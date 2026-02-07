Fußball heute FC Bayern Aufstellung: Manuel Neuer gegen Hoffenheim dabei

Der FC Bayern kann im Bundesliga-Topspiel gegen die TSG Hoffenheim aller Voraussicht nach wieder auf Manuel Neuer zählen. Trainer Vincent Kompany kündigte an, dass der Kapitän „heute trainieren“ werde und der Rekordmeister damit mit vollem Kader antrete. Neuer hatte am Freitag wegen eines Magen-Darm-Infekts im Mannschaftstraining gefehlt, gilt aber offenbar rechtzeitig wieder als einsatzfähig. Das Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) rückt zugleich die anhaltende Debatte um die Torhüter-Position in der deutschen Nationalmannschaft in den Fokus.

Neuer voraussichtlich zurück im Kader

Vincent Kompany zeigte sich vor der Partie zuversichtlich: „Alle sind wieder da. Ich denke, Manu wird heute trainieren und dann haben wir den vollen Kader zur Verfügung.“ Neuer hatte am Freitag das Training des Rekordmeisters wegen eines Magen-Darm-Infekts verpasst, einen längerfristigen Ausfall gab der Übungsleiter damit nicht bekannt. Für die Bayern ist die Rückkehr des Kapitäns wichtig, nicht nur wegen seiner Präsenz im Tor, sondern auch wegen seiner Führung innerhalb des Mannschaftskaders.

Aufstellungen FC Bayern München – TSG Hoffenheim

FCB Aufstellung: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Díaz; Kane

TSG Aufstellung: Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Avdullahu, Prömel; Lemperle, Prass; Kramarić, Asllani.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 21 | Allianz Arena | - 17:30 FC Bayern München S S N S U - : - TSG 1899 Hoffenheim S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Torwart-Debatte um die Nationalmannschaft bleibt Thema

Die Partie gegen Hoffenheim könnte Neuer erneut in den Blick der DFB-Diskussion rücken: Im Tor der TSG steht mit Oliver Baumann ein Torhüter, der nach der erneuten Verletzung von Marc-André ter Stegen als erster Kandidat für die WM in den USA, Mexiko und Kanada gilt. Gleichzeitig gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Stimmen, die eine Rückkehr Neuers ins DFB-Team forderten. Kompany betonte hierzu: „Manu habe genügend Erfahrung, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Wenn Manu so Leistungen bringt wie für uns in dieser Saison, reicht das für mich, um zu sagen, dass wir eine ganz besondere Persönlichkeit und Torwart haben.“

Kompany fordert Ruhe nach Rückschlägen

Trotz zweier überraschender Rückschläge in der Liga zeigte sich der Chefcoach unaufgeregt. „Du musst einfach im Tunnel bleiben und ruhig Spiel für Spiel weitergehen, und irgendwann kommst du ans Ziel“, sagte Kompany und machte deutlich, dass er keine Sorgen um seine Mannschaft habe. Angesichts der Formstärke der TSG fügte er hinzu, sein Team sei bereit für die hohe Intensität des Spiels: „Wir haben gezeigt: Wenn eine Mannschaft diese Intensität bringen will, dann sind wir dabei. Wir haben Bock auf dieses Spiel.“

Ausblick auf das Duell

Das Aufeinandertreffen verspricht ein intensives Duell um Ballbesitz und Tempo zu werden, in dem individuelle Qualität auf taktische Disziplin trifft. Für Bayern steht neben dem unmittelbaren Spielverlauf auch die Frage im Raum, wie sich die Torwartdiskussion rund um die WM-Auswahl entwickelt — eine Situation, die sowohl die sportliche Aufstellung als auch die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen kann.