Fußball heute – HSV vor Mammutaufgabe gegen FC Bayern München: Endet der Torfluch?

Der Hamburger SV steht vor einer Mammutaufgabe, wenn er heute Abend den Rekordmeister Bayern München im Volksparkstadion empfängt. Die Frage, die sich alle Fans stellen: Kann der Torfluch endlich enden? Seit über 487 Minuten ist der HSV ohne eigenen Treffer gegen die Münchener. Trainer Merlin Polzin setzt auf die Heimstärke seiner Mannschaft und hofft auf ein positives Ergebnis.

HSV seit 487 Minuten torlos gegen Bayern

Die letzte Torerzielung des Hamburger SV gegen Bayern München datiert vom 22. Januar 2016. Damals erzielte Aaron Hunt in der 53. Minute den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 bei einer Heimniederlage. Seitdem blieb der HSV in seinen direkten Duellen mit Bayern torlos und musste sich in den letzten Spielen mit Ergebnissen wie 0:1, 0:8, 0:1, 0:6 und 0:5 im Hinspiel dieser Saison geschlagen geben. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass der HSV in diesen Partien oft wacker mithielt, jedoch letztendlich kein Tor erzielen konnte.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 20 | Volksparkstadion | - 18:30 Hamburger SV N U N U U - : - FC Bayern München S S S N S 1 Daniel Heuer Fernandes 8 Daniel Elfadli 44 L. Vušković 24 N. Capaldo 28 M. Muheim 21 N. Remberg 6 A. Lokonga 2 W. Mikelbrencis 20 Fábio Vieira 18 B. Jatta 11 R. Königsdörffer 1 Manuel Neuer 19 A. Davies 3 Min-jae Kim 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 7 Serge Gnabry 42 Lennart Karl 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Offizielle Aufstellungen heute Abend

Hamburger SV

Heuer Fernandes – Capaldo, Vušković, Elfadli – Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Muheim – Jatta, Fábio Vieira – Königsdörffer.

Trainer: Polzin

Nach der Suspendierung von Dompé hat HSV-Coach Merlin Polzin ein Personalpuzzle in der Offensive zu lösen. Fabio Vieira könnte auf der Zehn spielen, während Königsdörffer und Philippe im Sturm agieren könnten. Glatzel wird nach seiner Erkrankung voraussichtlich nicht in der Startelf stehen.

FC Bayern München

Neuer – Upamecano, Minjae, Kimmich, Gnabry, Kane, Olise, Davies, Karl, Stanišić, Pavlović.

Kompany wird voraussichtlich einige Wechsel vornehmen, um die Mannschaft frisch zu halten. Der zuletzt verletzte Stanisic könnte möglicherweise wieder im Kader stehen.

Polzin setzt auf Energie im Volksparkstadion

Trainer Merlin Polzin betont die Bedeutung der Heimspiele für den HSV. „Das Volksparkstadion hat eine besondere Atmosphäre, die uns helfen kann, gegen eine der besten Mannschaften Europas zu bestehen“, so der Übungsleiter. Obwohl die Wahrscheinlichkeit auf Punkte gegen die Bayern gering erscheint, appelliert Polzin an die Überzeugung seiner Spieler, dass sie in der Lage sind, Großes zu leisten. Aktuell trennt das Team nur drei Punkte vom Relegationsplatz, was zusätzlichen Druck erzeugt.

Unruhe vor dem Duell mit Bayern

Die Vorbereitung auf das Spiel wurde durch interne Konflikte und disziplinarische Maßnahmen erschwert. So sorgte Offensivspieler Jean-Luc Dompé mit einem Vorfall unter Alkoholeinfluss für negative Schlagzeilen und wurde vom Club bis auf Weiteres suspendiert. Dies könnte zur Folge haben, dass Ransford-Yeboah Königsdörffer in die Startelf rückt, um die Offensive zu verstärken und defensiv gegen die stark aufspielenden Bayern zu agieren.

Bayern wollen Wiedergutmachung nach Augsburg-Niederlage

Die Bayern kommen nach einer überraschenden 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg nach Hamburg. Joshua Kimmich, Harry Kane und die anderen Stars werden alles daran setzen, diese Pleite wiedergutzumachen. Für den HSV könnte dies eine der letzten Chancen sein, nach über 16 Jahren wieder einen Sieg gegen die Münchener zu feiern, der letzte gelang am 26. September 2009 mit einem 1:0.

Mögliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes – Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha – Jatta, Lokonga, Remberg, Muheim – Fabio Vieira, Philippe, Königsdörffer

Bayern München: Neuer – Bischof, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Kane

