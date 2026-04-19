Fußball heute – FC Bayern kürt sich erneut zum Meister – Nr. 35

Der FC Bayern hat am Sonntag den ersten Titel-Matchball souverän genutzt und sich vorzeitig die 35. deutsche Meisterschaft gesichert. Mit dem 4:2 (3:1) im Südschlager gegen den VfB Stuttgart ist der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund vier Spieltage vor Schluss auf nicht mehr einholbare 15 Punkte angewachsen.

Bundesliga FC Bayern München 4.13 xG 1.14 4 2 VfB Stuttgart

Meisterstück nach frühem Rückstand

Vor 75.000 Fans in der Allianz Arena durfte der Rekordmeister anschließend feiern, und das völlig verdient: Seit dem ersten Spieltag nach dem 6:0 gegen RB Leipzig hatte der FCB die Tabellenführung nicht mehr abgegeben. Die Münchner dominierten die Liga über weite Strecken mit ihrer Rekord-Offensive und holen bereits die 13. Meisterschaft in den vergangenen 14 Spielzeiten.

Vincent Kompany veränderte seine Startelf im Vergleich zum berauschenden Champions-League-Halbfinaleinzug gegen Real Madrid auf acht Positionen. Unter anderem begann Jonas Urbig für Kapitän Manuel Neuer im Tor, während Jamal Musiala den verletzten Serge Gnabry ersetzte, der den Bayern nach aktuellem Stand wohl für den Rest der Saison fehlen wird.

Tabelle der Bundesliga Top 5

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Bayern München U S S S S > 30 25 4 1 109 29 80 79 2 Borussia Dortmund S S S N N > 30 19 7 4 61 31 30 64 3 ▲ RB Leipzig N S S S S > 30 18 5 7 59 37 22 59 4 ▼ VfB Stuttgart S S N S N > 30 17 5 8 62 42 20 56 5 ▲ TSG 1899 Hoffenheim U N N U S > 30 16 6 8 59 44 15 54 Champions League

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Stuttgart stört nur kurz

Der Favorit kam zunächst nicht mit voller Wucht aus der Kabine, sondern ließ es in der Sonne Münchens vergleichsweise ruhig angehen. Der VfB Stuttgart, der auf den gelbgesperrten Deniz Undav verzichten musste, setzte auf Konter und erwischte die Bayern sogar kurz: Nach einem starken Steckpass von Bilal El Khannouss brachte Chris Führich die Gäste in Führung (21.).

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Der Treffer weckte die Münchner allerdings sofort. Raphael Guerreiro glich nach starker Vorarbeit von Musiala aus (32.), nur eine Minute später drehte Nicolas Jackson die Partie, nachdem VfB-Verteidiger Finn Jeltsch einen schweren Fehlpass gespielt hatte (33.). Kaum 90 Sekunden nach dem Rückstand war die Begegnung komplett gekippt.

Kantersignal des Rekordmeisters

Danach hallte erstmals „Deutscher Meister wird nur der FCB!“ durch die Arena, und Alphonso Davies legte mit seinem ersten Saisontor nach (37.). Zur Pause zog Kompany die nächste Konsequenz und brachte Michael Olise sowie Harry Kane. Der Engländer machte mit seinem 32. Saisontreffer kurz nach Wiederbeginn alles klar (52.).

Stuttgart ergab sich danach weitgehend seinem Schicksal, während die Bayern weitere Chancen ungenutzt ließen. Für die Gäste traf noch Chema Andres in der 88. Minute zum 2:4, doch am Titelgewinn des FCB änderte das nichts mehr.

Bayern mit großem Programm

Der erneute Meistertitel ist für die Münchner offenbar nur ein Schritt in einer möglichen Titelserie. In der Champions League wartet am 28. April und 6. Mai das Gigantenduell mit Paris Saint-Germain, schon am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) soll im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen der erste Finaleinzug in Berlin seit 2020 folgen.

Der VfB Stuttgart, der als Titelverteidiger nach München gereist war, empfängt am Tag danach den SC Freiburg.

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