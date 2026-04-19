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Fußball heute – FC Bayern kürt sich erneut zum Meister – Nr. 35

LIVEvon

Der FC Bayern hat am Sonntag den ersten Titel-Matchball souverän genutzt und sich vorzeitig die 35. deutsche Meisterschaft gesichert. Mit dem 4:2 (3:1) im Südschlager gegen den VfB Stuttgart ist der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund vier Spieltage vor Schluss auf nicht mehr einholbare 15 Punkte angewachsen.

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Bundesliga
19.4.2026
- 17:30
FC Bayern München
4.13
xG
1.14
4 2
VfB Stuttgart
Allianz Arena
Harry Kane bejubelt den Sieg des FC Bayern München gegen Real Madrid CF im Viertelfinale der UEFA Champions League am 15. April 2026 in der Fußball Arena München. (Adam Pretty / Getty Images)
Harry Kane bejubelt den Sieg des FC Bayern München gegen Real Madrid CF im Viertelfinale der UEFA Champions League am 15. April 2026 in der Fußball Arena München. (Adam Pretty / Getty Images)

Meisterstück nach frühem Rückstand

Vor 75.000 Fans in der Allianz Arena durfte der Rekordmeister anschließend feiern, und das völlig verdient: Seit dem ersten Spieltag nach dem 6:0 gegen RB Leipzig hatte der FCB die Tabellenführung nicht mehr abgegeben. Die Münchner dominierten die Liga über weite Strecken mit ihrer Rekord-Offensive und holen bereits die 13. Meisterschaft in den vergangenen 14 Spielzeiten.

Vincent Kompany veränderte seine Startelf im Vergleich zum berauschenden Champions-League-Halbfinaleinzug gegen Real Madrid auf acht Positionen. Unter anderem begann Jonas Urbig für Kapitän Manuel Neuer im Tor, während Jamal Musiala den verletzten Serge Gnabry ersetzte, der den Bayern nach aktuellem Stand wohl für den Rest der Saison fehlen wird.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 30
| Allianz Arena | 19.4.2026-17:30
FC Bayern München
S S S S S
4 : 2
4.13
xG
1.14
Endergebnis
VfB Stuttgart
S N S N S
Raphaël Guerreiro
31'
Nicolas Jackson
33'
A. Davies
37'
Harry Kane
52'
Chris Führich
21'
Chema Andrés
89'
| Schiedsrichter: S. Storks | Halbzeit: 3-1
Tore
21'
Tor
Chris Führich (Assist: B. El Khannouss)
Tor
Raphaël Guerreiro (Assist: Jamal Musiala)
31'
Tor
Nicolas Jackson (Assist: Luis Díaz)
33'
Tor
A. Davies (Assist: Luis Díaz)
37'
Tor
Harry Kane
52'
89'
Tor
Chema Andrés (Assist: A. Karazor)
40
J. Urbig
19
A. Davies
21
H. Ito
3
Min-jae Kim
44
J. Stanišić
8
Leon Goretzka
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
22
Raphaël Guerreiro
11
Nicolas Jackson
33
Alexander Nübel
3
R. Hendriks
24
J. Chabot
29
Finn Jeltsch
4
J. Vagnoman
6
Angelo Stiller
16
A. Karazor
18
Jamie Leweling
10
Chris Führich
11
B. El Khannouss
8
Tiago Tomás
field field

Tabelle der Bundesliga Top 5

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Bayern München
FC Bayern München
U S S S S
>
30
25
4
1
109
29
80
79
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
S S S N N
>
30
19
7
4
61
31
30
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
N S S S S
>
30
18
5
7
59
37
22
59
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
S S N S N
>
30
17
5
8
62
42
20
56
5
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
U N N U S
>
30
16
6
8
59
44
15
54
Champions League
Europa League
Relegationsplatz
Abstieg in die 2.Liga
Europa-Conference-League-Play-offs
Bundesliga heute Tabelle: Wie wird der FC Bayern am nächsten Spieltag Deutscher Meister?
Bundesliga heute Tabelle: Wie wird der FC Bayern am nächsten Spieltag Deutscher Meister?

Stuttgart stört nur kurz

Der Favorit kam zunächst nicht mit voller Wucht aus der Kabine, sondern ließ es in der Sonne Münchens vergleichsweise ruhig angehen. Der VfB Stuttgart, der auf den gelbgesperrten Deniz Undav verzichten musste, setzte auf Konter und erwischte die Bayern sogar kurz: Nach einem starken Steckpass von Bilal El Khannouss brachte Chris Führich die Gäste in Führung (21.).

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Der Treffer weckte die Münchner allerdings sofort. Raphael Guerreiro glich nach starker Vorarbeit von Musiala aus (32.), nur eine Minute später drehte Nicolas Jackson die Partie, nachdem VfB-Verteidiger Finn Jeltsch einen schweren Fehlpass gespielt hatte (33.). Kaum 90 Sekunden nach dem Rückstand war die Begegnung komplett gekippt.

Kantersignal des Rekordmeisters

Danach hallte erstmals „Deutscher Meister wird nur der FCB!“ durch die Arena, und Alphonso Davies legte mit seinem ersten Saisontor nach (37.). Zur Pause zog Kompany die nächste Konsequenz und brachte Michael Olise sowie Harry Kane. Der Engländer machte mit seinem 32. Saisontreffer kurz nach Wiederbeginn alles klar (52.).

Stuttgart ergab sich danach weitgehend seinem Schicksal, während die Bayern weitere Chancen ungenutzt ließen. Für die Gäste traf noch Chema Andres in der 88. Minute zum 2:4, doch am Titelgewinn des FCB änderte das nichts mehr.

Bayern mit großem Programm

Der erneute Meistertitel ist für die Münchner offenbar nur ein Schritt in einer möglichen Titelserie. In der Champions League wartet am 28. April und 6. Mai das Gigantenduell mit Paris Saint-Germain, schon am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) soll im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen der erste Finaleinzug in Berlin seit 2020 folgen.

Der VfB Stuttgart, der als Titelverteidiger nach München gereist war, empfängt am Tag danach den SC Freiburg.

Liveticker heute

19:37 Uhr

Deutscher Meister

Der FC Bayern ist Deutscher Meister 2025/2026 – insgesamt der 35.Titel!

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