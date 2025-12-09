+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute live Ergebnis 3:1 FC Bayern vs. Sporting Lissabon live im TV und Stream (Update 20 Uhr)

von

Am Dienstagabend steht für den FC Bayern das letzte Gruppenspiel der Champions League an. Gegner ist der portugiesische Meister Sporting Lissabon. Anstoß in der Allianz Arena ist um 18:45 Uhr. Für Fans, die wissen wollen, wo Fußball heute live übertragen wird, ist die Partie ein Pflichttermin. Wir haben alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel. Hier gibt es die Aufstellung der Bayern heute.

Update 20 Uhr – Fußball heute Ergebnis + Tabelle : FC Bayern dreht Rückstand – Teenie Karl trifft bei CL-Gala gegen Sporting

➡️ Zum Liveticker ⚽ FC Bayern gegen Lissabon

Fußball-Legende Beckenbauer: FC Bayern plant Ehrenmal & Straßennamen

Wann und wo läuft das Spiel heute live im TV?

Fußball heute live zu sehen: Die Partie FC Bayern gegen Sporting Lissabon wird am Dienstag, den 9. Dezember, live bei DAZN übertragen. Der Sender beginnt seine Übertragung um 18:00 Uhr mit Vorberichten, das Spiel startet um 18:45 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Laura Wontorra, an ihrer Seite sind Experte Sami Khedira und Kommentator Freddy Harder. Field-Reporter ist Max Siebald.

Zusätzlich bietet der FC Bayern einen Liveticker ab 17:45 Uhr sowie ein kostenloses Webradio auf Deutsch und Englisch an. Damit verpassen auch Fans ohne Bewegtbild keine Szene.

Champions League 2025-2026 - League Phase | Spieltag 6
| Allianz Arena | 9.12.2025-18:45
FC Bayern München
S N S S S
3 : 1
2.08
xG
0.28
Endergebnis
Sporting CP Lissabon
S N S U S
Serge Gnabry
65'
Lennart Karl
69'
Jonathan Tah
77'
Joshua Kimmich
54'
| Schiedsrichter: N. Walsh | Halbzeit: 0-0
1
Manuel Neuer
44
J. Stanišić
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
27
Konrad Laimer
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
7
Serge Gnabry
42
Lennart Karl
17
Michael Olise
9
Harry Kane
1
Rui Silva
20
M. Araujo
2
Matheus Reis
26
O. Diomande
72
Eduardo Quaresma
22
Iván Fresneda
27
Alisson Santos
52
João Simões
42
M. Hjulmand
10
Geny Catamo
97
L. Suárez
field field
Tore
54'
Eigentor
Joshua Kimmich (Assist: João Simões)
Tor
Serge Gnabry (Assist: Michael Olise)
65'
Tor
Lennart Karl (Assist: Konrad Laimer)
69'
Tor
Jonathan Tah (Assist: Serge Gnabry)
77'

Offizielle Aufstellung des FC Bayern gegen Sporting (Update 17:45 Uhr)

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Kane, Olise, Laimer, Karl, Stanišić, Pavlović

FC Bayern Aufstellung heute mit Neuer, Gnabry & einem Teenager (Update 17:35 Uhr)
FC Bayern Aufstellung heute mit Neuer, Gnabry & einem Teenager (Update 17:35 Uhr)

Bayern mit Heimserie auf dem Weg ins Achtelfinale

Der FC Bayern will im letzten Gruppenspiel mit einem Heimsieg den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League fix machen. Nach der ersten Niederlage der laufenden Saison beim FC Arsenal (1:3) sollen gegen Sporting wieder Punkte her. Die Chancen stehen gut: Seit über zehn Jahren sind die Münchner in der Gruppenphase zu Hause ungeschlagen – 36 Spiele, 34 Siege.

Rückblick: Bayern dominiert Sporting

Historisch ist das Duell klar verteilt. Bayern hat in vier Spielen gegen Sporting dreimal gewonnen, einmal gab es ein Remis. Besonders deutlich wurde es 2009, als der FCB mit einem 12:1-Gesamterfolg in die nächste Runde einzog – Rekord in der K.-o.-Runden-Geschichte der Champions League.

Auch gegen portugiesische Teams insgesamt ist die Münchner Bilanz stark: 13 Heimspiele, elf Siege, zwei Unentschieden. Sporting hingegen gewann nur eines der letzten 17 Europapokal-Auswärtsspiele in Deutschland.

Karl jagt Rekord, Kane will zurück in die Spur

Während Harry Kane in den letzten beiden CL-Partien torlos blieb, könnte Youngster Lennart Karl Geschichte schreiben. Der 17-Jährige traf in seinen ersten beiden Startelfeinsätzen in der Königsklasse jeweils einmal. Gelingt ihm auch gegen Sporting ein Treffer, wäre er der erste Spieler unter 18, der in drei aufeinanderfolgenden CL-Spielen trifft.

