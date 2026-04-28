Fußball heute – 0:0 – FC Bayern Aufstellung gegen PSG Paris – Wer steht in der Startelf? (Update 20:52 Uhr)

Der FC Bayern reist am Dienstagabend zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League nach Paris Saint-Germain. Anstoß im Parc des Princes ist um 21 Uhr, die Partie läuft im Liveticker und auf Amazon Prime Video. Für beide Teams geht es in einem Duell auf Augenhöhe um Nuancen und den ersten Schritt Richtung Endspiel.

Liveticker 0:0 PSG gegen FC Bayern

Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - FC Bayern München

FC Bayern gegen Paris: So könnte Kompanys Elf aussehen

Bei Paris SG wird Quentin Ndjantou wegen einer Oberschenkelverletzung fehlen. Die zuletzt angeschlagenen Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Fabián Ruiz und Vitinha stehen voraussichtlich wieder zur Verfügung.

Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen:

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Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

Einwechselspieler sind:

Ulreich, Urbig – Minaje, Goretzka, Jackson, Ito, Laimer, Ofli, Pavić.

Nicht dabei sind bei den Münchnern Raphaël Guerreiro wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren linken Oberschenkel, Serge Gnabry mit einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel und Tom Bischof mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade.

Die mögliche PSG-Startelf lautet:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian, D. Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale | | Parc des Princes | - 21:00 Paris Saint Germain (PSG) S S N S S - : - FC Bayern München S S S S S 39 M. Safonov 25 Nuno Mendes 51 W. Pacho 5 Marquinhos 2 A. Hakimi 87 João Neves 17 Vitinha 33 W. Zaïre-Emery 7 Khvicha Kvaratskhelia 10 Ousmane Dembélé 14 Désiré Doué 1 Manuel Neuer 19 A. Davies 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Die Bayern reisen mit viel Schwung an

Der Rekordmeister kommt mit reichlich Rückenwind nach Paris. Das spektakuläre 4:3 nach 0:3-Rückstand in Mainz am vergangenen Samstag hat den Münchnern zusätzliches Selbstvertrauen gegeben, zumal die Mannschaft von Vincent Kompany pünktlich zur entscheidenden Saisonphase in bestechender Form ist. Die Meisterschaft ist bereits gesichert, im Pokal zog der FC Bayern erstmals seit sechs Jahren wieder ins Endspiel ein, und auch in der Königsklasse stimmt die Bilanz.

Wettbewerbsübergreifend hat der FCB zuletzt neun Partien in Serie gewonnen und ist seit 19 Begegnungen ungeschlagen. Kompany wird die Partie allerdings nicht am Spielfeldrand begleiten dürfen. Der 40-Jährige sah im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid beim 4:3 seine dritte Gelbe Karte in diesem Wettbewerb und ist deshalb gesperrt. An seiner Stelle übernimmt Co-Trainer Aaron Danks.

„Die Abläufe sind deutlich. Ich weiß, bis wann ich etwas machen darf und wie ich die Mannschaft unterstützen kann. Es geht darum, dass wir das als Mannschaft lösen und das können wir. Ich habe 100 Prozent Vertrauen in den Staff und in alle anderen auch“, sagte Kompany am Montagabend auf der Pressekonferenz.

Respekt vor PSG und Erinnerung an das Liga-Duell

Bereits in der Ligaphase der Champions League standen sich beide Klubs in Paris gegenüber. Damals lieferten sie sich im Parc des Princes ein hochklassiges und intensives Duell, das die Bayern trotz Unterzahl mit 2:1 für sich entschieden. Luis Díaz sah vor der Pause die Rote Karte, zuvor hatte er doppelt getroffen. Auch diesmal erwartet der Tabellenführer aus München eine Partie mit höchster Intensität.

„Es treffen zwei herausragende Mannschaften aufeinander. Es werden Kleinigkeiten entscheiden“, sagte Sportdirektor Christoph Freund. Verteidiger Dayot Upamecano betonte: „Es ist ein großes Spiel für uns, wir sind total auf uns fokussiert und wollen natürlich gewinnen.“

Kompany beschrieb das Aufeinandertreffen so: „Es war immer extrem eng, wenn wir gegen sie gespielt haben, mal haben wir gewonnen, mal haben sie gewonnen. Es war immer möglich, dass es in beide Richtungen gehen. Beide Teams haben unglaublich viel Kreativität, auch was das Positionsspiel und das Finden von Lösungen angeht. Es geht um Details, Intensität und Energie, der Glaube und die Qualität der Spieler wird es entscheiden.“

PSG in starker Verfassung

Auch Paris Saint-Germain geht mit ordentlich Tempo in das Halbfinale. Der amtierende Champions-League-Sieger ist nach dem Triple in der vergangenen Saison in der Ligue 1 auf Kurs fünfte Meisterschaft in Folge. Am Wochenende setzte sich das Team von Luis Enrique mit 3:0 beim SCO Angers durch und vergrößerte den Vorsprung auf Verfolger RC Lens, das bei Stade Brest nur ein 3:3 erreichte, auf sechs Punkte.

In der Champions League musste PSG nach Platz elf in der Ligaphase zunächst in die Playoffs, wo AS Monaco mit 3:2 und 2:2 ausgeschaltet wurde. Danach ließ Paris auch dem FC Chelsea im Achtelfinale keine Chance und gewann mit 5:2 und 3:0. Im Viertelfinale folgten zwei weitere klare Siege gegen den FC Liverpool, jeweils 2:0. Harry Kane ordnete den Gegner entsprechend ein: „Sie haben eine wirklich starke Mannschaft mit einer guten Qualität.“

Auch Kompany zollte dem Titelverteidiger großen Respekt: „Wir kämpfen um den Titel, den PSG letztes Jahr erreicht hat. Sie verdienen jedes Lob. Wir wollen das, was sie letztes Jahr erreicht haben.“

PSG im Formcheck:

Das sagen die Trainer

Für den Bayern-Chefcoach steht dabei vor allem die Ausgangslage über zwei Spiele im Mittelpunkt: „Jetzt ist das Hinspiel, es wird ein Rückspiel in München geben und wir hoffen, dass wir über diese beiden Spiele das bessere Team sein werden.“

Auf der anderen Seite hob Luis Enrique die besondere Atmosphäre der Champions League hervor: „Die Magie der Champions League gibt eine besondere Energie. Wir müssen unsere Angriffe so gut wie möglich nutzen. Wenn zwei so offensivstarke Mannschaften aufeinandertreffen, muss man vor allem auch wissen, wie man verteidigt, das wird entscheidend sein.“

Liveticker heute

20:45 Uhr Aufstellung von PSG PSG beginnt mit – Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembelé und Kvaratskhelia.

19:49 Uhr <strong>Offizielle Aufstellung</strong> Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen: Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

11:24 Uhr Wer fehlt? Nicht dabei sind bei den Münchnern Raphaël Guerreiro wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren linken Oberschenkel, Serge Gnabry mit einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel und Tom Bischof mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade. Die zuletzt angeschlagenen Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Fabián Ruiz und Vitinha stehen voraussichtlich wieder zur Verfügung.

11:23 Uhr Aufstellungen Der FC Bayern dürfte mit folgender Formation beginnen: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane. Die mögliche PSG-Startelf lautet: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian, D. Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.