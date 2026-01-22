Fußball heute Europa League: Wer zeigt AS Rom gegen VfB Stuttgart live bei RTL?

Am heutigen Abend steht ein spannendes Duell in der UEFA Europa League an: AS Rom empfängt den VfB Stuttgart live bei RTL. Beide Teams sind punktgleich und kämpfen um den direkten Einzug in das Achtelfinale. Nach starken Leistungen in der Bundesliga gehen die Schwaben mit viel Selbstvertrauen in dieses wichtige Spiel. Der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr im Stadio Olimpico in Rom, und die Zuschauer können sich auf eine packende Partie freuen.

AS Rom gegen VfB Stuttgart: Ein Duell auf Augenhöhe

Im Rahmen des siebten Spieltags der Europapokal-Ligaphase trifft der VfB Stuttgart auf die AS Rom. Beide Mannschaften haben sich in der Gruppenphase bislang gut geschlagen und sind punktgleich. Dies verspricht ein aufregendes Spiel, in dem es um viel geht: den direkten Platz im Achtelfinale der Europa League. Coach Sebastian Hoeneß wird alles daran setzen, seine Elf optimal auf den Gegner einzustellen.

Live-Übertragung bei RTL: Alle Infos zur Übertragung

Die Übertragung des Spiels beginnt um 20:15 Uhr mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus, die live aus dem Stadio Olimpico berichten. Fans können sich auf spannende Analysen und interessante Einblicke in das Geschehen auf dem Platz freuen. Für alle, die noch mehr Fußballaction erleben möchten, gibt es die Möglichkeit, die Spiele des Spieltags auch auf RTL+ zu verfolgen.

Weitere Begegnungen in der Europa League

Bereits zur frühen Anstoßzeit um 18:45 Uhr spielt der SC Freiburg gegen Maccabi Tel Aviv. Die Breisgauer gehen als ungeschlagene Mannschaft in dieses Spiel und hoffen, ihren Siegeszug in der Europa League fortzusetzen. Auch andere Top-Spiele wie Fenerbahce Istanbul gegen Aston Villa und Olympique Lyon gegen die Young Boys Bern stehen auf dem Programm. RTL+ bietet zudem die Möglichkeit, die Spiele in Konferenzen zu verfolgen.

Vorrunde der UEFA Conference League abgeschlossen

Die Gruppenphase der UEFA Conference League ist bereits beendet, wobei Mainz 05 sich direkt für die K.o.-Phase qualifiziert hat. Die Auslosung der Play-Offs zur K.o.-Phase wird am Freitag, den 16. Januar, live auf RTL+ übertragen. Fans dürfen gespannt sein, welche Gegner auf die deutschen Teams warten werden.

