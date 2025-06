Fußball heute: Frankreich Trainer Deschamps nimmt Druck vor dem DFB-Duell

Frankreichs Blick auf das kleine Finale: Rotation statt Revanche?

Am Sonntag trifft die französische Nationalmannschaft in Stuttgart auf das DFB-Team – es geht um Platz drei in der UEFA Nations League. Doch während sich viele Fans ein Prestigeduell auf Augenhöhe wünschen, winkt Frankreichs Trainer Didier Deschamps schon vorab ab: Für ihn hat das Spiel nur begrenzte Bedeutung. Nach dem spektakulären 4:5 im Halbfinale gegen Spanien kündigt der Weltmeister-Coach von 2018 personelle Änderungen an und dämpft die Erwartungen.

Deschamps plant Rotation gegen Deutschland

„Es ist nicht das wichtigste Spiel für uns“, stellte Deschamps nach dem Halbfinal-Krimi gegen Spanien klar. Die Partie gegen Deutschland am Sonntag (15:00 Uhr, RTL & DAZN) ist für ihn eher eine Durchgangsstation als eine sportliche Pflicht. Nach dem kräfteraubenden Auftritt gegen den Europameister soll rotiert werden – auch, weil Frankreich weniger Zeit zur Regeneration bleibt. Trotzdem: Komplett abschenken will Deschamps die Partie nicht. „Wir werden trotzdem versuchen, es zu gewinnen“, sagt er.

Bilanz spricht für Frankreich – zuletzt aber zwei Niederlagen

Statistisch liegt die Equipe Tricolore im direkten Vergleich mit Deutschland leicht vorn. In 34 Duellen gewann Frankreich 15-mal, Deutschland 11-mal. Doch die jüngste Bilanz spricht für das DFB-Team: Sowohl im September 2023 unter Rudi Völler (2:1) als auch im März 2024 unter Julian Nagelsmann (2:0) setzte sich Deutschland durch. Besonders in Erinnerung: das Blitz-Tor von Florian Wirtz nach nur acht Sekunden im letzten Duell in Lyon.

Defensive Schwächen und Lektionen aus dem Spanien-Spiel

Die fünf Gegentore gegen Spanien bedeuteten für Frankreich ein Novum – zuletzt kassierte man 1969 gegen England fünf Treffer. Deschamps wollte den Fokus nach der Niederlage aber nicht allein auf die Abwehr legen: „Es geht ums Gleichgewicht.“ Die junge französische Mannschaft habe Lehrgeld gezahlt, aber auch Moral bewiesen. „Wir haben nie aufgegeben. Im Angriff haben wir viel Potenzial – es mangelte nur an der Effizienz“, bilanzierte der Coach.

Deutschlandspiel als Charaktertest

Auch wenn Deschamps das Spiel nicht überbewertet, bleibt es ein wichtiger Test für Frankreichs Talente. Gegen ein deutsches Team, das selbst mit einem unglücklichen 1:2 gegen Portugal aus dem Halbfinale ausgeschieden ist, bietet sich die Chance zur Wiedergutmachung. Klar ist aber auch: In diesem Spiel steht weniger das Resultat im Vordergrund, als vielmehr der Blick auf die Entwicklung der jungen Generation.