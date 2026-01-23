Fußball heute Aufstellungen: FC St. Pauli gegen den Hamburger SV: Das musst du zum Stadtderby wissen!

Das Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV verspricht am Freitagabend ein spannendes Duell in der Bundesliga. In der 19. Runde treffen die beiden Rivalen aufeinander, wobei die Vorzeichen sich in den letzten Jahren verändert haben. Während der HSV historisch gesehen die Oberhand hat, zeigt die aktuelle Form der Kiezkicker, dass sie keineswegs als Außenseiter gelten. Ein spannendes Match voller Emotionen und Fußballgeschichte erwartet die Zuschauer im Millerntor.

Historische Rivalität im Hamburger Stadtderby

Am 19. Spieltag der Bundesliga steht das 18. Hamburger Stadtderby auf dem Plan. Lediglich das Duell zwischen dem FC Bayern und 1860 München fand häufiger in der höchsten deutschen Spielklasse statt. Bisher haben die beiden Teams in 17 Aufeinandertreffen gegeneinander gespielt, wobei der Hamburger SV mit acht Siegen die Bilanz klar anführt. Der FC St. Pauli konnte nur drei dieser Duelle für sich entscheiden, darunter den ersten Sieg im September 1977 und den letzten in der Hinrunde der aktuellen Saison, beide mit 2:0.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 19 | Millerntor-Stadion | - 20:30 FC St. Pauli U S U N N - : - Hamburger SV S N U N U Tage Stunden Minuten Sekunden

Aufstellungen FC St. Pauli – Hamburger SV

STP: Vasilj – Dźwigała , Wahl, Mets – Pyrka, Sands, Smith, Oppie – Fujita, Pereira Lage – Kaars

Sie fehlen: Hountondji (Haarriss am Sprunggelenk), Metcalfe (Knieprobleme)

HSV: Heuer Fernandes – Capaldo, Vušković, Torunarigha – Jatta, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim – Vieira, Dompé – Downs

Sie fehlen: Poulsen (Sprunggelenksverletzung)

Aktuelle Form und Favoritenrolle

HSV-Coach Merlin Polzin äußerte sich vor dem Derby optimistisch: „Wir haben uns in dieser Woche sehr gut darauf vorbereitet, was uns am Freitagabend erwartet.“ Der FC St. Pauli hat sich in den letzten Monaten stark verbessert und nur drei der letzten zwölf Pflichtspiele gegen die Rothosen verloren. Aufsteiger HSV hat zwar fünf Punkte mehr auf dem Konto, doch die Kiezkicker treten mit viel Selbstvertrauen an und wollen die gute Form bestätigen.

Das Millerntor als Schauplatz des Duells

Das bevorstehende Aufeinandertreffen ist erst das zweite Bundesliga-Derby am Millerntor. Zwischen 1977 und 2002 mussten die Kiezkicker aus Platz- und Sicherheitsgründen im Volksparkstadion spielen. Das erste und einzige Duell am Millerntor fand 2010 statt, als der HSV mit einem Staraufgebot anreiste, dennoch endete die Partie nur 1:1. Polzin hofft auf einen „richtig coolen Freitagabend“ und ist überzeugt, dass sein Team voller Energie und Überzeugung ins Spiel geht.

Emotionales Aufeinandertreffen erwartet

Die Historie und die aktuelle Tabellensituation sorgen für ein spannendes Derby, das sowohl für die Spieler als auch für die Fans von großer Bedeutung ist. Die Kiezkicker möchten die Heimstärke ausspielen und den HSV erneut besiegen, während die Rothosen alles daran setzen, ihre Position in der Liga zu festigen. Mit Emotionen und Intensität wird das Stadtderby sicherlich ein Highlight des Bundesliga-Wochenendes.

Quelle: bundesliga.de