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Fußball heute EL Finale – 0:3 – SC Freiburg will im Europapokal das Wunder vollenden (Update 23 Uhr)

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Vor dem Europa-League-Finale in Istanbul gegen Aston Villa blickt der SC Freiburg auf eine Entwicklung zurück, die Fritz Keller als „ein kleines Wunder“ einordnet. Der frühere Klubboss und Ex-Präsident des Deutschen Fußball-Bunds hätte nie erwartet, dass der Sport-Club einmal um den zweitwichtigsten europäischen Titel spielen würde. RTL zeigt das Spiel ab 21 Uhr!

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Youri Tielemans von Aston Villa bejubelt mit seinen Teamkollegen Morgan Rogers und Ezri Konsa seinen Treffer zum 1:0 im UEFA-Europa-League-Finale 2026 gegen den SC Freiburg am 20. Mai 2026 im Besiktas Park in Istanbul. (Stu Forster / Getty Images Europe via Getty Images)
Youri Tielemans von Aston Villa bejubelt mit seinen Teamkollegen Morgan Rogers und Ezri Konsa seinen Treffer zum 1:0 im UEFA-Europa-League-Finale 2026 gegen den SC Freiburg am 20. Mai 2026 im Besiktas Park in Istanbul. (Stu Forster / Getty Images Europe via Getty Images)

Vom Bundesliga-Aufsteiger zum Finalisten

Keller, der die Breisgauer von 2010 bis 2019 führte und später an die Spitze des DFB wechselte, erinnerte an die Anfänge des Vereins im Oberhaus. „Als wir am Anfang in die Bundesliga kamen, haben manche geschrieben, sie hätten gedacht, Freiburg spiele in der Schweizer Liga mit“, schilderte der 69-Jährige.

33 Jahre ist es her, dass der SC erstmals den Sprung in die Bundesliga schaffte und das damals trotz bescheidener finanzieller Mittel. Mittlerweile hat sich der Klub deutlich weiterentwickelt und steht nun am Mittwoch in Istanbul im Endspiel gegen den englischen Favoriten Aston Villa, Anpfiff ist um 21.00 Uhr, RTL überträgt live.

Europa League
20.5.2026
- 21:00
SC Freiburg
0.22
xG
2.08
0 3
Aston Villa
Europa League 2025/2026 - Endspiel |
| 20.5.2026-21:00
SC Freiburg
N U S N S
0 : 3
0.22
xG
2.08
Endergebnis
Aston Villa
N N S U S
Youri Tielemans
41'
E. Buendía
45'+3'
M. Rogers
58'
| Schiedsrichter: F. Letexier | Halbzeit: 0-2
Tore
41'
Tor
Youri Tielemans (Assist: M. Rogers)
45'
+3
Tor
E. Buendía (Assist: John McGinn)
58'
Tor
M. Rogers (Assist: E. Buendía)
1
Noah Atubolu
29
P. Treu
3
Philipp Lienhart
28
Matthias Ginter
17
L. Kübler
27
Nicolas Höfler
8
M. Eggestein
32
V. Grifo
44
J. Manzambi
19
Jan-Niklas Beste
31
I. Matanović
23
Emiliano Martínez
12
L. Digne
14
Pau Torres
4
E. Konsa
2
M. Cash
8
Youri Tielemans
3
Victor Lindelöf
10
E. Buendía
27
M. Rogers
7
John McGinn
11
Ollie Watkins
field field

Liveticker heute

22:50 Uhr

Abpfiff!

Die Chance war da, aber leider verliert Freiburg das EL Finale!

22:19 Uhr

3:0 - Vorentscheidung?

3:0 durch Rogers, das war wieder zu einfach. Noch eine halbe Stunde zu spielen, aber da der sC kaum Spielanteile hat, wird man wohl kaum noch rankommen. Schade!

21:58 Uhr

Halbzeit

2:0 für Aston Villa zur Halbzeit. Freiburg wird eiskalt erwischt und muss nun hoffen, dass sie nochmals wieder kommen, die Führung ist aber nicht unverdient.

20:09 Uhr

Anpfiff

Unai Emery könnte heute den dritten Titel in der EL als Coach holen. Dann hätte er den Titel mit Sevilla, Villareal und Aston Villa!

20:05 Uhr

Die Aufstellungen heute Abend...

sind da!

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Freiburg: Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Höfler – Beste, Manzambi, Grifo – Matanovic. – Trainer: Schuster

Aston Villa: Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne – Lindelöf, Tielemans – McGinn, Rogers, Buendia – Watkins. – Trainer: Emery

Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankreich)

Zuschauer: 37.500 (ausverkauft)

18:10 Uhr

Choreografie

Die Fanszene des SC Freiburg kann die Choreografie beim Europa-League-Finale in Istanbul nicht wie gewünscht umsetzen. Offenbar wird ihnen dabei auch die zugeloste Stadionseite zum Verhängnis. Bei einzelnen Elementen legten die Behörden ein Veto ein. „Grund hierfür sind behördliche Entscheidungen im von der UEFA ausgewählten Austragungsland sowie Einschränkungen üblicher fankultureller Stilmittel“, erklärte die SC-Fanszene, ohne weiter ins Detail zu gehen.

14:11 Uhr

Anpfiff um 21 Uhr

Für den SC Freiburg ist es das größte Spiel der Vereinsgeschichte! Auf Platz 7 der Bundesliga-Tabelle hat man die Playoffs zur Conferenze League schon erreicht, ein Sieg heute Abend würde den SC Freiburg in die Champions League spülen – inklusive Mio. EUR.

Vertrauen in den Freiburger Weg

Für Keller ist diese Reise das Resultat eines konsequenten Kurses. „Das ist jetzt einfach ein Traum. Aber der SC hat immer einen Schritt nach dem nächsten gemacht hat und nach vorn gedacht“, sagte er und hob die Verantwortlichen um Sportvorstand Jochen Saier und Finanzvorstand Oliver Leki hervor. „Im Fußball gewinnt also nicht immer nur das große Kapital. Ohne Moos ist nichts los, keine Frage. Aber man kann sich, wenn man geduldig ist und nicht nur von Spiel zu Spiel denkt, sondern nachhaltig denkt, entwickeln.“

Ein zentraler Vorteil sei, dass die Führungskräfte seit Jahren gemeinsam arbeiten und in Generationen statt in Saisons denken würden. „Das ist meistens das Tödliche, wenn Verantwortliche sagen, dass in der Zeit, in der sie da sind, der große Erfolg sein muss. Dann wird noch mal Geld nachgeschossen und Geld zum Fenster rausgeschmissen. Das wurde beim SC nie gemacht“, erklärte Keller.

Große Chance im Besiktas-Stadion

Trotz der Außenseiterrolle geht der frühere Präsident mit Zuversicht in den Auftritt im Besiktas-Stadion. „Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft alles raushaut. Das wäre natürlich eine neue Dimension“, sagte Keller, der das Spiel als Zuschauer im Stadion verfolgen möchte.

Angst vor einem Freiburger „Größenwahn“ habe er nicht. „Selbst, wenn wir das Spiel verlieren würden, ist schon Großes geleistet worden“, meinte der einstige Vereinschef.

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