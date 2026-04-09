Fußball heute Europa League live – 3:0 – SC Freiburg vs. Celta Vigo & Mainz vs. Straßburg

Der SC Freiburg und der FSV Mainz 05 gehen mit ordentlichen Aussichten heute Abend in ihre Europapokal-Hinspiele. Laut Sportwettenanbieter bwin verfügt der letzte deutsche Vertreter in der UEFA Europa League gegen Celta Vigo über leichte Vorteile, während Mainz 05 im ersten internationalen Viertelfinale der Vereinsgeschichte auch gegen Racing Straßburg auf den nächsten Meilenstein hoffen darf.

Freiburg mit knapper Favoritenrolle gegen Celta Vigo

Am Donnerstag um 21:00 Uhr empfangen die Breisgauer den Tabellensechsten der spanischen Liga. Zwar wartet mit Celta Vigo ein unangenehmer Gegner, dennoch wird das Team von Julian Schuster mit einer 2.37er-Quote leicht favorisiert. Für einen Auswärtssieg der Spanier im Hinspiel in Baden liegt die Quote bei 3.10.

Europa League SC Freiburg 1.56 xG 0.58 3 0 Celta Vigo UEFA Europa Conference League 1. FSV Mainz 05 1.52 xG 1.00 2 0 Strasbourg

Liveticker heute Abend

22:38 Uhr Ginter mit dem 3:0! Weltmeister Matthias Ginter per kopf zum 3:0! Noch knapp 10 Minuten sind zu spielen!

21:45 Uhr Halbzeit! 2:0 für Mainz Hochverdient führt Mainz hier gegen bisher ungeschlagene Franzosen! Doch hätten die Mainzer sogar noch mehr Tore schießen können! Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

21:45 Uhr Halbzeit! 2:0 für Freiburg Ein tolles Tor von Grifo sowie das 2:0 durch Beste – sehr verdienter Spielverlauf – Freiburg feiert schon jetzt.

21:35 Uhr 2:0 für Freiburg 32 Minuten gespielt und es steht 2:0 für den Gastgeber! Grifo mit dem 1:0 und Jan-Niklas Beste mit dem 2:0!

21:35 Uhr 2:0 für Mainz Wie auch Freiburg im anderen Spiel, führt Mainz 2:0 kurz vor der Halbzeit!

20:15 Uhr RTL beginnt seine TV-Berichterstattung RTL meldet sich dafür bereits um 20:15 Uhr live aus Freiburg, Moderatorin Laura Papendick führt durch den Abend, Marco Hagemann kommentiert, Lothar Matthäus ordnet als Experte ein. Das Topspiel läuft im Free-TV exklusiv bei RTL; ab 22:40 Uhr übernimmt NITRO und zeigt nach dem Abpfiff exklusiv die Highlights der übrigen Europacup-Partien im Free-TV.

19:15 Uhr Anstoß um 21 Uhr Im Halbfinale müsste Freiburg gegen Braga oder Betis spielen, Mainz müsste gegen Rayo oder AK spielen.

10:00 Uhr Die deutschen Teams in Europa Heute spielen der SC Freiburg in der Europa League und Maniz 05 in der Europa Conference League. Wichtig sind diese Spiele, um weitere Punkte für die UEFA Wertung zu sammeln – Deutschland hat zumindest noch eine kleine Chance einen 5.Champions League Platz zu erkämpfen.

Mainz peilt den nächsten Schritt an

In der UEFA Europa Conference League hat der FSV Mainz 05 mit dem Erreichen des ersten internationalen Viertelfinals der Klubgeschichte bereits ein wichtiges Etappenziel abgehakt. Gegen Racing Straßburg könnte die Mannschaft von Urs Fischer ihre europäische Bilanz nun noch weiter ausbauen. bwin traut den Rheinhessen mit einer Quote von 2.05 gegen die Elsässer (3.50) den ersten Schritt Richtung Halbfinale zu.

Rückspiele am 16. April

Die Rückpartien in Europa League und Conference League sind für den 16. April terminiert. Aktuelle Quoten stellt bwin auf bwin.de sowie in der App für iPhone und Android bereit.

UEFA EL – Viertelfinale – Hinspiele 08./09. April: Sporting Braga (2.50) X (3.40) Real Betis Sevilla (2.85) – SC Freiburg (2.30) X (3.30) Celta Vigo (3.20) – FC Bologna (3.10) X (3.40) Aston Villa (2.35) – FC Porto (2.05) X (3.30) Nottingham Forest (3.75).

UEFA ECL – VF – Hinspiele 09. April: FSV Mainz 05 (2.05) X (3.60) Racing Straßburg (3.60) – Chrystal Palace (1.71) X (3.70) AC Florenz (5.25) – Rayo Vallecano (1.98) X (3.40) AEK Athen (4.00) – Schachtar Donezk (2.60) X (3.50) AZ Alkmaar (2.60).