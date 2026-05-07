Fußball heute RTL live – 3:0 – Wer überträgt SC Freiburg – Sporting Braga im TV?

Der SC Freiburg steht heute am Donnerstag im Rückspiel des Europa-League-Halbfinales gegen Sporting Braga unter Druck. Anstoß im Europa-Park Stadion ist um 21:00 Uhr, das Hinspiel hatte Braga mit 2:1 für sich entschieden. Für Fans in Deutschland gibt es die Partie live im Free-TV bei RTL und parallel im Stream auf RTL+.

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RTL zeigt Freiburg gegen Sporting Braga live

Die Übertragung ist damit klar geregelt. Wer die Begegnung am Donnerstag, 07.05.2026, verfolgen möchte, sieht das Spiel bei RTL frei empfangbar im Fernsehen oder auf RTL+ im Livestream. Das Halbfinal-Rückspiel im Bewerb Europa League ist für 21:00 Uhr angesetzt und findet im Europa-Park Stadion statt.

Damit sind sowohl eine kostenlose als auch eine kostenpflichtige Option verfügbar. Wer überträgt heute live Fußball in diesem Fall also? RTL und RTL+.

Europa League 2025/2026 - Halbfinale | | - 21:00 SC Freiburg S N N N U - : - SC Braga U S N S U 1 Noah Atubolu 29 P. Treu 3 Philipp Lienhart 28 M. Ginter 17 L. Kübler 27 Nicolas Höfler 8 M. Eggestein 32 V. Grifo 44 J. Manzambi 19 Jan-Niklas Beste 31 I. Matanović 1 L. Horníček 14 Gustaf Lagerbielke 6 Vitor Carvalho 15 Paulo Oliveira 20 M. Dorgeles 34 E. Tıknaz 8 João Moutinho 2 Víctor Gómez 29 Jean-Baptiste Gorby 10 Rodrigo Zalazar 18 Pau Victor

Freiburg unter Zugzwang, Braga mit Vorteilsposition

Sporting Braga reist mit dem kleinen, aber wichtigen Vorsprung aus dem Hinspiel an. Freiburg muss die 2:1-Niederlage aus dem ersten Duell drehen, wenn der Weg ins Finale offen bleiben soll. Die Direktbilanz besteht derzeit ohnehin nur aus diesem einen Aufeinandertreffen vom 30.04.2026, das Braga zu Hause mit 2:1 gewann.

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Die jüngsten Auftritte zeichnen ein gemischtes Bild. In den letzten fünf Europa-League-Spielen holte Freiburg drei Siege und zwei Niederlagen. Braga kommt in den vergangenen fünf Partien des Wettbewerbs auf drei Siege, ein Remis und eine Niederlage.

In allen Wettbewerben lief es für die Breisgauer zuletzt aber wechselhaft. Aus den letzten fünf Pflichtspielen sprang nur ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen heraus, zuletzt trennte sich Freiburg 1:1 vom VfL Wolfsburg. Braga wirkte etwas stabiler und verbuchte in den jüngsten fünf Einsätzen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage, das letzte Ligaspiel gegen GD Estoril endete 1:1.

Form, K.o.-Phase und die besten Quoten

Gerade in der laufenden K.o.-Phase haben beide Teams ihre Offensivqualitäten bereits gezeigt. Freiburg drehte nach einer 0:1-Hinspielniederlage das Duell mit KRC Genk noch durch ein 5:1 zu Hause. Gegen Celta de Vigo setzte sich der SC mit 3:0 vor eigenem Publikum und 3:1 auswärts durch. Braga wiederum antwortete im Achtelfinale auf das 0:2 bei Ferencváros mit einem 4:0 im Rückspiel und entschied das Viertelfinale nach dem 1:1 im Heimspiel mit einem 4:2-Auswärtssieg bei Betis.

Auch die Quoten spiegeln ein offenes, aber leicht umkämpftes Spiel wider. Für einen Heimsieg liegt die beste Quote bei Interwetten bei 1.83. Das Remis wird bei NEO.bet mit 3.75 angeboten, der Auswärtssieg bei Bet365 mit 4.75. Wer auf Tore in beide Richtungen setzt, findet für „Beide Teams treffen“ die Quote 1.92 bei Merkur Bets für Ja und 1.93 bei Tipico für Nein.

Als Haupttipp gilt der Heimsieg des SC Freiburg. Die Begründung liegt in der Heimstärke, dem nötigen Offensivdruck und den bereits gezeigten Toren in der K.o.-Phase, darunter das 5:1 gegen Genk. Für risikobewusste Einsätze erscheint die Quote von 1.83 bei Interwetten interessant. Als zweite Empfehlung steht „Beide Mannschaften treffen“ auf dem Plan, weil Freiburg im eigenen Stadion und Braga in der laufenden Runde regelmäßig zu Chancen und Treffern gekommen sind. Auch dafür liefern die 1.92 bei Merkur Bets ein ordentliches Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.

Die wichtigsten Fragen zum Spiel

Wer ist der Favorit bei SC Freiburg gegen Sporting Braga?

Sporting Braga geht leicht favorisiert in die Partie, weil das Team das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hat und damit mit einem kleinen Vorteil nach Freiburg reist. Der SC ist zuhause dennoch keineswegs chancenlos und braucht vor allem ein offensives Ergebnis, um das Ruder noch herumzureißen.

Wo gibt es die besten Quoten zur Begegnung?

Die besten Einzelquoten finden sich aktuell für den Heimsieg bei Interwetten, für das Unentschieden bei NEO.bet und für den Auswärtssieg bei Bet365. Bei Torwetten lohnt sich besonders der Blick auf Merkur Bets mit „Beide Teams treffen“ auf Ja. Ein Quotenvergleich vor dem Einsatz bleibt sinnvoll.

Wann und wo wird SC Freiburg gegen Sporting Braga übertragen?

Das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League steigt am Donnerstag, 07.05.2026, um 21:00 Uhr im Europa-Park Stadion. In Deutschland läuft die Begegnung live bei RTL im Free-TV und zusätzlich auf RTL+ im Stream.

Liveticker heute

21:55 Uhr 2:0 für Freiburg 41.Minute – der SC Freiburg führt durch Manzambi – verdient mit 72% Ballbesitz!



21:25 Uhr 1:0 für Freiburg Lukas Kübler erzielt das 1:0 ! Nun ist alles drin, nach 2 Spielen steht es nun 2:2.



21:14 Uhr Rote Karte 8.Spielminute! Braga nur noch zu zehnt! M. Dorgeles zieht an Niklas Beste die Notbremse und vereitelt das 1:0 kurz vor dem Strafraum. Der Freistoß bringt nichts.



19:31 Uhr Voraussichtlichen Aufstellungen So könnte der SC Freiburg heute auflaufen:

Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – M. Eggestein, Manzambi – Beste, Höler, Grifo – Matanovic



17:04 Uhr Viel Geld für SC Freiburg? Schon jetzt hat sich der Einzug ins Halbfinale für den SC Freiburg gelohnt. Kommt man ins Finale gibt es nochmals 7 Mio., EUR, bei Gewinn gibt es nochmals 6 Mio und für den anschließenden Supercup nochmals 4 Mio.

