Fußball heute live Ergebnis 1:1 – FIFA-Interkontinental-Pokal: PSG gegen Flamengo im Finale 2025

Im Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals treffen heute die Champions von Europa und Südamerika aufeinander: Paris Saint-Germain (PSG) und CR Flamengo. Während PSG nach einem Titel auf der Weltbühne strebt, möchte Flamengo seinen beeindruckenden Titel-Lauf mit einem weiteren Erfolg krönen. Das Duell verspricht spannende Fußballaction im Ahmad-bin-Ali-Stadion in Katar.

PSG trifft auf Flamengo im Interkontinental-Pokal

Das große Finale des FIFA Interkontinental-Pokals™ steht bevor. Paris Saint-Germain und CR Flamengo begegnen sich in einem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen. PSG reist mit viel Selbstvertrauen an, nachdem man im Sommer im Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ unterlag. Flamengo hingegen befindet sich auf einer historischen Erfolgswelle und hat in nur 14 Tagen vier wichtige Titel gewonnen, darunter den FIFA Challenger Cup gegen Pyramids FC.

Spielinformationen und Formkurven

Das Aufeinandertreffen zwischen Paris Saint-Germain und CR Flamengo wird um 18 Uhr MEZ angepfiffen. Die Formkurve von PSG zeigt in den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Flamengo hingegen hat vier Siege und ein Unentschieden in derselben Zeit erzielt und bleibt ungeschlagen.

Die Offensive von PSG ist brandgefährlich, mit 19 Toren in den letzten sieben Spielen. Im Gegensatz dazu hat Flamengo in dieser Zeit lediglich fünf Gegentreffer kassiert. Die Brasilianer streben ihren zweiten Triumph in diesem Turnier an, 44 Jahre nach ihrem ersten Sieg gegen Liverpool.

Personelle Situation und Taktik

Paris Saint-Germain kann auf Ousmane Dembélé und Marquinhos zurückgreifen, während Senny Mayulu nach seiner Krankheit ebenfalls wieder im Kader steht. Allerdings fällt Achraf Hakimi weiterhin verletzt aus. Torwart Lucas Chevalier könnte nach seiner Knöchelverletzung wieder im Tor stehen.

Auf Seiten von Flamengo hat Trainer Filipe Luís drei Änderungen im Vergleich zur siegreichen Partie gegen Cruz Azul vorgenommen. Weitere Anpassungen sind möglich. Der langzeitverletzte Mittelfeldspieler Allan wird jedoch weiterhin fehlen.

Spieler im Fokus

Ein Schlüsselspieler für PSG ist Vitinha, dessen herausragende Leistungen in dieser Saison entscheidend für den Erfolg des Teams sind. Der 25-Jährige war maßgeblich am Erfolg bei der Klub-WM beteiligt und könnte auch im Finale eine entscheidende Rolle spielen.

Auf der anderen Seite wird Flamengos Veteran Jorginho versuchen, Vitinha aus dem Spiel zu nehmen. Der Italiener ist ein unermüdlicher Arbeiter im defensiven Mittelfeld und wird entscheidend dazu beitragen, den Raum für die Offensivkräfte von PSG zu beschränken.

Statistiken und historische Begegnungen