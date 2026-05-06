Fußball heute Historie: Wer waren die Sieger im Landesmeisterpokal und der Champions League?

Seit 1956 ist der Landesmeisterpokal und seit 1992 die Champions League das Maß aller Dinge im europäischen Vereinsfußball. Die Liste der Sieger reicht von Real Madrid mit den ersten fünf Titeln bis zu Paris Saint-Germain, das 2025 triumphierte und 2026 erneut im Endspiel gegen den FC Arsenal steht.

Die frühen Jahre des Europapokals

Zum Auftakt der Historie dominierte Real Madrid den Wettbewerb nach Belieben und holte von 1956 bis 1960 fünf Titel in Serie. Danach setzten Benfica Lissabon 1961 und 1962 sowie der AC Mailand 1963 erste weitere Ausrufezeichen. Es folgten Inter Mailand 1964 und 1965, ehe Real Madrid 1966 zurück an die Spitze kam.

1967 triumphierte Celtic Glasgow, 1968 gewann Manchester United, 1969 erneut der AC Mailand. In den 1970er Jahren prägten Feyenoord Rotterdam 1970, Ajax Amsterdam mit drei Titeln in Folge von 1971 bis 1973 sowie Bayern München mit dem Dreierpack 1974, 1975 und 1976 die Konkurrenz. Anschließend setzte FC Liverpool 1977 und 1978 ein Zeichen, bevor Nottingham Forest 1979 und 1980 zuschlug.

Von Liverpool bis zum Champions-League-Zeitalter

1981 ging der Pokal wieder an FC Liverpool, 1982 an Aston Villa und 1983 an den Hamburger SV. Danach holte FC Liverpool 1984 den nächsten Titel, Juventus Turin 1985, Steaua Bukarest 1986, FC Porto 1987 und PSV Eindhoven 1988. Der AC Mailand gewann 1989 und 1990, ehe Roter Stern Belgrad 1991 den letzten Titel des Wettbewerbs unter dem Namen Europapokal der Landesmeister errang.

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1992 siegte der FC Barcelona, 1993 Olympique Marseille. Mit der Umbenennung in Champions League begann eine neue Phase, in der sich zunächst wieder der AC Mailand 1994 durchsetzte. Es folgten Ajax Amsterdam 1995, Juventus Turin 1996 und Borussia Dortmund 1997.

Die Titelträger seit der Öffnung des Wettbewerbs

Ab der Spielzeit 1997/98 durften erstmals auch Mannschaften antreten, die nicht Meister ihres jeweiligen Landes geworden waren. Danach gewann Real Madrid 1998, Manchester United 1999 und Real Madrid 2000. Bayern München setzte sich 2001 durch, Real Madrid 2002, AC Mailand 2003 und FC Porto 2004. FC Liverpool holte 2005 den Titel, FC Barcelona 2006, AC Mailand 2007 und Manchester United 2008.

FC Barcelona gewann 2009 erneut, Inter Mailand 2010, FC Barcelona 2011 und FC Chelsea 2012. Bayern München krönte sich 2013, Real Madrid 2014, FC Barcelona 2015, Real Madrid 2016 und 2017 sowie Real Madrid 2018. FC Liverpool gewann 2019, Bayern München 2020, FC Chelsea 2021, Real Madrid 2022 und Manchester City 2023. 2024 holte Real Madrid den Titel, 2025 Paris Saint-Germain, und 2026 steht erneut Paris Saint-Germain im Finale gegen den FC Arsenal.

Der Wettbewerb wurde bis zur Saison 1991/92 als Europapokal der Landesmeister geführt und erst danach in Champions League umbenannt. Seit der Spielzeit 1997/98 ist das Teilnehmerfeld zudem für Teams geöffnet, die nicht Meister ihres Landes geworden sind.

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