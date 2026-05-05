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Fußball heute FC Bayern Aufstellung gegen PSG Paris – Wie wird FC Bayern spielen? Die Startelf

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Der FC Bayern kann im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain fast aus dem Vollen schöpfen. Neben Tom Bischof stehen auch Lennart Karl und Raphaël Guerreiro wieder zur Verfügung, nur Serge Gnabry fällt aus. Vincent Kompany machte nach dem Abschlusstraining klar, wie wichtig diese Personallage vor dem Duell am Mittwoch um 21.00 Uhr bei DAZN ist.

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Fußball heute: FC Bayern Aufstellung gegen PSG Paris - Wer steht in der Startelf?
Fußball heute: FC Bayern Aufstellung gegen PSG Paris – Wer steht in der Startelf?

Fast der komplette Kader steht bereit

Beim Training am Dienstagnachmittag an der Säbener Straße arbeiteten Karl, Bischof und Guerreiro wieder mit der Mannschaft. Der 18 Jahre alte Karl hatte wegen eines Muskelfaserrisses die vergangenen sieben Pflichtspiele verpasst, darunter auch das 4:5 in Paris. Bischof, 20, fehlte nach demselben Verletzungsbild fünf Partien und saß am vergangenen Samstag beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim bereits wieder auf der Bank. Guerreiro, 32, war zwei Begegnungen lang ausgefallen, ebenfalls wegen eines Muskelfaserrisses.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale |
| Allianz Arena | 6.5.2026-21:00
FC Bayern München
S S S N U
- : -
Paris Saint Germain (PSG)
N S S S U
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Vorschau: Combo Doppelchance : Bayern München oder Unentschieden und +1.5 Tore

Kompany sagte nach der Einheit über Gnabry: „Leider ist Serge nicht dabei“, ergänzte aber zugleich: „aber alle andere sind fit und dabei. Das brauchst du in so einem Spiel – und das ist der Riesenunterschied zur letzten Saison. Da haben wir auch Pech gehabt, da hat uns die Nationalmannschaft vier Spieler gekostet.“ Für Gnabry ist die Saison wegen seiner Adduktorenverletzung vorzeitig beendet.

Über Karl hatte der Bayern-Coach schon rund um das Spiel gegen den Tabellenletzten gesagt, es gebe „eine Möglichkeit Richtung Paris. Lenny war noch nie verletzt, das ist jetzt seine erste Verletzung. Das heißt auch, dass er normalerweise ganz schnell und fit zurückkommen wird.“

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Die voraussichtlichen Aufstellungen in München

Voraussichtliche Aufstellung Bayern
Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Diaz – Kane

Paris SG voraussichtliche Aufstellung
Safonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha – Joao Neves, Fabian – D. Doué, Dembelé, Kvaratskhelia

Bei PSG fehlen neben Ersatztorwart Lucas Chevalier und dem jungen Linksaußen Quentin Ndjantou nur Rechtsverteidiger Achraf Hakimi, der sich im Hinspiel am Oberschenkel verletzt hatte.

Rückblick auf das Hinspiel

Im ersten Duell der beiden Teams standen bei Bayern Neuer, Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić und Pavlović auf dem Platz. Als Einwechselspieler kamen Ulreich, Urbig, Minaje, Goretzka, Jackson, Ito, Laimer, Ofli und Pavić zum Einsatz.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale |
| Parc des Princes | 28.4.2026-21:00
Paris Saint Germain (PSG)
S S N S S
5 : 4
1.91
xG
2.43
Endergebnis
FC Bayern München
S S S S S
Khvicha Kvaratskhelia
24'
João Neves
33'
Ousmane Dembélé
45'+5'
Khvicha Kvaratskhelia
56'
Ousmane Dembélé
58'
Harry Kane
17'
Michael Olise
41'
Dayot Upamecano
65'
Luis Díaz
68'
| Schiedsrichter: S. Schärer | Halbzeit: 3-2
39
M. Safonov
25
Nuno Mendes
51
W. Pacho
5
Marquinhos
2
A. Hakimi
87
João Neves
17
Vitinha
33
W. Zaïre-Emery
7
Khvicha Kvaratskhelia
10
Ousmane Dembélé
14
Désiré Doué
1
Manuel Neuer
19
A. Davies
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
17
Michael Olise
9
Harry Kane
field field
Tore
17'
Elfmetertor
Harry Kane
Tor
Khvicha Kvaratskhelia (Assist: Désiré Doué)
24'
Tor
João Neves (Assist: Ousmane Dembélé)
33'
41'
Tor
Michael Olise (Assist: Aleksandar Pavlović)
Elfmetertor
Ousmane Dembélé
45'
+5
Tor
Khvicha Kvaratskhelia (Assist: A. Hakimi)
56'
Tor
Ousmane Dembélé (Assist: Désiré Doué)
58'
65'
Tor
Dayot Upamecano (Assist: Joshua Kimmich)
68'
Tor
Luis Díaz (Assist: Harry Kane)

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