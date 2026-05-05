Fußball heute FC Bayern Aufstellung gegen PSG Paris – Wie wird FC Bayern spielen? Die Startelf

Der FC Bayern kann im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain fast aus dem Vollen schöpfen. Neben Tom Bischof stehen auch Lennart Karl und Raphaël Guerreiro wieder zur Verfügung, nur Serge Gnabry fällt aus. Vincent Kompany machte nach dem Abschlusstraining klar, wie wichtig diese Personallage vor dem Duell am Mittwoch um 21.00 Uhr bei DAZN ist.

Fast der komplette Kader steht bereit

Beim Training am Dienstagnachmittag an der Säbener Straße arbeiteten Karl, Bischof und Guerreiro wieder mit der Mannschaft. Der 18 Jahre alte Karl hatte wegen eines Muskelfaserrisses die vergangenen sieben Pflichtspiele verpasst, darunter auch das 4:5 in Paris. Bischof, 20, fehlte nach demselben Verletzungsbild fünf Partien und saß am vergangenen Samstag beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim bereits wieder auf der Bank. Guerreiro, 32, war zwei Begegnungen lang ausgefallen, ebenfalls wegen eines Muskelfaserrisses.

Kompany sagte nach der Einheit über Gnabry: „Leider ist Serge nicht dabei“, ergänzte aber zugleich: „aber alle andere sind fit und dabei. Das brauchst du in so einem Spiel – und das ist der Riesenunterschied zur letzten Saison. Da haben wir auch Pech gehabt, da hat uns die Nationalmannschaft vier Spieler gekostet.“ Für Gnabry ist die Saison wegen seiner Adduktorenverletzung vorzeitig beendet.

Über Karl hatte der Bayern-Coach schon rund um das Spiel gegen den Tabellenletzten gesagt, es gebe „eine Möglichkeit Richtung Paris. Lenny war noch nie verletzt, das ist jetzt seine erste Verletzung. Das heißt auch, dass er normalerweise ganz schnell und fit zurückkommen wird.“

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Die voraussichtlichen Aufstellungen in München

Voraussichtliche Aufstellung Bayern

Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Diaz – Kane

Paris SG voraussichtliche Aufstellung

Safonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha – Joao Neves, Fabian – D. Doué, Dembelé, Kvaratskhelia

Bei PSG fehlen neben Ersatztorwart Lucas Chevalier und dem jungen Linksaußen Quentin Ndjantou nur Rechtsverteidiger Achraf Hakimi, der sich im Hinspiel am Oberschenkel verletzt hatte.

Rückblick auf das Hinspiel

Im ersten Duell der beiden Teams standen bei Bayern Neuer, Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić und Pavlović auf dem Platz. Als Einwechselspieler kamen Ulreich, Urbig, Minaje, Goretzka, Jackson, Ito, Laimer, Ofli und Pavić zum Einsatz.