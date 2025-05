Fußball heute Finale der Conference League – Wer zeugt Sevilla gegen Chelsea im TV?

Im polnischen Breslau steigt heute Abend das Finale der UEFA Conference League zwischen Real Betis Sevilla und dem FC Chelsea (Anpfiff: 21:00 Uhr). Es ist das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Teams – und für Chelsea geht es um nichts Geringeres als den Eintrag in die Geschichtsbücher. Mit einem Sieg könnten die Londoner als erster Klub alle drei großen Europapokale gewinnen. RTL Nitro zeigt die Partie im Free-TV ab 21:00 Uhr

Übertragung im Free-TV: So siehst du das Spiel live

Gute Nachrichten für Fußballfans in Deutschland: Das Finale zwischen Betis und Chelsea wird live im Free-TV übertragen – RTL Nitro zeigt die Partie ab 21:00 Uhr. Wer das Spiel im Stream verfolgen will, braucht ein Abo bei RTL+, denn der Livestream ist kostenpflichtig.

Das Spiel findet im Stadion Miejski in Breslau statt – ein neutraler Ort, der für beide Teams Neuland ist. Spannung ist vorprogrammiert, auch wenn die Quoten einen klaren Favoriten sehen: Für einen Chelsea-Sieg liegt die Quote bei 1,80, für ein Betis-Wunder bei 4,80.

Chelsea auf Rekordjagd: Der Favorit mit dem Triple im Visier

Die Ausgangslage ist klar: Chelsea geht als klarer Favorit ins Endspiel. Das Team von Enzo Maresca präsentierte sich zuletzt in starker Form und gewann vier der letzten fünf Partien. Auch in der Conference League war der Weg ins Finale überzeugend, unter anderem mit einem klaren 3:0 gegen Legia Warschau. Bemerkenswert ist dabei vor allem die defensive Stabilität: Nur drei Gegentore kassierten die Blues in den letzten fünf Spielen.

Nach dem Einzug in die Champions League über die Premier League ist der Druck auf Chelsea gering – und genau das könnte ihre größte Stärke sein. Mit Spielern wie Cole Palmer, Conor Gallagher oder Nicolas Jackson verfügen die Londoner über Qualität und Tiefe, um den Titel souverän zu holen.

Betis im Formtief – aber nicht chancenlos

Real Betis bringt eine durchwachsene Formkurve mit ins Finale. Zwar verlor das Team nur eines der letzten fünf Spiele, ein Sieg blieb aber ebenso aus. Gegen Valencia, Rayo Vallecano, Osasuna und Florenz reichte es jeweils nur zu Unentschieden. Offensiv zeigt sich Betis immerhin konstant – in jedem der letzten fünf Spiele wurde getroffen. Doch defensiv offenbart das Team von Manuel Pellegrini Schwächen, die gegen Chelsea teuer werden könnten.

Dennoch: Im Pokalfinale gelten eigene Gesetze. Betis wird defensiv kompakt stehen und auf Konter setzen. Spieler wie Ayoze Pérez und Isco könnten dabei entscheidend sein, wenn es darum geht, Chelsea aus dem Konzept zu bringen.

Ein Finale ohne Geschichte – aber mit großer Bedeutung

Weil es bislang keine direkten Duelle zwischen Betis und Chelsea gab, fehlt der klassische historische Rahmen. Doch genau das macht das Spiel so spannend: Zwei Mannschaften, die sich zum ersten Mal gegenüberstehen – mit völlig verschiedenen Voraussetzungen, aber einem gemeinsamen Ziel. Während Betis den ersten großen europäischen Titel überhaupt anstrebt, will Chelsea Fußballgeschichte schreiben.