Fußball heute live 0:1 FC Bayern gegen PSG Paris im Elfmeterschießen? Schon geübt!

Vincent Kompany legt sich für ein mögliches Elfmeterschießen im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain erst kurzfristig auf seine Schützen und die Reihenfolge fest. Der Bayern-Coach macht dabei klar, dass nur Spieler antreten sollen, die sich dabei wirklich wohlfühlen. Gleichzeitig verweist er darauf, dass das Thema bei den Münchnern längst intensiv trainiert wird.

Champions League FC Bayern München - - Paris Saint Germain (PSG)

Schützenfrage bleibt bis zuletzt offen

Vor dem Gigantenduell am Mittwoch um 21.00 Uhr in der Allianz Arena gegen PSG erklärte Kompany, dass die Auswahl der Schützen und das Ranking erst unmittelbar vor einer möglichen Entscheidung vom Punkt festgelegt werden. Das geschehe zwar im Austausch mit den Profis, aber nicht gegen ihren Willen: „Wir entscheiden dann, wer die Elfmeter schießt und wie das Ranking ist. Aber das passiert natürlich immer auch im Austausch mit den Spielern. Wir werden keinen Spieler als Nummer eins schießen lassen, der das nicht will und sich nicht bequem fühlt“, sagte Kompany.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale | | Allianz Arena | - 21:00 FC Bayern München S S S N U - : - Paris Saint Germain (PSG) N S S S U 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 2 Dayot Upamecano 4 Jonathan Tah 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane 39 M. Safonov 25 Nuno Mendes 51 W. Pacho 5 Marquinhos 33 W. Zaïre-Emery 87 João Neves 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 7 Khvicha Kvaratskhelia 10 Ousmane Dembélé 14 Désiré Doué

Ein Elfmeterschießen würde es geben, falls der Rekordmeister das Hinspiel im Prinzenpark nach Verlängerung nur mit einem Tor Unterschied gewinnt. Dort hatten die Bayern mit 4:5 verloren.

Seit Monaten Teil der Vorbereitung

Das mögliche Duell vom Punkt ist aus Sicht des 40-Jährigen keine spontane Baustelle. Kompany betonte, dass die Münchner das Thema „schon seit Monaten“ besprechen, auch mit Blick auf den DFB-Pokal. In der zweiten Saisonphase sei das Elfmeterschießen deshalb bei jeder Trainingseinheit ein fester Bestandteil: „Elfmeterschießen sei deshalb in der zweiten Phase unserer Saison bei jedem Training dabei. Das ist schon geübt, genau wie wir unsere anderen Abläufe trainieren. Also spontan ist es nicht ganz“, sagte der Belgier. Ergänzend fügte er hinzu: „Und dann bleibt es Fußball.“

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Höchstes Niveau gegen einen Topgegner

Für das Ticket zum Finale in Budapest am 30. Mai brauche seine Mannschaft „das höchste Level“. Den Gegner lobte Kompany ausdrücklich und ordnete PSG als eine der stärksten Teams Europas der vergangenen zwei Jahre ein. Zudem hob er die Qualität im Kader der Pariser hervor, die ihn sehr beeindrucke. Deshalb gelte für seine Mannschaft jetzt nur noch eines: „Jetzt zählt es.“

Liveticker heute

22:20 Uhr Noch 30 Minuten Eine halbe Stunde haben die Bayern hier noch Zeit für eine mögliche Verlängerung.



22:00 Uhr Halbzeit Die Bayern haben nun noch eine Halbzeit Zeit für 2 Tore – zumindest für die Verlängerung! PSG hatte mehr vom Spiel, aber alleine Musiala hatte in den letzten 10 Minuten drei Topchancen.



21:37 Uhr Schweres Spiel für die Bayern PSG hat hier mehr vom Spiel, Neuer rettet mehrmals, der Schiedsrichter spielt aber auch für die Franzosen.



21:16 Uhr 0:1 für Paris Schon wieder geht es hier los wie die Feuerwehr! 1:0 für Paris, Dembele eiskalt nach einem schnellen Konter!



20:36 Uhr Es wird spannend! Um 21 Uhr geht es hier los in der Allianz Arena! Generell ist die Allianz Arena in der Champions League ein Festung: Nur eines der vergangenen 29 Heimspiele in der Königsklasse ging verloren, die bislang sechs Partien in der laufenden Champions League-Saison in München gewann der FCB allesamt!



19:52 Uhr Aufstellung ist da! Offizielle Aufstellung Bayern

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović Paris SG Offizielle Aufstellung

Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha – João Neves, Fabián – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

19:43 Uhr Aufstellung Die Bayern Aufstellung gibt es gleich! Wir sind gespannt ob es in der Startelf Überraschungen geben wird. Trainer Kompany steht jedenfalls wieder an der Seitenlinie.



17:13 Uhr Auf Harry Kane ist verlass! FC Bayern Torjäger Harry Kane traf bereits 13-mal in dieser Königsklassen-Saison und ist nur noch zwei Tore vom Vereinsrekord in europäischen Wettbewerben entfernt.



15:13 Uhr besondere Atmosphäre in der Allianz Arena Auch Paris weiß um die besondere Atmosphäre in der Allianz Arena, Trainer Luis Enrique behauptete aber, das würde vor allem sein Team motivieren: „Wir müssen zudem gegen die Stimmung anspielen, das ist eine Extramotivation für uns! Wir wollen einen starken Gegner schlagen, das reizt uns, das absolut Größte aus uns herauszuholen.“

