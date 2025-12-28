Fußball heute FC Liverpool: Slot lobt Wirtz: „Viel mehr gezeigt als das Tor“

Florian Wirtz feiert sein Premierentor für den FC Liverpool und erhält großes Lob von Teammanager Arne Slot. Der deutsche Nationalspieler zeigt sich auf dem Platz zunehmend stärker und wirkt fit. Mit seinem Treffer beim 2:1-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers in der 42. Minute hebt Wirtz die Erwartungen an seine zukünftige Leistung. Kapitän Virgil van Dijk unterstützt die Aussagen Slots und sieht noch Potenzial zur Weiterentwicklung.

Wirtz trifft nach starkem Spiel

Nach 23 Einsätzen für den FC Liverpool war es endlich soweit: Florian Wirtz erzielte sein erstes Tor und brachte sein Team im Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers in der 42. Minute in Führung. Teammanager Arne Slot zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung des Offensivspielers und betont, dass der Treffer keine Überraschung war. „Er wird immer fitter und kam seinem ersten Tor immer näher“, sagte Slot.

Slot lobt Wirtz’ Gesamtleistung

Der Übungsleiter hebt hervor, dass Wirtz in dieser Saison bereits eine zentrale Rolle im Team spielt. „Er hat viel mehr gezeigt als nur das Tor. Er war in vielen Bereichen des Spiels besonders“, so Slot. Dies zeigt, dass Wirtz nicht nur als Torschütze, sondern auch als Spielgestalter wertvoll ist. Gleichzeitig betont der Coach die Wichtigkeit von Ergebnissen im Fußball, bei denen Tore und Vorlagen oft im Vordergrund stehen.

Van Dijk sieht Verbesserungsbedarf

Kapitän Virgil van Dijk ergänzt, dass Wirtz an seinen Fähigkeiten keine Zweifel aufkommen lassen sollte. Dennoch erkennt der Abwehrchef Verbesserungsmöglichkeiten: „Er wirkte nach etwa 60 Minuten erschöpft. Daran müssen wir arbeiten, damit er an jedem Spieltag für 90 Minuten topfit ist.“ Diese Einschätzung unterstreicht die hohen Anforderungen, die an einen Spieler im Topfussball gestellt werden.

Wirtz über seine Leistung

Florian Wirtz selbst beschreibt sein erstes Tor als ein „tollens Gefühl auf dem Platz“ und zeigt sich glücklich über seinen Treffer. „Ich war zuversichtlich, dass ich eines Tages ein Tor erzielen würde“, äußert sich der 20-jährige Spieler. Er betont, dass er trotz der Wartezeit an seine Fähigkeiten glaubt und bestrebt ist, weiterhin Tore zu schießen und Vorlagen zu geben. „Ich weiß einfach, dass es kommen wird“, fügt er hinzu.