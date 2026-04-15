Fußball heute FC Bayern Aufstellung – Wer steht heute Abend auf dem Platz gegen Real?

Der FC Bayern München empfängt heute in der magischen Europapokalnacht der Allianz Arena Real Madrid zum Viertelfinalrückspiel der UEFA Champions League. Nach dem Auswärtssieg im Bernabéu haben die Münchner eine gute Ausgangslage für den Sprung ins Halbfinale – doch gegen die Königlichen ist bis zur letzten Minute höchste Konzentration gefragt. Wer fehlt, wer wird spielen heute in der Bayern Aufstellung?

Kapitän Manuel Neuer machte auf der Pressekonferenz vor der Partie deutlich, wie eng das Duell bleibt: „Der Vorteil liegt darin, dass wir das Hinspiel gewonnen haben“, sagte er. „Es ist aber nur ein Tor, es kann in alle Richtungen gehen. Real Madrid ist eine schwere und harte Aufgabe. Aber wir haben einen kleinen Vorteil. Und wir haben den Vorteil, dass die Kulisse zuhause brennt an solchen Abenden wie morgen.“

Das Personal für Real Madrid gegen den FC Bayern

Beim FC Bayern gibt es personell nur wenige Fragezeichen. Der Rekordmeister kann nahezu aus dem Vollen schöpfen, auch Serge Gnabry, der in der Bundesliga bei St. Pauli fehlte, ist wieder zurück im Kader. „Alle, die morgen dabei sind, können 90 Minuten spielen“, erklärte Vincent Kompany. Nicht im Aufgebot stehen lediglich Lennart Karl wegen eines Muskelfaserrisses und Sven Ulreich, der nach seinem Bündelriss im Aufbautraining steckt. Ulreich konnte am Dienstag immerhin erstmals wieder mit Ball trainieren.

Real Madrid muss im Rückspiel hingegen auf Aurélien Tchouaméni verzichten, der gesperrt ist. Zudem reisten die verletzten Thibaut Courtois mit einer Oberschenkelverletzung und Rodrygo mit Knieproblemen nicht nach München.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Champions League FC Arsenal - - Sporting CP Lissabon Champions League FC Bayern München - - Real Madrid

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | Allianz Arena | - 21:00 FC Bayern München S S S S S - : - Real Madrid S S N N U Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane 13 Andriy Lunin 23 F. Mendy 22 Antonio Rüdiger 3 Éder Militão Trent Alexander-Arnold 15 Arda Güler 6 Eduardo Camavinga 5 J. Bellingham 8 Federico Valverde 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé

FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellung

Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Kane

Reservebank

Urbig, Davies, Guerreiro, H. Ito, M.-J. Kim, Bischof, Goretzka, Musiala, Jackson

Es fehlen

Bärtl (nicht berücksichtigt), Karl (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Kiala (nicht berücksichtigt), Klanac (nicht berücksichtigt), Manuba (nicht berücksichtigt), Mike (nicht berücksichtigt), Ofli (nicht berücksichtigt), Pavic (nicht berücksichtigt), Prescott (nicht berücksichtigt), Santos (Muskelverletzung), Ulreich (Muskelbündelriss in den Adduktoren)

Die Ausgangslage vor dem Rückspiel

Das 2:1 in Madrid hatte für den FC Bayern gleich doppelte Wirkung: Zum einen verschaffte sich das Team eine starke Position für das Weiterkommen, zum anderen endete damit die Serie von neun sieglosen Partien gegen Real Madrid in der Champions League, die sich aus zwei Unentschieden und sieben Niederlagen zusammensetzte. Nur einmal zuvor gewannen die Münchner beide Spiele eines K.-o.-Duells gegen die Spanier – im Halbfinale der Saison 2000/01, die später im Titelgewinn endete.

Vincent Kompany unterstrich vor dem Anpfiff den Respekt vor dem Gegner: „Sicherlich eine der großen Sachen ist, dass wir Real sehr respektieren. Das haben wir schon vor dem Bernabéu so gemacht, das machen wir immer noch. Wir bereiten uns auf die beste Version von Real vor, die hat man wohl gegen Manchester City gesehen. Die Ergebnisse gerade sind kein Abbild des Talentes, das sie in sich tragen. Es ist immer noch eine der besten Mannschaften Europas“, so der Chefcoach des FC Bayern.

Auch die Statistik spricht für die Münchner: Der Sieg im Hinspiel war bereits der 23. Auswärtserfolg in einem Hinspiel eines Europapokal-K.-o.-Duells. In 21 dieser Fälle zog Bayern anschließend in die nächste Runde ein; nur in der Saison 2010/11 gegen Inter Mailand reichte ein solcher Auswärtssieg nicht zum Weiterkommen. Rückenwind brachte zudem das 5:0 beim FC St. Pauli in der Liga. Trotzdem blieb Kompany bei aller Zuversicht vorsichtig: „Ich glaube, es war ein gutes Ergebnis. Das ist alles. Vielleicht hätten wir noch ein Tor mehr erzielen, aber auch kassieren können. Wir haben einen kleinen Vorteil, nicht mehr. Es wird ein Topspiel, ein schwieriges Spiel, es ist noch nicht entschieden. Ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis! Und alles, was wir verbessern können, werden wir versuchen, zu verbessern“, so Kompany.

Liveticker heute Bayern gegen Real Madrid