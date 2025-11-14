+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute gegen Luxemburg * 2:0 * DFB Aufstellung & neue Rückennummern im DFB Trikot 2026

von

Wie spielt Deutschland gegen Luxemburg?

Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf eine neu zusammengestellte Aufstellung und Startelf – gespickt mit erfahrenen Kräften und einigen Nachwuchsspielern, die zum Teil erstmals mit festen Rückennummern auflaufen. Das Spiel im ausverkauften Stade de Luxembourg (20:45 Uhr, live bei RTL) ist ein Pflichttermin auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2026. Zum Einsatz kommt zum ersten Mal das neue DFB Trikot 2026.

➡️ Liveticker 1:0 Deutschland gegen Luxemburg

Neues DFB Trikot 2026 & Aufstellung - Die deutschen Nationalspieler vor dem Fußballspiel der Gruppe A der Europa-Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 zwischen Luxemburg und Deutschland am 14. November 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)
Neues DFB Trikot 2026 & Aufstellung – Die deutschen Nationalspieler vor dem Fußballspiel der Gruppe A der Europa-Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 zwischen Luxemburg und Deutschland am 14. November 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Startelf gegen Luxemburg: Nagelsmann setzt auf Tempo und Debütanten

Julian Nagelsmann hat für das heutige Spiel eine stark veränderte Startformation nominiert. Oliver Baumann steht im Tor und erhält die Nummer 1. Ridle Baku (23) rückt aufgrund von Joshua Kimmichs Verletzung auf die Rechtsverteidigerposition, Jonathan Tah (4) führt das Team als Kapitän an. Im Zentrum verteidigt Waldemar Anton (3), links beginnt David Raum mit der Nummer 22.

Im Mittelfeld übernimmt Leon Goretzka (8) gemeinsam mit dem jungen Aleksandar Pavlovic (5) die Zentrale. Pavlovic, der erst kürzlich ins Aufgebot rückte, trägt zum ersten Mal bei den A-Nationalspielern die 5 – eine Nummer, die lange etablierten Kräften vorbehalten war.

Offensiv startet ein schneller Dreierblock: Leroy Sané (19), Serge Gnabry (20) und Florian Wirtz (17) sollen für Kreativität und Torgefahr sorgen. Überraschend in der Sturmspitze steht Nick Woltemade (11), der mit dieser Rückennummer ebenfalls sein Debüt in einem Pflichtspiel von Beginn an feiert.

1
A. Moris
4
Florian Bohnert
13
Dirk Carlson
2
S. Korač
18
Laurent Jans
16
Leandro Barreiro
19
M. Olesen
8
Christopher Martins Pereira
15
O. Thill
7
A. Dardari
10
D. Sinani
1
O. Baumann
22
David Raum
4
Jonathan Tah
3
W. Anton
23
Ridle Baku
8
Leon Goretzka
5
Aleksandar Pavlović
20
Serge Gnabry
17
Florian Wirtz
19
Leroy Sané
11
Nick Woltemade
Aufstellungen
Luxemburg
1
T
A. Moris
18
D
Laurent Jans
2
D
S. Korač
13
D
Dirk Carlson
4
D
Florian Bohnert
15
M
O. Thill
8
M
Christopher Martins Pereira
19
M
M. Olesen
16
M
Leandro Barreiro
10
O
D. Sinani
7
O
A. Dardari
Ersatzspieler
12
T
Tiago Pereira Cardoso
23
T
L. Fox
22
D
M. Martins
14
D
E. Veiga
17
D
Vahid Selimović
20
D
E. Džogović
6
M
T. de Sousa
9
Kenan Avdusinović
21
M
S. Thill
5
O
Alessio Curci
11
O
E. Muratović
3
O
A. Djabi Embaló
Deutschland
1
T
O. Baumann
23
M
Ridle Baku
3
D
W. Anton
4
D
Jonathan Tah
22
D
David Raum
5
M
Aleksandar Pavlović
8
M
Leon Goretzka
19
O
Leroy Sané
17
M
Florian Wirtz
20
O
Serge Gnabry
11
O
Nick Woltemade
Ersatzspieler
12
T
Alexander Nübel
21
T
F. Dahmen
2
D
Malick Thiaw
15
D
Nico Schlotterbeck
18
D
Nathaniel Brown
6
M
Joshua Kimmich
7
O
Jamie Leweling
9
M
Assan Ouedraogo
13
M
Felix Nmecha
14
O
Said El Mala
16
M
Kevin Schade
10
O
Jonathan Burkardt
Fußball heute gegen Luxemburg: DFB Aufstellung & neue Rückennummern im DFB Trikot 2026 (Foto: DFB/GES)
Fußball heute gegen Luxemburg: DFB Aufstellung & neue Rückennummern im DFB Trikot 2026 (Foto: DFB/GES)

Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft:

1 Baumann – 23 Baku, 4 Tah, 3 Anton, 22 Raum – 8 Goretzka, 5 Pavlovic – 19 Sané, 20 Gnabry, 17 Wirtz – 11 Woltemade
Trainer: Julian Nagelsmann

DFB Rückennummern: Neue Rollen, neue Nummern

Neben der Startelf sind vor allem die Rückennummern ein interessanter Indikator für die Rollenverteilung innerhalb des Teams. Zahlreiche junge Spieler tragen erstmals feste Nummern im A-Kader. Assan Ouedraogo (9), Jamie Leweling (7) und Nathaniel Brown (18) gehören zu den Talenten, die klar erkennbare Positionen zugewiesen bekommen haben.

Auch bei den Reservetorhütern gibt es klare Regelung: Alexander Nübel erhält die 12, Finn Dahmen läuft mit der 21 auf. Insgesamt zeigt die Nummernvergabe, dass der DFB nicht nur kurzfristig plant, sondern Perspektivspieler gezielt integriert und ihnen bereits Verantwortung überträgt.

Alle Rückennummern der DFB-Auswahl für Luxemburg:

1 Baumann, 2 Thiaw, 3 Anton, 4 Tah, 5 Pavlovic, 6 Kimmich, 7 Leweling, 8 Goretzka, 9 Ouedraogo, 10 Burkardt, 11 Woltemade, 12 Nübel, 13 Nmecha, 14 El Mala, 15 Schlotterbeck, 16 Schade, 17 Wirtz, 18 Brown, 19 Sané, 20 Gnabry, 21 Dahmen, 22 Raum, 23 Baku

Taktische Ausrichtung: Geschwindigkeit und Flexibilität

Die heutige Aufstellung verdeutlicht Nagelsmanns Plan: Die DFB-Elf soll über Tempo auf den Flügeln, Ballsicherheit im Zentrum und Dynamik im Umschaltspiel kommen. Spieler wie Pavlovic, Woltemade und Baku bringen neue Impulse – sowohl taktisch als auch personell.

Zugleich wird deutlich, dass selbst bei einem Pflichtsieg gegen Luxemburg der Blick bereits Richtung Zukunft gerichtet ist. Die konsequente Integration junger Spieler ist nicht nur ein Signal für die anstehende WM, sondern auch Teil des größeren Umbruchs im DFB-Kader.

