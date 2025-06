Fußball heute ARD live: 2:0 – Final Four Halbfinale – Spanien gegen Frankreich (ARD live)

Das zweite Nations-League-Halbfinale Spanien gegen Frankreich – heute am 5. Juni 2025 um 21:00 Uhr – ist ein echter Knaller. Gesucht wird der Finalgegner von Portugal nach dem 2:1 Sieg gegen Gastgeber Deutschland. Beim Duell der spanischen und französischen Nationalmannschaft treffen die beiden letzten Nations-League-Sieger aufeinander. In dem Top-Spiel stehen Superstars wie Lamine Yamal, Dani Olmo, Ousmane Dembele und Kylian Mbappe auf dem Spielfeld. Die Live-TV-Übertragung des Fußball-Länderspiels Spanien gegen Frankreich auf ARD startet um 20:15 Uhr. Spielort ist die MHP-Arena in Stuttgart.

Update 21:22 Uhr – 1:0 für Spanien durch Williams nach einem Abstauber im Sechzehner.

Update 21:24 Uhr – Und gleich zwei Minuten später das 2:0 durch Merino.

Update 21:45 Uhr – Spanien führt, Frankreich begann besser. Halbzeit!

Spanien gegen Frankreich ist das Duell des Zweiten und des Dritten der FIFA-Weltrangliste. Zudem waren die Spanier zuletzt sehr erfolgreich unterwegs mit dem Nations-League-Titel 2023 und der Europameisterschaft 2024. Frankreich feierte zuletzt die Weltmeisterschaft 2018 und die Nations-League 2021. Außerdem haben die Spanier aktuell einen Lauf von 18 Spielen ohne Niederlage, während die Franzosen 3 der letzten 9 Spiele verloren haben. Darunter der spanische 2:1-Sieg im EM-2024-Halbfinale gegen das französische Team.

UEFA Nations League 2024/2025 - Final Four Halbfinale | MHPArena | - 21:00 Spanien S S S U U - : - Frankreich S U S N S 23 Unai Simón 24 Marc Cucurella 12 D. Huijsen 3 Robin Le Normand 2 Pedro Porro 20 Pedri 18 Martín Zubimendi 6 Mikel Merino 11 Nico Williams 21 Mikel Oyarzabal 19 Lamine Yamal 16 Mike Maignan 22 Theo Hernández 5 C. Lenglet 15 Ibrahima Konaté 19 P. Kalulu 14 Adrien Rabiot 13 M. Koné 24 Désiré Doué 11 Michael Olise 7 Ousmane Dembélé 10 Kylian Mbappé

Wo läuft Spanien gegen Frankreich live im TV?

Das Nations-League-Halbfinale Spanien gegen Frankreich kommt ab 20:15 Uhr auf ARD und ab 20:25 Uhr ab DAZN. Anpfiff der Partie ist um 21:00 Uhr. Die Kommentatoren der Begegnung sind Philipp Sohmer (ARD) und Jan Platte (DAZN). Moderiert werden die Sendungen von Esther Sedlaczek (ARD) und Freddy Harder (DAZN). Weiterhin sind die Experten-Brüder Bastian Schweinsteiger beim öffentlich-rechtlichen Ersten und Tobi Schweinsteiger beim Streamingsender DAZN am Start.

Wie spielt Spanien heute gegen Frankreich?

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft spielt wie bei der EM 2024 im 4-3-3 oder 4-2-3-1. Der spanische Coach de La Fuente muss weiterhin auf die Dienste von Weltfußballer 2024 Rodri verzichten. In der Innenverteidigung gilt Le Normand als Favorit des Coaches, allerdings haben Cubarsi und Huijsen starke Saisons absolviert. Das Barca-Mittelfeld mit Gavi und Pedri hat im Nationalteam etwas veränderte Aufgaben. Der größte Star des Teams ist Lamine Yamal. Außerdem wird Cucurella in der Startelf stehen, der an den Ort des Handspiels im EM-2024-Halbfinale zurückkehrt. Möglicherweise wird er vom Stuttgarter Publikum heute dafür ausgepfiffen.

Mögliche Spanien Aufstellung

Simon – Porro, Cubarsi, Le Normand, Cucurella – Zubimendi, Gavi, Pedri – Yamal, Williams, Morata

Wie spielt Frankreich heute gegen Spanien?

Die französische Fußball-Nationalmannschaft hat 5 Spieler vom aktuellen Champions-League-Sieger Paris im Kader – Doue, Dembele, Hernandez, Barcola und Zaire-Emery. Thuram und Pavard waren für Inter im Einsatz. Der Ex-Dortmunder Dembele könnte wichtig werden, denn gilt als Favorit auf den Weltfußballer 2025. Möglicherweise bringt Coach Deschamps ihn als Joker, wenn der formstarke Bayern-Angreifer Olise den Vorzug erhält. Weiterhin werden Kolo Muani und Mbappe im Angriff starten. Außerdem bereitet die Abwehr ein paar Sorgen, denn Upamecano, Saliba und Kounde fehlen verletzt.

Mögliche Frankreich Aufstellung

Maignan – Gusto, Konate, Lenglet, Digne – Tchouameni, Kone, Rabiot – Olise, Kolo Muani, Mbappe

Wer gewinnt heute Spanien gegen Frankreich?

Spanien gilt als leichter Favorit auf einen Halbfinalsieg gegen Frankreich und den Finaleinzug. Bereits bei der EM 2024 konnten sich die Spanier gegen die Franzosen durchsetzen. Außerdem hat La Roja einen starken Lauf und ist seit März 2024 ungeschlagen. Allerdings haben beide Teams sehr starke Offensivreihen, sodass der Spielausgang relativ offen ist. Beiden Schwergewichten ist heute ein Sieg zuzutrauen.