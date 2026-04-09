Fußball heute EL-Viertelfinale – SC Freiburg gegen Celta Vigo & Mainz gegen Straßburg

Der SC Freiburg und der FSV Mainz 05 gehen mit ordentlichen Aussichten heute Abend in ihre Europapokal-Hinspiele. Laut Sportwettenanbieter bwin verfügt der letzte deutsche Vertreter in der UEFA Europa League gegen Celta Vigo über leichte Vorteile, während Mainz 05 im ersten internationalen Viertelfinale der Vereinsgeschichte auch gegen Racing Straßburg auf den nächsten Meilenstein hoffen darf.

Freiburg mit knapper Favoritenrolle gegen Celta Vigo

Am Donnerstag um 21:00 Uhr empfangen die Breisgauer den Tabellensechsten der spanischen Liga. Zwar wartet mit Celta Vigo ein unangenehmer Gegner, dennoch wird das Team von Julian Schuster mit einer 2.37er-Quote leicht favorisiert. Für einen Auswärtssieg der Spanier im Hinspiel in Baden liegt die Quote bei 3.10.

Europa League SC Freiburg - - Celta Vigo UEFA Europa Conference League 1. FSV Mainz 05 - - Strasbourg

Mainz peilt den nächsten Schritt an

In der UEFA Europa Conference League hat der FSV Mainz 05 mit dem Erreichen des ersten internationalen Viertelfinals der Klubgeschichte bereits ein wichtiges Etappenziel abgehakt. Gegen Racing Straßburg könnte die Mannschaft von Urs Fischer ihre europäische Bilanz nun noch weiter ausbauen. bwin traut den Rheinhessen mit einer Quote von 2.05 gegen die Elsässer (3.50) den ersten Schritt Richtung Halbfinale zu.

Rückspiele am 16. April

Die Rückpartien in Europa League und Conference League sind für den 16. April terminiert. Aktuelle Quoten stellt bwin auf bwin.de sowie in der App für iPhone und Android bereit.

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UEFA EL – Viertelfinale – Hinspiele 08./09. April: Sporting Braga (2.50) X (3.40) Real Betis Sevilla (2.85) – SC Freiburg (2.30) X (3.30) Celta Vigo (3.20) – FC Bologna (3.10) X (3.40) Aston Villa (2.35) – FC Porto (2.05) X (3.30) Nottingham Forest (3.75).

UEFA ECL – VF – Hinspiele 09. April: FSV Mainz 05 (2.05) X (3.60) Racing Straßburg (3.60) – Chrystal Palace (1.71) X (3.70) AC Florenz (5.25) – Rayo Vallecano (1.98) X (3.40) AEK Athen (4.00) – Schachtar Donezk (2.60) X (3.50) AZ Alkmaar (2.60).

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