Fußball heute live Spielstand: 2:1 FC Bayern gegen PSG

Am Dienstagabend kommt es in Paris zum hochklassigen Duell zweier Schwergewichte des europäischen Fußballs. Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain – ein Spiel mit Signalwirkung, nicht nur sportlich. Für Kapitän Manuel Neuer ist es die perfekte Gelegenheit, Europas Topklubs zu zeigen: Mit den Bayern ist wieder zu rechnen. Die Münchner reisen mit einer makellosen Bilanz von 15 Pflichtspielsiegen an – aber der erste echte Härtetest wartet. Wer überträgt heute Bayern gegen Paris im TV?

Klassiker mit Vorgeschichte: Revanche für die Klub-WM?

Die Paarung Bayern gegen PSG ist längst mehr als nur ein weiteres Topspiel. Seit Jahren liefern sich beide Klubs in der Champions League packende Duelle – und die Statistik spricht klar für den deutschen Rekordmeister: Acht Siege, vier davon zuletzt ohne Gegentor. Doch es gibt offene Rechnungen. Bei der Klub-WM im Sommer flogen die Bayern nach einer schwachen Vorstellung mit 0:2 gegen Paris raus – inklusive Verletzungsdrama um Jamal Musiala. Der Revanche-Gedanke schwingt also mit, auch wenn Neuer betont: „Es ist kein Knockout-Spiel, aber es geht um Prestige.“

Kompanys Bayern: Zwischen Selbstvertrauen und Realität

Unter Vincent Kompany haben die Bayern sportlich bislang alles richtig gemacht. Inklusive Champions-League-Sieg gegen Klub-Weltmeister Chelsea ist die Bilanz makellos. Der neue Coach rotiert gezielt, bringt seine Stars in Form – gegen Paris stehen Harry Kane, Michael Olise, Luís Diaz und Dayot Upamecano wieder in der Startelf. Doch PSG ist mehr als nur ein Gegner auf Augenhöhe. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen spricht von einem „dicken Brocken“, Sportvorstand Max Eberl warnt vor Übermut: „Man gewinnt keine Titel im November.“

PSG im Heimspiel unter Druck – Bayern mit Selbstbewusstsein

Trotz der Ausfälle bei PSG – Endspielheld Doué verletzt, Abwehrchef Zabarnyi gesperrt – bleibt das Starensemble um Weltfußballer Ousmane Dembélé brandgefährlich. Zwar könnte Dembélé nur von der Bank kommen, doch die Offensivkraft der Pariser ist bekannt. Die Bayern sind gewarnt, zumal PSG kürzlich mit 7:2 über Leverkusen hinwegfegte. Dennoch: Seit Mbappés letztem Treffer gegen die Bayern im April 2021 sind die Franzosen in 382 Minuten torlos gegen den FCB. Nationalspieler Serge Gnabry erwartet ein „Treffen auf Augenhöhe“, Kimmich betont: „Wir spielen, um zu gewinnen.“