ist die Partie bei DAZN. Die Vorberichterstattung startet um 18 Uhr mit Laura Wontorra (Moderatorin) und Nils Petersen (Experte). Jan Platte kommentiert das Spiel.

17:40 Uhr Die Aufstellung Im Vergleich zum Spiel am Samstag gibt es zwei Wechsel: Kapitän Emre Can kehrt nach einer Verletzung zurück in die Startelf und ersetzt Luca Reggiani. Für Marcel Sabitzer ist Julian Brandt neu dabei. Der zweite Rückkehrer Nico Schlotterbeck sitzt zunächst auf der Bank. Das ist die Startelf des BVB: Kobel, Can, Bensebaini, Anton, Svensson, Ryerson, Bellingham, Brandt, Beier, Nmecha, Guirassy